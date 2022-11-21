Праздник к нам придет: ГД рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря

Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне. Как выяснили «Известия», законопроект получил положительное заключение правового управления нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре. Примечательно, что документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. В комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней. В некоторых фракциях инициативу не поддерживают — в КПРФ считают, что «у хорошей хозяйки заранее всё должно быть готово». Эксперты считают, что свободное от работы 31 декабря поможет создать атмосферу праздника в этом непростом году.

Праздник к нам придет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Приходилось вмешиваться президенту»

Как выяснили «Известия», Госдума в следующем месяце может рассмотреть в первом чтении законопроект фракции ЛДПР «О внесении изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ». Им предлагается включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать рабочим. Документ стоит в плане нижней палаты.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу еще не рассматривал, но очевидно, что этот вопрос требует решения уже давно, сказал «Известиям» его глава Ярослав Нилов.

— Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране, — пояснил он «Известиям».

По его словам, ранее эту идею поддерживал и Владимир Путин. Еще в 2020 году глава государства предложил принять все необходимые решения для того, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

«По представленному проекту федерального закона замечаний концептуального характера не имеется», — говорится в заключении правового управления Госдумы, которое имеется в распоряжении «Известий».

Праздник к нам придет Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему отмечают, что многолетняя практика показывает: если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.

«О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в ГД», — подчеркивают они.

Официально, если 31 декабря не выпадает на выходной, то это рабочий день. В 2021-м решение отдыхать в последний день года принял глава кабмина Михаил Мишустин. В 2020-м 31 декабря россияне работали. В 2019 году 31-е число также выпало на рабочий день, но большинство регионов сами объявили его нерабочим.

Праздник к нам придет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее с инициативой не работать в этот день выходил Минтруд. В этом году ведомство заявило, что поскольку 31 декабря выпадает на субботу, то никаких отдельных документов по его статусу не требуется. Однако именно поэтому для тех, кто работает не пять, а шесть дней в неделю (предприятия, заводы, банки), он будет рабочим, хотя, возможно, и сокращенным.

«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать перспективы поддержки законопроекта.

«Сначала поздравить товарищей на работе»

— Я идею о выходном дне 31 декабря поддерживаю, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. — Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам.

По его словам, особенно важен выходной для семей с детьми, у которых обычно в это время проходят школьные елки. Поэтому 31 декабря гораздо важнее, чем какой-либо день января, подчеркнул парламентарий.

Праздник к нам придет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Представитель фракции КПРФ Николай Харитонов, напротив, считает, что надо придерживаться советской традиции.

— 31 декабря раньше у нас всегда была возможность сначала поздравить товарищей по работе, а потом встретить Новый год дома. Поэтому, на мой взгляд, этот лишний выходной не нужен. У хорошей хозяйки заранее всё должно быть готово. А что, она в последний день будет бегать? Разве она что-то так впопыхах приготовит? — недоумевает коммунист.

В «Единой России» обещали дать оценку инициативе ближе к рассмотрению законопроекта. Отметим, что ранее идею о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, партия поддерживала. Тогда с инициативой выступал руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов. Его в 2020 году поддержал Владимир Путин. «В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Ну а в течение года можно будет решение принять. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — сказал тогда глава государства.

Политолог Дмитрий Фетисов отметил: несмотря на решение отменить в этот раз широкое празднование Нового года во многих регионах и сократить бюджеты на мероприятия, чтобы сэкономленные деньги отправить на помощь участникам спецоперации, сам праздник остается. А законопроект может смягчить настроения людей, считает эксперт.