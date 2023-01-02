На своем берегу: стало ли комфортнее на курортах РФ

Россияне стали намного больше путешествовать по России, хотя каждый пятый житель страны ранее отдыхал только за границей, следует из данных совместного опроса туроператора и страховой компании. Причины такого разворота к внутреннему туризму очевидны, но не последнюю роль в этом сыграло и повышение уровня курортов, на что обратило внимание более трети россиян. Какова ситуация с инфраструктурой в российских курортных зонах, где еще остаются проблемы — разбирались «Известия».

Комфорт и открытия в туризме

Опрос провели страховая компания «Росгосстрах» и туроператор «Большая страна». В нем приняли участие 1238 человек старше 18 лет из всех федеральных округов страны. 53% опрошенных в этом году стали намного больше путешествовать по России. А многие из них впервые стали посещать российские регионы.

59% путешественников по России покупали туры, причем половина из них получила от государства туристический кешбэк. 35% респондентов заметили, что уровень российских курортов за последние несколько лет заметно улучшился. 27% считают, что он остался прежним. Две трети опрошенных планируют продолжать путешествия по России в следующем году, а 16% отправятся в поездку внутри страны на новогодние каникулы.

На своем берегу 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Туризм в России уже не воспринимается как отдых только на курортах Черного моря и Кавказа, — сказала генеральный директор туроператора «Большая Страна» Юлия Репникова. — Путешествия по Сибири, на Алтай, Сахалин, Камчатку, в Русскую Арктику, Дагестан, Чечню теперь становятся нормой, хотя еще пять лет назад в это было сложно поверить. Эти регионы радуют растущим качеством сервиса, нетривиальными маршрутами и, конечно же, первозданной природой.

Каковы итоги года в туризме

Ассоциация туроператоров России сообщила, что год должен закончиться с показателем в 61 млн поездок — это на 7% больше, чем в 2021 году. Турпоток вырос почти во всех регионах страны . Высокие темпы роста демонстрирует именно организованный внутренний турпоток. Причем большинство регионов России по объемам организованного потока туристов превзошли даже уровень 2019 года, который используют для сравнения, перепрыгивая непоказательные пандемийные годы.

Четверть проданных туров, по оценке АТОР, пришлась на пять регионов: Краснодарский край (44%), Санкт-Петербург (12%), Кавминводы (9%), Москва (6%) и Подмосковье (5,5%). Средний чек на пакетный отдых в России в 2022 году — 75 тыс. рублей на одного человека. Это на 15% меньше, чем в 2021 году, хотя цены на проживание в отелях южных курортных регионов и выросли в пределах инфляции. Но стабильно растет спрос на люксовый отдых, пятизвездочные отели и систему «всё включено», которых пока не хватает.

На своем берегу 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Сильно пострадал въездной туризм в Россию: снижение произошло на 99,5% относительно 2019 и даже на 16% относительно ковидного 2021 года . Туроператоры признают: въездной туризм в России в 2022 году существовал «на уровне статистической погрешности». Выездной туризм подрос относительно 2021 года на 10%. Ключевыми направлениями стали Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Советник при ректорате МГИМО, экс-глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала «Известиям», что в целом за последние три года количество людей, которые ездят по стране именно с целью отдыха и путешествий, выросло в два раза (с 20 млн до 40 млн человек).

— Существенно возрос и престиж отрасли. Благодаря этому в регионах активно появляются новые рабочие места, причем не только в туризме, но и в смежных секторах — гастрономия, художественные промыслы, архитектура, урбанистика, дизайн, — сказала она.

Стало ли в России комфортнее отдыхать

Большинство участников рынка отмечают, что пандемия и другие ограничения способствовали улучшению российских курортов . В сервисе OneTwoTrip указывают, что появляются в том числе новые востребованные туристические направления — например, сельский, гастрономический и этнотуризм.

— Недоступность одних направлений дает перспективы для других, поэтому во время пандемии многие туристы переориентировались на отечественный отдых, — заявили «Известиям» в Anex Tour. — А туроператоры стали больше работать с Россией и предлагать больше пакетных предложений. Со стороны властей тоже последовали ответные действия: туристический кешбэк, инвестиции в инфраструктуру курортов и так далее.

Коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина замечает, что россияне, привыкшие к отпуску на заграничных курортах, стали искать оптимальные по соотношению цена-качество аналоги в родной стране .

— Это стимулировало российские курорты грамотно выстраивать тактику ценообразования , — сказала она «Известиям». — Курорты начали расширять сегментированную инфраструктуру, учитывая пожелания различных сегментов, в том числе в оздоровительном туризме.

На своем берегу 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов отмечает, что улучшению инфраструктуры на оздоровительных курортах способствовала в том числе необходимость восстановления здоровья после пандемии . При этом он указал не только на финансовую и законодательную помощь государства отрасли, но и на «мощную информационную кампанию, направленную на популяризацию внутренних туристических направлений».

Профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева замечает, что в борьбу за туриста включаются и регионы, которые ранее не могли похвастаться высокими показателями развития туризма .

— Например, Якутия планирует обеспечить к 2025 году увеличение числа туристов с существующих 20 тыс. до 250 тыс. человек. Для этого разработана региональная туристическая концепция, — сказала Зайцева.

Основатель хилинг-проекта Green Flow Александр Тертычный считает, что в развитии инфраструктуры российский туризм всё еще в начале пути, но уже виден задел существенных улучшений на будущее: в регионах открываются новые аэропорты, запускается всё больше внутренних рейсов. А гендиректор сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru Алексей Черепахин замечает, что наиболее востребованные у туристов города существенно преобразились за последние годы: появились модные рестораны, благоустроенные общественные пространства .

На своем берегу 4 Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Зампред комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач замечает, что отрасли пришлось молниеносно реагировать и адаптироваться к экономическим, политическим и эпидемиологическим вызовам.

— Очень важно в этих условиях объединиться органам власти с представителями отрасли, чтобы слышать друг друга и действовать синхронно, — сказала она «Известиям».

Гендиректор национального оператора «Алеан» Илья Уманский считает, что переломного момента для отрасли пока еще не произошло.

— Для того чтобы глобальные изменения произошли, должны запуститься определенные процессы. Отчасти они уже запущены, но не в полном объеме , — сказал он «Известиям». — Так, например, нужны фундаментальные прорывы в части развития инфраструктуры и наращивания гостиничной емкости, развития конкуренции и наведения порядка с теневым бизнесом.

В чем проигрываем

Вице-президент Национальной ассоциации цифровой экономики (НАЦЭ) по вопросам цифровизации туристической отрасли, гендиректор туроператора «ЛБ тур» Елизавета Бордыкова замечает, что с Турцией и Египтом российским курортам соперничать пока сложно. Единичные отели, соответствующие иностранным, есть в Крыму и Сочи, но их недостаточно.

— Концепция питания «всё включено» в России практически не представлена , — говорит она.

Наталия Зайцева из РЭУ им. Плеханова замечает, что российская туристическая инфраструктура проигрывает и в части досуга, анимации для детей и взрослых.

На своем берегу 5 Фото: TASS/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

— Российские средства размещения стали предлагать больше дополнительных услуг гостям, но до ассортимента, который есть на тех же турецких курортах, пока еще не дотягивают, — считает она. — Однако сейчас планирование новых территорий для развития туризма проходит на основе современных подходов опережающего планирования: например, нового семейного курорта «Новая Анапа», который получил статус особой экономической зоны.

Илья Уманский замечает, что с Турцией сравнивать себя очень сложно — количество отелей 5* на территории всей России такое же, как на одном турецком курорте. Но эту страну и ее госпрограммы развития турбизнеса можно брать за образец, говорит он.

— Если смотреть в целом по количеству отелей и номерного фонда, то цифры с той же Турцией у нас примерно сопоставимы, — сказала Зарина Догузова. — Но если сравнивать именно количество отелей на курортных территориях, то мы отстаем в разы.

Потенциальный туристический спрос в стране, говорит Догузова, составляет более 50 млн человек дополнительно, для которых нужно создавать такие условия, чтобы они выбирали внутренние направления именно из-за конкурентного соотношения цены и качества.

