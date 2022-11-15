Салют под шубой: регионы пересмотрели планы на празднование Нового года
Российские регионы меняют формат празднования Нового года и проведения январских каникул, выяснили «Известия», опросив представителей большей части субъектов РФ. В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и готовы не закупать новые украшения. Часть регионов планирует провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для поддержки мобилизованных. При этом детские праздники ни один из субъектов отменять не планирует. В Общественной палате считают, что отказываться от мероприятий в каникулы все-таки не стоит, но их нужно провести просто и без излишеств.
«Нельзя горячиться»
Дискуссия об отмене развлекательных мероприятий на Новый год идет с начала октября: тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал освободившиеся средства перераспределить в поддержку граждан, участвующих в специальной военной операции. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе региона, муниципалитетам также поручили минимизировать затраты на новогодние украшения. При этом детские праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях, уточнили там.
Следом с такой же инициативой выступили власти Санкт-Петербурга: было решено не проводить концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, отменить традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.
Ранее в Минобороны высказались, что никакой необходимости отменять новогодние мероприятия в российских регионах для помощи в обеспечении военнослужащих нет. При этом, по данным ВЦИОМа, три четверти россиян «поддержат или поддерживают» такое решение властей.
Общественники же утверждают, что полный отказ от праздничных мероприятий не нужен. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предположил, что в этот Новый год не должно быть салютов, фейерверков, раздолья и дорогостоящих артистов, но оставлять детей без праздника нельзя.
— Я считаю, что в этом вопросе нельзя горячиться и принимать поспешные решения. В ряде регионов, на местах, особенно далеко от Москвы, реально перегибают палку. Мы должны праздновать, мы должны обеспечить детям яркий красивый Новый год, просто без излишеств. Нельзя ни в коем случае давать манипулировать собой извне. В том числе эти манипуляции нацелены на раскол нашего общества по этой теме, — сказал он «Известиям».
«Известия» спросили свыше 50 регионов об их планах на проведение новогодних праздников. Так, помимо Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в Северо-Западном округе свои меры ввели и другие регионы. Калининградские власти отказались от покупки новой елки на центральную площадь и перенаправили больше 50 млн рублей на помощь мобилизованным и их семьям. Не остались в стороне и субъекты Центральной России. К примеру, в Тульской области рассказали «Известиям», что регион отказался от закупки новых украшений. Отменят фейерверки, концерты и массовые гулянья в Калуге, а также в Курской области. Москва пока не определила программу празднования Нового года, о чем ранее заявляли местные власти.
От Волги до Енисея
Предложения о сокращении трат звучат и на Урале. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов оптимизировать расходы и выбрать более скромные форматы празднования Нового года. Однако пока речи об их полной отмене не идет, рассказали «Известиям» в пресс-службе региона. В Сибири придерживаются схожих позиций: руководство Алтая просит глав районов обойтись без крупных финансовых затрат. Однако сам формат празднования предстоящего Нового года в Республике Алтай в настоящее время еще обсуждается.
— Планируется использовать праздничное оформление, которое осталось с прошлого Нового года. Все остальные траты, в том числе на организацию салютов, фейерверков и иллюминацию, предполагается сократить и по возможности направить на поддержку мобилизованных, добровольцев и их семей, — рассказали «Известиям» в пресс-службе региона.
Дальний Восток также намерен сократить программу празднований и отказаться от дорогих концертов и ярмарок. Так, жители Чукотки поддерживают полный отказ от новогодних мероприятий или их значительное сокращение. При этом детские мероприятия не затратны для бюджета округа, поэтому их отмена не имеет смысла с точки зрения экономии средств, рассказали «Известиям» в пресс-службе губернатора субъекта.
Со своей позицией определились и южные регионы: Крым не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних программ. Однако останавливать подготовку мероприятий в крымских отелях власти не планируют. При этом также не будут вводиться ограничения на работу артистов, желающих выступить на полуострове. Не останутся без новогодних гуляний и астраханцы. Однако их формат и количество будут пересмотрены, уточнили «Известиям» в пресс-службе региона. При этом большая часть мероприятий будет иметь благотворительный характер, в том числе для семей мобилизованных: на площадках планируют собирать средства в поддержку военнослужащих. В Ростовской области в Новый год пройдут локальные праздничные мероприятия. При этом будут использованы украшения прошлых лет. Ни один южный регион не намерен отказываться от проведения детских мероприятий.
— На проведение губернаторской новогодней и рождественской елок, в том числе на сладкие подарки для их маленьких зрителей в областном бюджете предусмотрено около 2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе губернатора Ростовской области, добавив, что участниками этих мероприятий ежегодно становятся одаренные дети, дети-сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей.
Пересмотреть программу решили и в Приволжье. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отменил в городе новогодние гулянья и салюты: средства, заложенные на их покупку, направят на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Однако в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили «Известиям», что местные жители без праздника не останутся: для них будут работать катки и тематические зоны, пройдут мероприятия для детей и гостей региона. Отказаться от закупки новых украшений и проведения масштабных гуляний планируют и в Марий Эл. Сэкономленные средства будут также направлены на поддержку мобилизованных.
— При этом праздничная атмосфера в городах и районах обязательно сохранится — новогоднее настроение создадут имеющиеся гирлянды и декорации, — рассказали в пресс-службе региона. — Елку в столице Марий Эл, которую по традиции устанавливают на главной площади города, обновили буквально в прошлом году. Формат проведения праздничных мероприятий для детей и подрастающего поколения не изменится: все утренники и новогодние елки состоятся.
Удмуртия также не осталась в стороне: в госсовете республики заявили «Известиям», что нет целевого бюджетного финансирования на проведение новогодних праздников. «Мы понимаем, когда праздники уместны, а когда нет», — заключили там.