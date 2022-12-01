Какое животное станет символом 2023 года

Близится Новый год, и россияне готовятся украшать дом и праздничную елку, покупать подарки и накрывать стол. Для многих определяющим в выборе новогодних атрибутов является животное — символ года. Какое животное будет покровительствовать людям в 2023 году — читайте в материале «Известий».

Новый год 2023 по восточному календарю

В Китае у наступления Нового года нет фиксированной даты. Начало нового этапа определяется приходом второго новолуния после зимнего солнцестояния: с 21 января до 20 февраля. В 2023 году праздник будут отмечать 22 января.

Цикл по восточному календарю длится 12 лет, и у каждого года есть свое животное-покровитель. 2023 год попадает под единственное исключение, когда «тотемных животных» сразу два — кролик и кошка.

Почему 2023 год кота и кролика одновременно

Когда говорят, что год пройдет под покровительством кошки и кролика по восточному календарю, это утверждение верно. Дело в том, что в Китае животным-символом считают кролика, а во Вьетнаме — кошку. Для жителей России не имеет большого значения, какого зверя чествовать как покровителя, а магазины с праздничной и сувенирной продукцией распространяют товары с обоими символами.

Какое животное будет покровителем 2023 года

Покровитель года имеет свою стихию и цвет, а порой и несколько цветов. Стихий пять — земля, вода, огонь, воздух и металл. 2023 год станет годом синего или черного водяного кролика.

Как правильно отмечать Новый 2023 год

Так как животные, выступающие символами года, являются домашними, встречать Новый год лучше всего будет дома, в кругу семьи и друзей. Приглашать к праздничному столу лучше только действительно близких людей.

Считается, что наряд не должен быть вычурным, а напротив, под стать месту лучше выбрать что-то простое и удобное. Чтобы «порадовать» хозяина года, можно нарядиться в черные или синие цвета, но и классика в виде белого или красного тоже допустима. Вспоминая разнообразные окраски котов и кроликов, модники могут подыскать и удачные сочетания цветов.

Подавать к столу кролика категорически запрещено, а вот блюда из рыбы «угодят» коту. Чтобы отдать дань кролику, на праздничном застолье должно быть много зелени и овощных салатов. В качестве мясного горячего можно приготовить курицу, свинину или говядину. В сервировке должны преобладать золотые акценты — посуда с позолоченным краем, свечи, украшения.

Что дарить на Новый 2023 год

Всегда актуальным подарком являются сувениры, украшения и фигурки с покровителями года. Хорошей идеей будут и украшения со значимым символом. Чтобы отличиться оригинальностью, можно дарить вещи для создания домашнего уюта — пледы, свечи, декор, цветы в горшках, посуду, текстиль.

Дарить живого котенка или кролика стоит лишь с предварительного согласия хозяев дома. В случае если адресат не против, домашний питомец может скрасить будни на долгие годы вперед.

Каким будет 2023 год в астрологии

Оба животных-покровителя отличаются мягкостью и нежностью и отождествляются с домашним уютом и семейным очагом. Грядущий год считается благоприятным для создания семьи и планирования детей. По прогнозам астрологов, конфликтов в семьях станет меньше, а в дома придут благополучие и гармония.

Какими будут люди, рожденные в 2023 году

Астрологи считают, что люди, рожденные в 2023, будут спокойными и неконфликтными и смогут легко адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Кроме того, родившиеся в грядущем году будут готовы прийти на помощь к ближнему.

Это отличные друзья и верные партнеры, семейные люди, ценящие домашний уют. Из негативных черт рожденного в год кролика можно выделить трусость, неуверенность в себе и нерешительность.

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