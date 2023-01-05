Гостиничный двор: какие сложности ждут отели в 2023 году

Прошлый 2022 год дал мощный толчок прямым продажам номеров в отелях: 52% онлайн-броней прошли напрямую — через сайты гостиниц, подсчитали в TravelLine. Льготная ставка НДС помогла в росте среднего тарифа в высокий сезон, сейчас это позволяет увеличивать заполняемость отелей. Однако бизнесу есть на что жаловаться: много внимания уделяется крупным федеральным проектам в сфере гостеприимства, при этом не хватает поддержки малых объектов размещения. Остается нереализованным и потенциал уже построенных зданий. Подробности — в материале «Известий».

На позитиве

В 2023 году поддержка отельного бизнеса продолжится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили «Известиям» в Министерстве экономического развития РФ. Уже сейчас в активе предпринимателей есть несколько опций: субсидированная процентная ставка на строительство и реконструкцию отелей, грантовая поддержка общественных инициатив на покупку оборудования и строительство кемпингов, а также инвестиционная деятельность и строительство обеспечивающей инфраструктуры к отелям.

В новом году перспективы российского рынка гостеприимства весьма обнадеживающие, считают опрошенные эксперты. Тем не менее ситуация в отрасли будет крайне неоднородна в географическом разрезе, прогнозируют в УК «Станция». Есть регионы, которые испытывают повышенный спрос со стороны потребителей (например Сочи и весь Краснодарский край). Некоторые места имеют хорошие перспективы для развития туризма, но на их притягательность влияют происходящие политические события. Так, турпоток в Крым за год сократился на 60%.

Гостиничный двор Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Растет спрос на загородный сегмент, так как возможности отдыха за рубежом у граждан пока ограниченны, — констатирует гендиректор УК «Станция» Алексей Макаров. — Мы наблюдаем, как спрос со внешнего туризма перетекает во внутренний сегмент. В свете этого у россиян всё больше востребованы Мурманск, Карелия, Ленинградская область, Подмосковье и города Золотого кольца.

По словам специалиста, сильно увеличилась доля тех, кто путешествует на автомобилях, из-за чего становятся популярнее близлежащие от места жительства регионы.

— Сейчас следует предлагать такие условия, которые будут способствовать масштабному развитию внутренних потоков. И в случае, когда появится возможность отправиться на отдых за границу, наши объекты гостеприимства смогут смело конкурировать на рынке, — сказал Макаров.

В TravelLine предполагают, что в 2023 году все игроки гостиничного рынка продолжат работать над качеством услуг: онлайн-сервисы — над функционалом, отели — над своим продуктом, чтобы сохранить долю прямых продаж.

— Если говорить про ОТА (сайты, на которых можно забронировать отель или любое средство размещения), то, вероятно, продолжится эпопея с «русским Букингом»: все хотят им стать и будут усиленно за это биться, — считает гендиректор TravelLine Александр Галочкин.

По его мнению, отелям важно не проморгать момент — работать над программами лояльности, чтобы не упустить тех, кто уже начал бронировать напрямую. Другой вариант — искать новые источники броней за пределами ОТА. Это могут быть соцсети, мессенджеры, местные онлайн-доски объявлений.

Период стабилизации

Прошлый год был неоднозначным для гостиничного бизнеса. На его протяжении наблюдались периоды стагнации и сдержанного позитива , например, как в конце летнего сезона. Начало года было не столь успешным, сильный спад наблюдался в мае. Однако в среднем по году рынок стабилизировался , считают специалисты индустрии.

Гостиничный двор Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По данным «Станции», в период с января по июнь 2022 года Центральный федеральный округ посетило более 21 млн человек. Наибольшим спросом пользовались Московская область (около 9 млн) и Москва (7,5 млн).

Другим приоритетным направлением стал Северо-Западный ФО, который в общей сложности в тот же период посетили свыше 12 млн человек. 4,5 млн туристов выбрали Ленинградскую область, а 4,3 млн — Северную столицу. Отдых в Республике Крым предпочли более миллиона человек.

В сегменте трехзвездочных отелей рынок восстановился полностью , заметил Алексей Макаров. В сентябре загрузка номерного фонда этой категории в Петербурге и Московской области составила 73%, в Москве — 66%, а в республике Дагестан — 90%.

— В сегменте более высокого ценового диапазона рынок еще проходит период стабилизации и вряд ли оправится даже в этом году, — считает эксперт.

По словам регионального директора Radisson Hotel Group в России Виолетты Ромэро дэ Торрэс, Санкт-Петербург в 2022-м лидировал по росту заполняемости по сравнению с 2021 годом, прибавив почти 2%. Сказался фактор отложенного спроса из-за ковидных ограничений.

— Отели Москвы не смогли достигнуть уровня загрузки 2021 года, однако полностью компенсировали это ростом среднего тарифа, — пояснила собеседница издания. — Сочи, Екатеринбург показали схожую с Москвой динамику.

Гостиничный двор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом 2022 год дал мощный толчок прямым продажам: 52% онлайн-броней прошли напрямую — через сайты отелей , указал Александр Галочкин.

— События 2022-го, конечно, серьезно пошатнули привычные расклады, — рассуждает глава TravelLine. — С начала марта мы следим за тем, как отели ищут новые источники брони и делают всё больше ставок на прямые продажи, а ОТА бьются за освободившуюся нишу. Вообще, несмотря на все драматические события, в целом цифры по году позитивные. Причем динамика в плюсе в разрезе всех основных сегментов — городских и курортных отелей, санаториев, загородников.

Нереализованный потенциал

В 2022-м отельерам помогли дополнительные меры поддержки со стороны государства, в частности обнуление ставки НДС во втором полугодии , рассказали в Radisson Hotel Group.

В УК «Станция» выделяют несколько направлений, в рамках которых гостиничный бизнес всё еще нуждается в поддержке властей. Прежде всего это транспортная инфраструктура . Она напрямую влияет на выбор места отдыха и загруженность отелей. Важно уделить внимание альтернативным маршрутам и поддержке перевозчиков.

Также, по мнению эксперта, не хватает финансирования малых объектов размещения — существующие программы рассчитаны на гостиницы с номерным фондом от 100 номеров. К тому же остается нереализованным потенциал уже построенных объектов. Нужны программы реновации готового гостиничного фонда.

Гостиничный двор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По мнению Алексея Макарова, любые решения, принимаемые в сфере туризма, где окупаемость проектов составляет 10–15 лет, должны быть направлены на более длительный период. Сейчас перспектива составляет всего 3–5 лет.

Управляющий директор УК «Отель менеджмент» Лев Крошкин считает, что госпрограмма «Развитие туризма» оказывает недостаточное влияние на отрасль. Об этом говорил и президент Владимир Путин на совещании правительства. Из положительных результатов эксперт выделяет создание сайта «Туризм.рф», а также введение программы кешбэка для российских путешественников с картой «Мир».

— До настоящего времени не принят проект давно обсуждаемого закона об отдельной классификации средств размещения, имеющих назначение «жилое», — отметил Лев Крошкин. — Запрет на их классификацию был принят поправкой к статье 17 Жилищного кодекса РФ еще в апреле 2019 года. В результате был понижен контроль за предоставлением услуг в гостевых домах, расположенных в основном в курортных регионах (Краснодарском крае, Калининградской области, Республике Крым).

По мнению директора TravelLine Александра Галочкина, в 2023-м бизнесу гостиниц и отелей поможет создание своих программ лояльности, чтобы у гостей не было соблазна бронировать на других сайтах или идти к конкурентам. Следует также переводить негарантированные брони в гарантированные, чтобы сократить отмены.