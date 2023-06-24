Доступно и красиво: почему стоит отдохнуть в Крыму летом 2023 года

В Крыму начался курортный сезон — искупаться в теплом море приезжают туристы со всей России. Этим летом, когда добраться в республику можно только на поезде или автомобиле, отдыхать там особенно выгодно: отели снизили цены на 30–40%, при этом гостиницы (как, к слову, и пляжи, и все популярные туристические места) не перегружены. Корреспондент «Известий» побывал в Крыму и убедился, что в республике абсолютно безопасно, красиво, вкусно и интересно.

Дорога к морю

Добраться в Крым при закрытом аэропорте не так сложно, как кажется, хоть и значительно дольше. В республику можно приехать на поезде, автомобиле или автобусе. Дорога на последних двух из Москвы в Керчь (ближайший город к Крымскому мосту) займет 20–24 часа без учета остановок.

На поезде ехать немного дольше, зато комфортнее: путь от Казанского вокзала в Москве до главного вокзала Симферополя двухэтажный состав «Гранд Сервис Экспресс» преодолевает почти за 28 часов. Билет в купе обойдется туристу в 10–11 тыс. рублей, в зависимости от того, включен ли в него завтрак и ужин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Гостям Крыма стоит учесть, что их сим -карты федеральных сотовых операторов на полуострове могут не работать, крупных агрегаторов такси (к примеру, от «Яндекса») здесь нет, а терминалы для оплаты банковскими картами в регионе не слишком распространены. Поэтому путешественникам стоит обзавестись «симками» местного оператора «Волна мобайл», уточнять номера местных служб перевозки пассажиров в отелях или искать их в интернете, а также иметь с собой запас наличных денег.

Что касается местных таксистов, то фиксированная стоимость поездки, к примеру, в Судаке обойдется вам в 200 рублей, а за дорогу из одного города в другой при небольшом расстоянии (40–50 км) придется отдать 1,5 тыс. рублей. Такси легко доставят вас к отелю в любой точке полуострова — средств размещения здесь много, причем на любой вкус и бюджет.

«Звезды» на любой вкус

Пожалуй, самым престижным пятизвездочным отелем Крыма считается Mriya Resort & SPA в селе Оползневое под Ялтой: здесь на огромной территории в 64 гектара расположились 37 вилл, корпуса на 399 номеров, 24 ресторана и бара, приватный пляж на 300 метров, уникальный винный парк в стиле хай-тек, крупнейший на юге России японский сад с купелью, где можно кормить карпов, а также парк аттракционов «Дримвуд». В «высокий» сезон цены на номера в Mriya Resort & SPA начинаются от 50 тыс. рублей — бюджетным отдых здесь точно не назовешь.

Пятизвездочный отель Mriya Resort & Spa в Ялте Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Под Ялтой находится и один из самых известных крымских санаториев — «Форос», названный в честь одноименного поселка. Как и в любом санатории, акцент в «Форосе» делается на оздоровлении: к услугам гостей здесь есть грязевые ванны, бани, фиточаи и бассейн с морской водой, а также утренняя гимнастика под соснами на берегу . А по вечерам в «Форосе» проводится интерактивное мероприятие «Чаепитие по-крымски», совмещенное с ужином и викториной. В рамках него отдыхающих знакомят с кулинарной культурой южного берега Крыма. Стоимость номеров в «Форосе» летом начинается от 23 тыс. рублей.

Впрочем, есть на полуострове и более бюджетные варианты. К примеру, ночь в трехзвездочном отеле «Гранд» в Судаке обойдется гостям в 6–7 тыс. рублей. За эти деньги они получат завтрак и ужин в формате «шведский стол», огромный бассейн на территории и шикарный вид на море.

А в небольшом красивом поселке Новый Свет под Судаком за еще меньшие деньги — около 4 тыс. рублей — можно снять домик на территории гостиничного комплекса «Новый Свет». В таком домике площадью в 10 кв. метров, рассчитанном на двух гостей, есть все удобства, а приятным бонусом для отдыхающих станет вид на море и горы. Собственно, именно за морским отдыхом сегодня в Крым и едет большинство туристов.

