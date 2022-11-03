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Время дороге: движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря

Владимиру Путину также доложили о подготовке новых регионов к отопительному сезону и о поддержке инвестиций в РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Движение по обеим полосам Крымского моста возобновится 20 декабря. Об этом стало известно по итогам совещания, которое Владимир Путин провел с членами правительства. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил: работы по усилению опор моста уже завершены. На встрече также затрагивался вопрос поддержки инвестиционной активности в стране. Место западных инвесторов могут занять Китай, другие страны Азии, а также СНГ, но восполнение основного капитала, ушедшего из ряда отраслей, не будет быстрым, считают эксперты.

Оперативные решения

На совещании с членами правительства в центре внимания оказалось восстановление Крымского моста, который подвергся атаке утром 8 октября. На автомобильной части моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Вскоре после теракта ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении. Организатором преступления названа украинская разведка.

После теракта специалисты сразу приступили к восстановлению инфраструктуры. Несмотря на сложные погодные условия, работы по усилению опор Крымского моста уже завершены, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, движение на обеих полосах получится возобновить 20 декабря. При этом часть грузового транспорта в случае необходимости может проезжать по автомобильной части Крымского моста.

Время дороге
Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ

Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— В настоящее время движение легкового автотранспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по этой [левой] стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100% досмотра транспортных средств и постоянным мониторингом, которые ведут специализированные организации в круглосуточном режиме, — рассказал вице-премьер.

Работа по восстановлению моста ведется круглосуточно, подчеркнул он. В ней участвуют 500 человек и 50 единиц техники, а также два плавучих крана.

— В целом отмечу, что 8 из 25 прошедших дней с теракта были штормы, но, несмотря на это, мы выдерживаем график, хотя не все дни мы могли заниматься — плавкраны не всегда работали, но в целом график выдерживается, — проинформировал он.

Время дороге
Восстановление Крымского моста 

Восстановление Крымского моста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кроме того, с 5 ноября начнется монтаж новых пролетных строений, добавил зампред правительства. Владимир Путин поблагодарил всех, кто ведет работы по восстановлению моста, выразив надежду, что все будет сделано в срок.

Инвестиционные обороты

На встрече также обсуждались инструменты поддержки инвестиций. Россия занимает первое место в мире по числу введенных против нее санкций. Учитывая это, в целом по году Минэк ранее прогнозировал спад инвестиций на уровне 2%. По данным министерства, процесс восстановления начнется в следующем году, а с 2024-го уже прогнозируется рост.

— В современных условиях, в условиях сегодняшнего дня, задача [привлечения инвестиций] многократно усложнилась. Но есть и определенные ниши, которые возникают вместе с этими вызовами, мы, безусловно, должны ими воспользоваться, — заметил Владимир Путин.

Во время совещания у главы Минэка Максима Решетникова, готовящегося отчитаться по инвестициям, неожиданно погас свет. Министр какое-то время посидел в полумраке, но затем в его кабинете снова стало светло. Владимир Путин в шутку заметил, что ремонтные работы не должны помешать министру выступить.

Время дороге
биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

И проблемы со светом, действительно, не стали помехой для доклада. Во время него министр, прежде всего, предложил изменить работу по крупным инвестиционным программам естественных монополий. По его словам, правительство должно утверждать и мониторить такие проекты. Сейчас этим занимаются разные ведомства, поэтому может возникать путаница.

В структуре инвестиционной активности традиционно большую долю (20%) занимают естественные монополии — железные дороги, энергосети, нефте- и газопровооды. При этом их инвестиционные программы утверждаются разными ведомствами самостоятельно и потому не всегда синхронизируются между собой. Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требуют взаимоувязки планов смежных отраслей, — пояснил Максим Решетников.

Это предложение поддержали в Госдуме. Как заявил «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов, помимо синхронизации работы, требуется увеличить привлечение иностранных инвестиций. Для этого необходимо создавать все более выгодные условия и снимать ограничения, где это возможно. Однако нельзя ослаблять контроль за выполнениями проектов. Депутат уверен, что многие страны заинтересованы в инвестициях в Россию, несмотря на возможное давление Вашингтона. Прежде всего инициативы ожидаются от государств, которые не попали в список «недружественных».

До февраля крупнейшими иностранными инвесторами в экономику РФ были Китай и Запад, сказал «Известиям» доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления Евгений Смирнов. Однако в ближайшее время западные компании не собираются возвращаться в Россию. Китай, видимо, останется ключевым иностранным инвестором, который будет расширять свое присутствие во многих отраслях, считает эксперт. На инвестиции в РФ, по его мнению, также могут обратить внимание развивающиеся страны Азии и СНГ, которые не так болезненно и жестко воспринимают как ситуацию с санкциями, так и инвестиционные риски.

Время дороге
юань
Фото: Global Look Press/AFLO/Yuriko Nakao

— Что касается режима деятельности для иностранных инвесторов, то с учетом приоритетов России льготы для зарубежных капиталовложений будут сконцентрированы в приоритетных сферах, которыми сейчас становятся, например, организация новых экспортных маршрутов нефтегазового сырья, а также дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса, — заметил эксперт. — Однако восполнение основного капитала, ушедшего из ряда отраслей, — не быстрая задача, которую на краткосрочном тренде развития можно решать за счет внутренних займов, а позднее — посредством организации новых инвестиционных проектов с развивающимися странами Азии.

Максим Решетников также сообщил, что правительство в ближайшее время подготовит президенту предложения по дополнению перечня проектов, претендующих на финансирование из ФНБ. При этом министр отметил эффективность такой работы: с 2014 по 2020 годы за счет фонда было профинансировано 11 проектов на 750 млрд рублей. По словам министра, сейчас 142 млрд рублей уже возвращены государству с процентами, на каждый рубль средств ФНБ было привлечено 4 рубля частных инвестиций.

Выступил на совещании и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, который сообщил, что план подготовки к отопительному сезону на новых территориях выполнен на 93,8%.

В этот же день Владимир Путин встретился с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, экс-президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым, которому президент РФ вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами.

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