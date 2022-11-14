Звезда на елку: сколько стоят выступления российских артистов на корпоративе

В этом году компании готовы потратить на корпоративы меньше, а многие и вовсе отказываются от новогодних вечеринок , рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее спрос есть, в том числе на звезд. В тренде всё те же — Киркоров, Басков, Лепс, уточнили промоутеры. Но есть и новые аспекты: теперь почти не приглашают выступать артистов, уехавших из России и (или) высказывавшихся против СВО. О том, как еще изменятся корпоративы и сколько стоит пригласить звезду в этом году, — в материале «Известий».

Ставка на патриотизм

К Новому году расценки артистов всегда повышались. А 31 декабря звезды могли посетить по два-три корпоратива. Как говорят артисты, эта ночь кормит год. Все старались ударно поработать в праздники, чтобы спокойно жить после. Но сегодня не у всех это получается.

Национальная ассоциация организаторов мероприятий подсчитала, что рынок корпоративов просел на 20% . Хотя промоутеры считают: спрос сократился вдвое . Разговоры об отмене и последующий отказ от праздничного веселья начались с Северной столицы. Власти Санкт-Петербурга, а за ним и Нижнего Новгорода отменили городские новогодние мероприятия. Это стало спусковым крючком к отказу от любых празднеств в других городах. Кто-то испугался осуждения, кто-то подумал, что будет не очень этично веселиться в сложные для страны времена.

— Но на самом деле всё стабильно, — успокоила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля. — Мы видим, что очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию . Например, SHAMAN . Его заказывают.

Звезда на елку Российский певец, композитор и автор песен SHAMAN Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По мнению организатора концертных и корпоративных мероприятий Али Левшина, в числе самых востребованных также Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и самый популярный артист 2022 года по опросам ВЦИОМ — Олег Газманов .

— Те, кто остался в стране, кто поддержал Родину, тот и востребован. Не знаю, насколько выросло количество мероприятий у этих артистов, сколько денег заработали, это узнаем в январе по случившимся сделкам. Но те, кто с весны занимался своим творчеством на сцене под лозунгом «За Россию!», у них всё в порядке, — сказал организатор.

Главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов удивлен: на его памяти впервые за три десятилетия в зрелищных индустриях возникла политическая составляющая.

— Госструктуры и близкие к властям организации не только оценивают популярность кандидатов, но и пристально отслеживают медиасферу, запрашивают тексты песен, специально оговаривают отсутствие соответствующих публичных заявлений . Артисты, давно отвыкшие от такого контроля, часто напрягаются и переживают, но всё же начинают принимать новые условия игры, понимая, что это надолго, — сказал эксперт.

Денежный запрос

Разговоры же о деньгах артисты вообще не любят заводить. Для этого есть концертные директоры. А с райдерами и требованиями звезд можно ознакомиться на их сайтах.

По данным РЕН ТВ, новогодняя ночь с Филиппом Киркоровым может обойтись в $300 тыс. (18 млн рублей). За 40 минут под хиты Димы Билана надо выложить 5 млн рублей , выяснил телеканал. В ту же сумму, по сведениям РЕН ТВ, оценивается выступление Niletto и Zivert. Последняя готова вылететь на праздник и за пределы России. Выступление Клавы Коки стоит 6 млн рублей, а звезды 1990-х певца Шуры — 2,5 млн, сообщил РЕН ТВ.

Звезда на елку Певица Zivert Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Какие бы небылицы не рассказывали о запросах короля российской эстрады Филиппе Киркорове, с ним очень любят работать устроители концертов. Они уверены: артист стоит своих денег. С ним к людям приходит праздник.

— Киркоров — трудоголик, он один из тех, кто на свои деньги делает программы и хочет, чтобы его выступление выглядело роскошно, а для этого есть ряд требований в техническом райдере артиста , — рассказал промоутер Иван. — Филипп не забывает свой балет, музыкантов и администрацию. Для них должны быть отдельные комнаты, с гримерными столами, хорошим светом, а также помещение для костюмов. Для себя — ничего сверхъестественного: зеркало в рост, диван, стол, стулья, кресла, цветы, полотенца, вода без газа, апельсиновый сок .

У его коллег встречаются куда более странные требования. Как сообщает РЕН ТВ, например, Niletto в гримерке греет душу присутствие игрушки любого мультгероя, а также шесть упаковок лапши быстрого приготовления. По сведениям телеканала, Zivert просит по килограмму шашлыка из лосося и телятины прожарки well done, оливки, фаршированные лимоном, и мед.