Вид на город и дорогу в поселок Новый Свет в Крыму Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

От пляжей до дельфинов

Весь отдых на Черном море в Крыму условно можно разделить на пляжный и активный. За лучшими пляжами гости полуострова отправляются в Феодосию (песчаный Золотой пляж), Коктебель (Тихая бухта со смесью ракушечника и крупного песка), а также в Новый Свет («дикий» Царский пляж со смесью песка и морской гальки) . Те туристы, которых не смущает отсутствие инфраструктуры, могут отправиться на пляжи косы Беляус и поселка Оленевка на западном берегу Крыма. Там белый песок и ярко-бирюзовое, удивительно чистое море, из-за которых эти места прозвали Крымскими (или Русскими) Мальдивами.

Любители активно отдохнуть на воде могут попробовать здесь каякинг — и выйти на небольших весельных лодках, рассчитанных на 1–2 человека, прямо в Черное море. Такие прогулки, в частности, устраивают с причалов набережной Пушкина в Гурзуфе. Каяки проходят мимо живописных скал с бухтами, дачи писателя Антона Чехова и знаменитого детского лагеря «Артек». Правда, подойти к нему близко не получится — морское пространство поблизости считается закрытой территорией лагеря.

А тем, кому ближе по душе сап-борды, лучше отправиться в крымские горы. К примеру, катание на сапах устраивают по глади изумрудного горного озера в поселке Зеленогорье под Судаком. Совсем рядом расположены и живописные Арпатские водопады, поэтому на поездку в эту локацию смело можно закладывать один день. Кроме того, в Крыму очень развиты морские прогулки — всевозможные катера и суда, стилизованные под пиратские шхуны, легко прокатят вас с ветерком. Так, прогулка из Судака до Царской бухты длительностью 1,5 часа (час в пути и 30 минут на купание) обойдется примерно в 1200 рублей на человека.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Если повезет, вы встретите дельфинов — в крымских водах обитают три вида: морские свиньи (азовки), афалины и белобочки. Первые два не слишком любят людей и встречаются редко, а вот любопытные белобочки порой подходят прямо к судам с туристами и сопровождают их, даря отдыхающим незабываемые эмоции.

Праздник живота

Рассказ о Крыме был бы не полным без гастротуризма — на полуострове обязательно нужно попробовать его дары. Килограмм сладкой клубники на рынке обойдется всего в 120–150 рублей, черешни — в 200–250 рублей, а в прибрежных ресторанах вам приготовят знаменитую местную барабульку, камбалу и кефаль вместе с морепродуктами — устрицами, рапанами и мидиями. За этнической кулинарией стоит заглянуть в рестораны крымско-татарской кухни: там среди прочего вам предложат янтык (чебурек, жареный без масла на сухой сковороде), юфакъ аш (бульон с очень мелкими пельменями) и сарму (листья винограда и капусты, фаршированные мясом и рисом).

Активно развиваются на полуострове и небольшие фермерские хозяйства: на горной сыроварне в селе Лучистое проводятся дегустации, на которых гостей угощают натуральными козьими сырами. А в селе Переваловка под Судаком можно получить интересный гастрономический опыт — попробовать виноградных улиток, которых подают с домашним сливочным маслом, зеленью и хрустящим хлебом. Их хорошо дополняет вино от местных виноделов. Вообще, в Крыму хватает как молодых виноделен (например, Alma Valley в селе Вилино или «Долина святого Саввы» под Судаком), так и известных на всю Россию брендов — «Новый Свет», «Массандра», «Инкерман» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

А за пищей духовной в Крыму можно отправиться в исторические места — например, посетить знаменитую Генуэзскую крепость в Судаке возрастом более 600 лет, пройти более пяти километров по вырубленный в скалах тропе князя Голицына или своим глазами увидеть, как ласточки вьют гнезда под крышей 65-метрового храма-маяка Святителя Николая — самого высокого на всем полуострове.