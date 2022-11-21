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Станет ли 31 декабря выходным днем в России

Сенатор Башкин заявил, что закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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На законодательном уровне в России ведется активное обсуждение нововведений в календаре праздников — установление выходного дня 31 декабря. Законопроект ожидает рассмотрения в парламенте РФ. Могут ли канун Нового года сделать выходным уже в 2022 году — читайте в материале «Известий».

Будет ли 31 декабря выходным в 2022 году

В ответ на вопрос о выходном дне 31 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что соответствующее решение уполномочена принимать Госдума. Он подчеркнул, что этот вопрос не входит в зону ответственности администрации президента.

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Между тем, по данным «Известий», парламентарии могут приступить к рассмотрению законодательной инициативы в декабре. Соответствующее заседание внесено в график Госдумы.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин допустил, что уже в этом году закон может быть принят. По его словам, за месяц нижняя палата парламента может одобрить документ в трех чтениях, после чего законопроект рассмотрит Совфед и подпишет президент РФ Владимир Путин.

Башкин уточнил, что в случае положительного решения грядущие длительные выходные станут еще на день длиннее. В отношении 31 декабря, выпадающего на субботу, будет действовать процедура переноса праздничного дня.

Выходной день 31 декабря — что изменится

Законопроект о выходном дне 31 декабря был внесен в Госдуму еще в 2020 году. С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР. Они указали на то, что в день подготовки к празднику сотрудники российских офисов и так зачастую не выполняют необходимые нормативы. Многие из них берут отгулы и отпуска.

При этом 8 января предлагают лишить статуса выходного дня. Таким образом удастся избежать экономических издержек за счет сохранения общего количества выходных дней.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» назвала такой сценарий ожидаемым решением. Она отметила, что 31 декабря в глазах россиян имеет куда большее значение, чем 8 января.

Поддержал инициативу и первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. По его мнению, на подготовку к Новому году целесообразно выделять целый день, поскольку приготовления во многом определяют праздник.

В августе стало известно, как будет построен календарь праздников и выходных в 2023 году. Без учета возможных законодательных изменений новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

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