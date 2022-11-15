Салют под шубой: регионы пересмотрели планы на празднование Нового года

Российские регионы меняют формат празднования Нового года и проведения январских каникул, выяснили «Известия», опросив представителей большей части субъектов РФ. В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и готовы не закупать новые украшения . Часть регионов планирует провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для поддержки мобилизованных. При этом детские праздники ни один из субъектов отменять не планирует . В Общественной палате считают, что отказываться от мероприятий в каникулы все-таки не стоит, но их нужно провести просто и без излишеств .

«Нельзя горячиться»

Дискуссия об отмене развлекательных мероприятий на Новый год идет с начала октября: тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал освободившиеся средства перераспределить в поддержку граждан, участвующих в специальной военной операции . Как рассказали «Известиям» в пресс-службе региона, муниципалитетам также поручили минимизировать затраты на новогодние украшения. При этом детские праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях , уточнили там.

Следом с такой же инициативой выступили власти Санкт-Петербурга: было решено не проводить концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, отменить традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.

Салют под шубой Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ранее в Минобороны высказались, что никакой необходимости отменять новогодние мероприятия в российских регионах для помощи в обеспечении военнослужащих нет . При этом, по данным ВЦИОМа, три четверти россиян «поддержат или поддерживают» такое решение властей.

Общественники же утверждают, что полный отказ от праздничных мероприятий не нужен . Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предположил, что в этот Новый год не должно быть салютов, фейерверков, раздолья и дорогостоящих артистов, но оставлять детей без праздника нельзя.

— Я считаю, что в этом вопросе нельзя горячиться и принимать поспешные решения. В ряде регионов, на местах, особенно далеко от Москвы, реально перегибают палку. Мы должны праздновать, мы должны обеспечить детям яркий красивый Новый год, просто без излишеств . Нельзя ни в коем случае давать манипулировать собой извне. В том числе эти манипуляции нацелены на раскол нашего общества по этой теме, — сказал он «Известиям».

Салют под шубой Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев

«Известия» спросили свыше 50 регионов об их планах на проведение новогодних праздников. Так, помимо Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в Северо-Западном округе свои меры ввели и другие регионы. Калининградские власти отказались от покупки новой елки на центральную площадь и перенаправили больше 50 млн рублей на помощь мобилизованным и их семьям. Не остались в стороне и субъекты Центральной России. К примеру, в Тульской области рассказали «Известиям», что регион отказался от закупки новых украшений. Отменят фейерверки, концерты и массовые гулянья в Калуге, а также в Курской области . Москва пока не определила программу празднования Нового года, о чем ранее заявляли местные власти.

От Волги до Енисея

Предложения о сокращении трат звучат и на Урале. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов оптимизировать расходы и выбрать более скромные форматы празднования Нового года. Однако пока речи об их полной отмене не идет, рассказали «Известиям» в пресс-службе региона. В Сибири придерживаются схожих позиций: руководство Алтая просит глав районов обойтись без крупных финансовых затрат . Однако сам формат празднования предстоящего Нового года в Республике Алтай в настоящее время еще обсуждается.

— Планируется использовать праздничное оформление, которое осталось с прошлого Нового года . Все остальные траты, в том числе на организацию салютов, фейерверков и иллюминацию, предполагается сократить и по возможности направить на поддержку мобилизованных, добровольцев и их семей, — рассказали «Известиям» в пресс-службе региона.

Салют под шубой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дальний Восток также намерен сократить программу празднований и отказаться от дорогих концертов и ярмарок . Так, жители Чукотки поддерживают полный отказ от новогодних мероприятий или их значительное сокращение. При этом детские мероприятия не затратны для бюджета округа , поэтому их отмена не имеет смысла с точки зрения экономии средств, рассказали «Известиям» в пресс-службе губернатора субъекта.

Со своей позицией определились и южные регионы: Крым не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних программ . Однако останавливать подготовку мероприятий в крымских отелях власти не планируют. При этом также не будут вводиться ограничения на работу артистов, желающих выступить на полуострове. Не останутся без новогодних гуляний и астраханцы. Однако их формат и количество будут пересмотрены , уточнили «Известиям» в пресс-службе региона. При этом большая часть мероприятий будет иметь благотворительный характер, в том числе для семей мобилизованных: на площадках планируют собирать средства в поддержку военнослужащих. В Ростовской области в Новый год пройдут локальные праздничные мероприятия. При этом будут использованы украшения прошлых лет. Ни один южный регион не намерен отказываться от проведения детских мероприятий .

— На проведение губернаторской новогодней и рождественской елок, в том числе на сладкие подарки для их маленьких зрителей в областном бюджете предусмотрено около 2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе губернатора Ростовской области, добавив, что участниками этих мероприятий ежегодно становятся одаренные дети, дети-сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей.

Салют под шубой Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пересмотреть программу решили и в Приволжье. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отменил в городе новогодние гулянья и салюты: средства, заложенные на их покупку, направят на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Однако в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили «Известиям», что местные жители без праздника не останутся : для них будут работать катки и тематические зоны, пройдут мероприятия для детей и гостей региона. Отказаться от закупки новых украшений и проведения масштабных гуляний планируют и в Марий Эл. Сэкономленные средства будут также направлены на поддержку мобилизованных.

— При этом праздничная атмосфера в городах и районах обязательно сохранится — новогоднее настроение создадут имеющиеся гирлянды и декорации, — рассказали в пресс-службе региона. — Елку в столице Марий Эл, которую по традиции устанавливают на главной площади города, обновили буквально в прошлом году. Формат проведения праздничных мероприятий для детей и подрастающего поколения не изменится: все утренники и новогодние елки состоятся.

Салют под шубой Фото: РИА Новости/Яков Андреев