Блогер заказывает музыку

Открыто веселиться сейчас не принято. Но и дни рождения никто не отменял. На свое 30-летие блогер Валерия Чекалина (Lerchek) пригласила любимых артистов. Перед гостями юбилярши на Рублевке пели Киркоров, Меладзе, Мот. Вели вечер Екатерина Варнава в халате из марабу и комик Нурлан Сабуров в смокинге. Среди приглашенных — автор «марафона желаний» Елена Блиновская, шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев с молодой женой. Рассказы о фитнесе и ЗОЖ привели Валерию в топ самых состоятельных блогеров. Гости вечеринки словно попали на бразильский карнавал: розовые перья, стразы, мини, полуголые девицы. Столы ломились от деликатесов и дорогого алкоголя. Уровень достатка гостей вечеринки можно было оценить по стоимости куска розового торта, который продали с аукциона за 1,7 млн рублей.

Фото: 5-tv.ru

— Что мне грустить? — улыбалась именинница. — У меня муж, трое деток, бизнес, классные друзья, родственники. Да какие могут быть проблемы! Я просто кайфую и наслаждаюсь.

По оценке продюсера Дмитрия Ашурова, Варнава и Сабуров могли обойтись блогеру до $30 тыс. за каждого, Мот — в 2–3 млн рублей, Меладзе — не меньше чем в $40 тыс . По предположению продюсера, Киркоров дороже всех — $100 тыс .

— То, что хотят видеть Филиппа, меня не удивляет. Он съездил в Ташкент, вышел на сцену в колготках, и вот уже вторую неделю люди это обсуждают. Его не перестанут приглашать не только потому, что он прекрасный артист, но и потому, что всем хочется посмотреть, чем удивит Киркоров . Вот что меня удивляет, так это факт того, что [осуждающий СВО] Меладзе продолжает гастролировать по России, — сказал продюсер Леонид Дзюник.

Местячковый спрос

Заказывать артистов, отвернувшихся от России, теперь принято за пределами нашей страны . Корпоратив в Эмиратах или в Турции стал привычной опцией для промоутеров. Ведь некоторые экс-кумиры попали в черные списки, а такие, как Моргенштерн, Макаревич, Галкин, Шац, и вовсе признаны иноагентами . Как рассказал «Известиям» организатор таких выездных заказников, райдер Максима Галкина за выступление на корпоративе стоит €100 тыс. Летает артист только бизнес-классом, с ним едет четыре человека, сказал собеседник издания. VIP-зал на прилет и на вылет, гостиница пять звезд, автомобили класса люкс, суточные, добавил он.

Звезда на елку Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Заказчик должен доставить не только артиста, его музыкантов и помощников, но еще и гостей вечеринки. Их всех надо расселить, кормить, развлекать, — сказал промоутер. — Для нас это всё реально. Мы не раз выполняли такие заказы.

А в России тем временем стали популярны пародисты уехавших звезд .

— Самые лучшие пародисты Пугачевой — мужчины, она и сама говорила, — подтвердил продюсер Леонид Дзюник. — Один из них получил одобрение Аллы Борисовны. Ну и пародию на Верку Сердючку заказывают — а кому не хочется поплясать под «Всё будет хорошо»? А из зала всё равно непонятно, сам Данилко там прыгает или его пародия. Фонограмму включают — и погнали. Главное, чтобы шапка со звездой была.

Не до смеха

Как сказал Дзюник, прошли времена, когда в Москве 30 и 31 декабря очень состоятельные люди запирались, например, в ресторане «Пушкин», праздновали и пели под песни артиста за $250 тыс.

— Спрос на корпоративы изменился, заявок очень мало, они единичны , — отметил Дзюник. — Во-первых, спрос упал, потому что люди экономят деньги . Во-вторых, ситуация с СВО. В каждом коллективе есть те, кто ушел добровольцем или по мобилизации . Люди ждут и молятся.

Понимают нестабильную финансовую ситуацию и артисты. И если «жирных» заказов в Москве не находится, они готовы лететь и во Владивосток, и на Камчатку. Некоторые предпочитают демпинговать, но остаться с заказами, чем вообще без работы.

Звезда на елку Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Спрос на артистов упал уже с ковидных времен , — поделился с «Известиями» комик, ведущий концертов Иннокентий Тарабара. — Без справок, без прививок не пускали на праздники. Многие отказывались выступать. А в этом году корпоративов нет. Никто не обращался. Мои коллеги подстроились, снизили требования, а я сказал, что стою дороже и не выступаю.

Снижение интереса к артистам разговорного жанра заметила Юлия Жоля.

— Показывавшие раньше кратный рост, в этом году стендаперы не так популярны . Мы все понимаем обстановку. Заказывают тех, кого возможно, — сказала она.

Сейчас многие перераспределяют финансовые потоки, предпочитая коллективному отдыху помощь мобилизованным. Но и здоровая обстановка в коллективе тоже важна. По мнению президента Национальной ассоциации организаторов мероприятий, Новый год — это не просто праздник, а коммуникация бизнеса со своими сотрудниками. Оставаться в хорошем психологическом состоянии, приносить пользу компании и стране тоже необходимо, считает эксперт. Ведь даже в блокадном Ленинграде работала филармония и Театр музкомедии, напомнила она.