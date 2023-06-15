Мир усадьбам: доступных турпутевок для россиян станет больше

Туроператоры, организующие комплексные туры по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Это произойдет задним числом с января 2023 года. По поручению президента РФ изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэком и внесены Минфином в правительство. Их принятие позволит снизить нагрузку на компании и тем самым создать условия для формирования большего числа доступных туристических продуктов для россиян, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Новеллы должны быть приняты в самое ближайшее время, сообщили источники в двух ведомствах.

Системный туризм

Проект закона (есть в распоряжении издания) предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность.

— Инициатива об отмене НДС для туроператоров разработана в русле общей политики по поддержке внутреннего и въездного туризма, — рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков. — Сегодня ни гостиницы, ни ряд авиа- и железнодорожных перевозчиков не платят НДС. Однако его платят туроператоры, которые приобретают оптом места в гостиницах и заказывают перевозку.

В результате НДС стал играть для туроператоров роль оборотного налога, добавил Марков, и крупные системные туроператоры оказались в неконкурентных условиях с небольшими компаниями на упрощенной системе налогообложения и с платформенными решениями, которые работают по другим схемам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Развивать туризм без системной поддержки тех, кто занимается хозяйственной деятельностью на этом рынке, невозможно, — подчеркивает депутат. — В этой связи логика законопроекта понятна. Остается надеяться, что эти и другие меры государственной поддержки будут повышать для наших граждан доступность туристического продукта внутри России.

Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, всего в России на январь 2022 года насчитывалось 4277 туроператоров, на сентябрь — 4365 (рост 2,06%). От деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, по состоянию на 1 ноября 2022 года всего поступило платежей в консолидированный бюджет России в сумме 15 418 млн рублей, в том числе от НДС — 5114 млн рублей, из них на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, — 5112 млн (НДС составляет 1/3 от суммы всех налогов, уплачиваемых турагентствами).

Как НДС запутал всех

Генеральный менеджер Radisson Collection Hotel, Moscow Станислав Кондов рассказал «Известиям», что на днях он встречался с министром экономразвития Максимом Решетниковым и на этой встрече было озвучено предложение распространить отмену НДС на дополнительные услуги в местах временного размещения (отелях). Ранее от НДС освободили только услуги размещения, а не всё остальное, что сопутствует пребыванию туристов в отеле, — ресторанные и банкетные услуги и т.д.

— Туризм включает также и перевозки, и экскурсии, и музеи, — отмечает Станислав Кондов. — Было бы логично распространить льготы и на эти сферы, причем пролонгированно, лет на 10 — для устойчивого развития отрасли.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Принятие законопроекта по освобождению от НДС операторов внутреннего туризма — мера необходимая, она даст возможность сбалансировать цены на рынке, сделать экскурсионные туры более привлекательными по цене, а участники туротрасли смогут работать с отельерами в одинаковых условиях, отмечают в пресс-службе компании «Интурист».

— При этом участники рынка ожидают больше ясности от регулятора по составу освобожденного от уплаты НДС турпродукта, — заявляют в организации. — Дело в том, что в часть регионов, например в Крым, Калмыкию или на побережье Краснодарского края в Анапу, предложить комплексный продукт при отсутствии авиаперевозки в данный момент не представляется возможным, соответственно, неясно, будут ли освобождены о НДС туры с размещением, например, в республике Крым, которые представляют собой только бронирование отеля.

Вице-президент ОСИГ и основатель Международного центра креативного гостеприимства Инна Пехова подчеркивает, что при снижении цен путешествия по России станут более привлекательными, чем зарубежные туры. Это может привести к значительному росту туризма на внутреннем рынке в первый год после изменений. Эксперт ожидает понижения цен на 10% и роста объема туристов около 5%.

— С целью стимулирования туризма можно рассматривать создание законодательной и налоговой базы для возрождения усадебных комплексов под отельные проекты, — замечает собеседница. — В России около 3 тыс. усадеб, и все они в разном состоянии — как правило, плачевном. Классификация объектов и финансовая помощь государства бизнесу необходима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Оптимизация бюджетов

Мера по отмене НДС поможет туроператорам и напрямую, и косвенно, поскольку компании смогут сэкономить часть средств на расходах бухгалтерии на администрирование НДС. В то же время проект может негативно повлиять на взаимодействие b2b, поскольку крупные компании, плательщики НДС, не смогут при закупках у туроператоров пропорционально зачесть НДС на сумму закупки, так что это фактически увеличит цену на размер НДС , полагает глава экспертного направления Strategy Partners Сергей Лозинский.

— С другой стороны, туроператорам придется косвенно оплачивать НДС, когда уже они сами будут закупать товары и услуги у плательщиков НДС, — продолжает эксперт. — Повлиять на это и предусмотреть какие-то балансировки сложно, потому что предоставление льгот по НДС для крупных компаний при закупке комплексных туров по России — это потенциальная возможность для «налоговой оптимизации» и, соответственно, дыра в бюджете.

По оценкам Минфина, в случае отмены НДС — 20% для туроператоров — федеральный бюджет недополучит около 4 млрд рублей. Однако это даст возможность снизить стоимость туристических путевок на 10–15% , что улучшит экономику туроператорских компаний, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— С моей точки зрения, можно снизить налог на прибыль 20%, из них 3% поступают в федеральный бюджет, а 17% — в бюджеты субъектов РФ, — говорит экономист. — Поэтому субъекты могут понизить ставку с 17 до 13,5% для туроператоров своих субъектов, то есть на 3,5%. У турагентств будет конкуренция для привлечения в свой субъект туриста.

Завкафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Марина Карп уверена, что кроме отмены НДС государству стоит развивать дистрибуцию в сфере туризма, акцентировать больше внимания на государственные программы, призванные развивать внутренний туризм, например, это позволяет программа «Мы вместе. Туризм» или планируемый проект спонсирования туризма по России для студентов по Пушкинской карте. Увеличение клиентуры туроператоров повысит их мотивацию к развитию своего бизнеса и туризма РФ в целом.

— Сам факт отмены НДС покажет населению, что государство готово активно развивать сферу туризма, что, в свою очередь, привлечет на рынок средства новых фирм, — заключила специалистка.