Путешествие в зимнюю сказку: куда поехать на новогодние праздники

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней, с 31 декабря по 8 января. В промежутке будет два праздника — 1 января, Новый год, воскресенье, а также 7 января, Рождество, суббота. Первая рабочая неделя 2023 года начнется 9 января. Для тех, кто еще не решил, куда поехать на новогодние каникулы, «Известия» сделали подборку интересных маршрутов в разных регионах России.

Самые популярные города России на Новый год

По статистике, самым популярным направлением для новогодних путешествий у россиян остается Краснодарский край. Сюда планируют отправиться больше трети туристов. В числе лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, города Золотого кольца и родина Деда Мороза — Великий Устюг. Туристическим открытием 2022 года для многих стали Дагестан и его столица — Махачкала, а также самый древний город России Дербент.

Как пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, в целом россияне не склонны путешествовать в новогодние праздники. Поездки по России и за рубеж выбирают всего 3% соотечественников, большинство отмечает Новый год дома или на даче. Те, кто работает в других регионах, старается приехать на новогодние праздники в родной город.

Куда поехать на Новый год в России

По оценкам аналитического центра НАФИ, в нынешнем году число россиян, которые задумались о небольшом путешествии на Новый год, возросло. При этом желающих отправиться в другой регион оказалось столько же, сколько и тех, кто останется отдыхать в родном регионе. Треть соотечественников отказывается от зимнего путешествия, потому что не знает, куда можно было бы поехать. При этом в России есть множество мест, которые лучше всего посещать именно зимой, чтобы оценить их красоту на все 100%.

Краснодарский край. Красная Поляна — на сегодня единственная реальная альтернатива Альпам в России, считают эксперты «Известий». Горнолыжный сезон длится с начала декабря по середину марта и привлекает сотни тысяч туристов ежегодно. Кроме того, в этом году на курортах Краснодарского края откроют более 70 зимних пляжей. Здесь будут проходить бесплатные спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха для всех желающих.

Долг платежом красен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Карелия. Снегоходное сафари, катание в санях на оленьих или собачьих упряжках, очарование диких зимних озер — вот за чем приезжают в Карелию зимой. Еще здесь можно познакомиться с национальной кухней, посетить скалистый парк Рускеала или проехать на аэролодках по прозрачной глади зимнего озера.

Байкал. Зимний Байкал — место, которое хотел бы посмотреть практически каждый. Знаменитый байкальский лед, завораживающая природа и необычная бурятская кухня не первый год удивляют туристов. Кстати, на склонах Хамар-Дабана открыты несколько компактных горнолыжных курортов, а с макушек гор можно увидеть прозрачную гладь озера. С прошлого года сюда запустили несколько чартеров из Москвы и из Екатеринбурга, так что добираться до главного российского озера стало проще.

Кольский полуостров. На Русский Север приезжают в надежде «поймать» северное сияние, которое особенно хорошо видно длинной полярной ночью. Среди других развлечений — горнолыжный курорт «Хибины», катание на снегоходах, путешествие к Ловозерским тундрам и знакомство с кухней саамов.

Архыз и Приэльбрусье. Горнолыжные курорты «Архыз», «Домбай» и «Эльбрус» могут конкурировать с Красной Поляной по числу туристов. Преимуществом курортов станут и многочисленные термальные источники на открытом воздухе, в которых можно отдохнуть после спортивных нагрузок с приятным видом на горы. Архыз — курорт молодой, первых туристов он принял в декабре 2013 года.

Алтай. На Алтай едут, чтобы отдохнуть от благ цивилизации и полюбоваться первозданной природой. Заснеженная сибирская тайга, застывшие водопады и незамерзающие бирюзовые озера создают впечатление, что время здесь как будто остановилось. Больше всего туристов привлекают незамерзающие бирюзовые Голубые озера и подвесной мост на острове Патмос. Любители спорта отправляются покататься на лыжах, коньках или снегоходе в горнолыжном комплексе «Манжерок». Еще одним элементом туристической привлекательности республики становится региональная кухня.

Якутия. Этот регион с 2017 года вошел в программу импортозамещения. «Праздник Ысыах — якутский Новый год» — самостоятельная программа путешествия. Оно длится шесть дней и включает посещение Ленских столбов — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, празднование Ысыаха Туймаады и посещение Сокровищницы Якутии, Музея Хомуса.

Путешествие в зимнюю сказку Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин

Шерегеш и горная Шория. Особой популярностью на новогодние каникулы у сноубордистов пользуется курорт Шерегеш. В это время в Кемеровской области уже вполне достаточно пушистого снега. Здесь можно не только покататься на сноуборде, но и полетать над склонами на вертолете. Курорт активно развивается, его планируют сделать круглогодичным, а на развитие до 2024 года направят 2,6 млрд рублей.

Как будут отмечать Новый год в городах России

Города России уже начали готовить к Новому году. Москву, как и в прошлом году, украсит более 1000 новогодних елей, будут работать катки на Красной площади и в городских парках. Световые арки в ближайшее время начнут монтировать на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Газетном и Камергерском переулках, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий Мост.

Путешествие в зимнюю сказку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Украшают к празднику и Санкт-Петербург. На улицах появились разноцветные гирлянды, а к 10 декабря на Дворцовой площади установят елку. Часть мероприятий в 2022 году была отменена по решению городской администрации. Средства, первоначально выделенные на их реализацию, теперь пойдут на помощь мобилизованным россиянам.

2023 год пройдет под покровительством кошки и кролика по восточному календарю. Оба животных-покровителя отличаются мягкостью и нежностью и отождествляются с домашним уютом и семейным очагом. 2023 станет годом синего или черного водяного кролика, он считается благоприятным для создания семьи и планирования детей.