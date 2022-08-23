Следуй за теплом: туроператоры полетят на Карибы и в Азию через Турцию

Российские туроператоры прорабатывают авиамаршруты на Карибы и в Азию со стыковкой в Анталье, сообщили «Известиям» в Альянсе туристических агентств России (АТА). Как минимум один крупный оператор уже реализует таким образом туры в Доминикану, их стоимость начинается от 342 тыс. рублей на двоих, узнали «Известия». Полеты через Турцию — самый дешевый и зачастую единственный вариант провести зиму на теплом море, отмечают эксперты. При этом из Антальи на Карибы и в Азию россиян будут развозить турецкие авиакомпании, что исключает риск ареста самолетов и испорченного отдыха.

Минуя Москву

Российские туроператоры прорабатывают вопрос организации пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию через турецкую Анталью. Эти предложения должны стать самыми доступными на рынке, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

— Сейчас добраться до Доминиканы и стран Юго-Восточной Азии почти невозможно. Да, полеты в Таиланд анонсировали «Аэрофлот» и Etihad. Один их туроператоров выкупил блоки мест на этих рейсах. Но ажиотажным спросом эти предложения пользоваться не будут, потому что вылеты предусмотрены только из Москвы, — уверен эксперт.

Жители регионов ждут рейсов из своих городов — не полетят же они на запад, в столицу, чтобы потом отправиться на юг, в Абу-Даби, а затем обратно на восток, в Таиланд, продолжил вице-президент АТА.

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— Поэтому сейчас обсуждается организация прямых рейсов из разных городов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска — в Анталью. А оттуда на Карибы или в Азию — Таиланд, Вьетнам и другие страны региона, — рассказал Алексан Мкртчян.

При этом в Анталье путешественники смогут по желанию провести один-два дня или же сразу отправиться в конечный пункт назначения.

— Важно, что это будут пакетные предложения. То есть, если условный рейс Самара – Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны. Это намного надежнее, чем лететь самостоятельно, — считает эксперт.

Исключается и еще один риск — арест самолетов, продолжил вице-президент АТА.

— Рейсы с россиянами из Антальи на Карибы и в Азию будут осуществлять турецкие перевозчики — нет риска ареста их самолетов. А в Анталью могут летать и российские компании — Турция для нас дружественная страна, — пояснил он.

В частности, речь идет о новой турецкой авиакомпании MGA, созданной Anex Group в Анталье. Перевозчик нацелен летать в Доминикану, Мексику и Таиланд.

При этом про рейсы российских авиакомпаний в Азию и на Карибы речи пока не идет, добавил Алексан Мкртчян.

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— Да, «Аэрофлот» заявил полетную программу на тайский Пхукет. Но мы до конца не можем быть уверены, что самолеты не арестуют. В июне этого года Шри-Ланка арестовала самолет «Аэрофлота» — причем не сразу, а восьмой рейс. Посмотрим, как пойдет в этот раз, — заметил эксперт.

В Доминикану, на Кубу и в Мексику российские авиакомпании прекратили летать в конце февраля 2022 года в связи с введением рядом стран ограничений на использование воздушного пространства.

Когда и почем

Подобные туры планируется запустить уже в октябре, рассказал Алексан Мкртчян. Это своевременно, потому что осенью-зимой в Азии и на Карибском море высокий сезон. И в отличие от доступных на сегодня Эмиратов и Египта, в январе-феврале там можно купаться в теплом море.

— А по стоимости эти туры будут дешевле, чем все нынешние предложения на рынке. Но главное, что можно улететь напрямую из своего региона, минуя Москву. В целом ничего умнее я не вижу для организации широкомасштабных полетов за рубеж, — констатировал эксперт.

Туры на Карибы с перелетом через Анталью уже начал продавать как минимум один крупный туроператор — Anex Tour.

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— Комбинированные туры в Доминикану через Турцию уже доступны для бронирования, и продажи идут. Все логистические вопросы решить удалось. На данный момент у нас есть предложения с вылетом в Анталью из Москвы, Казани и Екатеринбурга с последующим рейсом в Пунта-Кану, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора.

Из России в Анталью туристов преимущественно доставляют перевозчики Turkish Airlines, Pegasus, Azur Air, уточнили там. Первый вылет из Антальи в Доминикану запланирован на 15 октября.

Стоимость комбинированного тура «Турция и Доминикана» начинается от 368 тыс. рублей за двоих на 14 ночей, рассказали в Anex Tour. Сюда входит одна ночь в Анталье, 11 ночей в Доминикане и две ночи в полете. Проживание во всех случаях — в пятизвездочных отелях «всё включено».

В зависимости от пакета в Турции туристы могут провести от половины дня до трех ночей. Аналогичный тур на 13 ночей без проживания в Анталье обойдется в 342 тыс. рублей.

— Конечно, цены в этом году ощутимо выше. Ранее тур в Доминикану стоил от 140 тыс. рублей за двоих. Но то были прямые рейсы, а сейчас в пакетах заложено как минимум четыре перелета, а в ряде случаев еще и гостиницы в Турции, — отметили в Anex Tour.

При этом, даже если выбрать отель более скромной категории, на стоимости тура это отразится не сильно, потому что большая часть цены тура приходится на перелет, отметили в компании.

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Туры в дальнее зарубежье через Анталью готовит и «Интурист».

— В планах такие туры есть. Сейчас решаем вопрос с технической интеграцией. Пока непонятно, какие именно будут авиакомпании и направления, но через какое-то время туры появятся в продаже, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

В Tez Tour «Известиям» ответили, что туры в Доминикану или в Азию через Турцию сейчас не предлагают. Из карибских направлений у туроператора есть Венесуэла.