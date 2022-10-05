Дешевое отвлечение: почему в Россию вернулись горящие туры

На российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки, следует из данных агрегаторов по поиску туров. Провести неделю в пятизвездочном отеле Турции или Египта с питанием «всё включено» можно за 80–85 тыс. рублей на двоих — это вдвое дешевле, чем в середине сентября. Есть туры и за 52 тыс. рублей на двоих. Опрошенные «Известиями» эксперты видят причину в начале частичной мобилизации: после 21 сентября спрос на услуги туроператоров снизился на 30–50%. Но ситуация не продлится долго, предупреждают туроператоры. Горящие туры могут исчезнуть с рынка уже через одну-две недели.

Лети, пока горячо

Агрегаторы по поиску туров с последних чисел сентября внезапно стали выдавать предложения с ценами, от которых российские туристы в 2022 году успели отвыкнуть.

Так, один из крупных туроператоров предлагал поездку в египетскую Хургаду на первые числа октября за 93,8 тыс. рублей на двоих , заметил корреспондент «Известий». В стоимость входила неделя проживания в пятизвездочном отеле с питанием «всё включено», трансфер, страховка и, что наиболее поразительно, прямой перелет бизнес-классом туда-обратно на чартере Egypt Air.

Были и аналогичные по цене предложения от других туроператоров — правда, с перелетом в «экономе». Причем чем ближе к дате вылета — тем ниже цена: самые выгодные предложения доступны на первую неделю октября.

Возвращение на российский рынок горящих туров «Известиям» подтвердили представители отрасли. По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, тур, который раньше стоил 150 тыс. рублей, сейчас действительно можно купить за 85 тыс.

— Безусловно, это связано с частичной мобилизацией. Продажи новых туров сейчас просели на 30%. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. В итоге рейсы не заполняются. Условно, в неделю в норме мы должны отправлять 300 человек, а мы отправляем 200. Поэтому, чтобы добрать 100 человек, мы снижаем цены , — пояснил он.

Дешевое отвлечение Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa

В пресс-службе туроператора «Интурист» «Известиям» сообщили, что с конца сентября спрос на новые туры, в том числе по России, упал на 40–50%.

— Люди не понимают, могут ли сейчас поехать отдыхать. По этой же причине есть и отказы от туров: кто-то уже получил повестку, остальные не понимают, обязаны ли они оставаться в регионе или нет, — заметили в компании.

В результате образовался дефицит спроса при наличии предложения. Туроператоры закрывают последние места на вылетах в ближайшие дни, поэтому цены на них снижены, рассказали в «Интуристе». Аналогичную информацию сообщили и в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Так, в пятизвездочный отель недалеко от курорта Фетхие в Турции с питанием «ультра все включено» можно отправиться за 80 тыс. рублей на двоих на восемь ночей, отметили в «Интуристе». Аналогичный отель на девять ночей в Анталье обойдется в 117,3 тыс. рублей.

Есть возможность отдохнуть и сверхбюджетно — за 52 тыс. рублей на двоих. Во столько обойдется восьмидневный тур в отель «три звезды» с завтраками в турецком Мармарисе на побережье Эгейского моря.

Все эти предложения — с вылетом 6 октября.

Скоро расхватают

Горящие туры сейчас появились по всем массовым направлениям — Египту, Турции, Эмиратам, продолжил Алексан Мкртчян. Помимо этих стран российским туристам сегодня также доступен отдых в Израиле, на Мальдивах, в Сербии — но по этим направлениям подобных предложений нет.

Сейчас горящие туры можно приобрести на тех направлениях, где у туроператоров есть чартерная перевозка или блоки мест на регулярных рейсах , уточнили в пресс-службе «Интуриста». Это в первую очередь Турция и Египет.

— У нас нет горящих туров в ОАЭ — туда и так высокий спрос, на ближайшие дни всё распродано. Аналогичная ситуация с Венесуэлой — путешествия туда раскуплены вплоть до декабря, — отметили в компании.

В то же время «Известиям» удалось найти тур из Москвы в Фуджейру в ОАЭ за 50,2 тыс. рублей на двоих. В стоимость входит прямой перелет чартером и проживание в отеле «три звезды» с завтраками.

Дешевое отвлечение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В целом горящие туры останутся на рынке, пока на услуги туроператоров будет сохраняться низкий спрос, говорят участники туротрасли. По их мнению, такие предложения закончатся уже в октябре.

— Понятно, что сейчас люди нервничают, но со временем, надеюсь, всё успокоится. Мой прогноз — это состояние продлится три-четыре недели. Если за это время в худшую сторону ничего не изменится — не произойдет частичного закрытия границ, например, — то продажи восстановятся, и горящие туры с рынка вновь исчезнут. Предполагаю, что к ноябрьским праздникам их уже не будет, — считает Алексан Мкртчян.

В «Интуристе» прогнозируют более сжатые сроки.

— Сейчас в целом спрос на туры стал восстанавливаться — соответственно, цены уже начали расти. Ожидаем, что спрос вернется к среднесуточным показателям уже через неделю, — сказали там.

Прямо сейчас россияне покупают туры за два-три, максимум пять дней до вылета , сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

— Это связано с полной неопределенностью. Так уже было в пандемию и весной этого года. Пока у людей не будет ощущения стабильности, уверенности или хотя бы определенности, продажи в рост и глубину не пойдут, — рассказали там.

В Anex Tour, в свою очередь, сообщили, что уже сейчас продажи в целом «стабилизировались и соответствуют сезону и текущему спросу».