От асфальта до медработников

В OneTwoTrip указали на сложности в туристической инфраструктуре из-за временного закрытия аэропортов в южных регионах, но Елизавета Бордыкова из НАЦЭ замечает, что транспортная доступность — это скорее проблема дальних направлений: слишком высокая стоимость авиабилетов, раннее планирование, не всегда есть асфальтированные дороги . Даже проблемы с арендой вертолетов не столько в дороговизне, сколько в малом числе предложений.

— На Алтае есть Чуйский тракт, который вошел в 10 лучших дорог в мире по версии National Geographic, и вдоль него расположены основные туристические маршруты , — рассказывает Бордыкова. — А на Байкале иная ситуация: есть два сезона — когда мы можем плавать летом и ездить по льду зимой. Не везде есть возможность проехать по земле . То же самое на Камчатке, Сахалине.

Алексей Черепахин из Tvil.ru считает, что транспортная логистика хромает и в южных регионах — влияет недостаток информации, когда люди могут не знать о реальном положении дел, например, с безопасностью в том или ином месте, руководствоваться устаревшими сведениями и стереотипами, выбирая регион для отдыха.

На своем берегу 6 Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Впрочем, куда более серьезной проблемой для многих остается кадровый голод . Бордыкова указывает, что достойных сотрудников «мало даже в высшем менеджменте», из-за чего страдает управленческая политика.

Михаил Данилов из Ассоциации оздоровительного туризма указывает, что в санаторно-курортной отрасли эта проблема еще острее, так как здесь необходим еще и квалифицированный медицинский персонал, ориентированный на работу именно в санаториях . По его мнению, решить проблему может внедрение отраслевых специализаций в вузах.

Еще одна серьезная проблема — устаревший номерной фонд, говорят эксперты. Однако Наталия Зайцева из РЭУ замечает, что основные проблемы развития туризма уже стали отдельными направлениями нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: инфраструктура, доступность туристских услуг и кадры. По всем этим направлениям идет активная работа.

Чего ждать от государства

В Минэкономразвития заявили «Известиям», что сейчас задача номер один — расширять туристическое предложение для граждан.

— Это возможно через создание новых номеров и помощи в решении инфраструктурных вопросов в регионах , — заметили в ведомстве. — Цель в рамках нацпроекта к 2030 году — выйти на ежегодный показатель в 140 млн поездок по стране. По нашим оценкам, выполнить его можно только при увеличении номерного фонда на 30–40%.

Сейчас поддержка строительства номерного фонда реализуется с помощью двух нацпроектов, в том числе «Малое и среднее предпринимательство».

— В его рамках, например, небольшие отели имеют возможность получать поручительства АО «Корпорация» МСП» и региональных гарантийных организаций при нехватке собственного обеспечения, микрозаймы под невысокую процентную ставку, субсидируемую из федерального и регионального бюджетов, — рассказали в Минэкономразвития. — В рамках нацпроекта по туризму производится субсидирование процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей, грантовая поддержка на покупку оборудования и строительство кемпингов и автокемпингов, инвестиционная деятельность корпорации «Туризм.рф» и строительство обеспечивающей инфраструктуры к гостиницам и отелям.

На своем берегу 7 Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Депутат Татьяна Лобач первоочередными задачами называет принятие основного закона о туризме, закрепляющего понятийный аппарат в соответствии с современным спросом; обеспечение синхронности органов исполнительной власти, когда строительство туристических объектов сопровождается созданием инфраструктуры вокруг них; решение проблем транспортной доступности.

— Сейчас также прорабатывается открытие электронной визы в Россию как стимула роста въездного туризма, введение «карты туриста» для платежей иностранных граждан, нулевая ставка НДС для туроператоров и ряд других мер , — рассказала она.

Илья Уманский из «Алеан» также заявил, что в первую очередь отрасль ждет принятия закона «О туризме».

— Закон, который мы сейчас используем, принят в 1996 году, когда весь туризм был ориентирован на выезд , — сказал он. — Сейчас в ситуации, когда рынок развернулся в сторону внутреннего туризма, основной отраслевой закон нуждается в переработке, как и другие дополняющие законы, в том числе те, которые помогут побороть проблему «серого» рынка.

Инна Рындина из «Русских сезонов» в 2023 году ожидает в первую очередь налогового маневра, который усилит приток частных инвестиций в туристическую отрасль, а Елизавета Бордыкова — введения реестра турагентов и реестра гидов.