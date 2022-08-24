Суть SHAMANа: исполнитель хита «Я русский» не планирует выпускать альбом

«Я — русский!» — с этим оглушительным заклинанием SHAMAN ворвался в топы YouTube и стал самым популярным артистом по запросам в «Яндексе», более чем вдвое обогнав ближайших конкурентов. На сегодняшний день у клипа свыше 10 млн просмотров , а все билеты на ближайшие концерты Шамана в Крыму распроданы. На следующий год у артиста запланировано свыше 100 выступлений , выяснили «Известия». И, видимо, именно на концертной деятельности он сделает акцент: сам музыкант сообщил редакции, что не планирует выпускать альбом и ограничится синглами. В чем же секрет популярности новой звезды и насколько эта слава долгоиграющая?

Фактор Пугачевой

В 2013 году на отборочном туре телешоу «Фактор А» сидело жюри во главе с Аллой Пугачевой, подуставшее после прослушивания длинной череды конкурсантов. Но когда на сцену буквально влетел 20-летний Ярослав Дронов, кружась со стойкой микрофона, примадонна оживилась и заулыбалась. Юный артист спел «Дельтаплан» из репертуара Валерия Леонтьева — и все судьи сказали ему да. Финальный вердикт вынесла Алла Борисовна, с трудом скрывая симпатию к юноше: «Ну ладно, давай иди на второй тур, а там посмотрим».

В итоге Дронов добрался до финала, заслужив репутацию фаворита Пугачевой. В туре, посвященном песням Аллы Борисовны, он исполнил «Белый снег» — и разрумянившаяся легенда, обыкновенно строгая и язвительная, не удержалась: «Просто обалдеть!» А затем сказала Ярославу пророческие вещи: «Такие, как ты, как правило, не побеждают в конкурсах. Они просто побеждают в жизни. Они поют для зрителей, а зрители голосуют рублем. Я очень хочу, чтобы у тебя когда-нибудь был концерт, на который мы придем . Мы купим билеты, можешь нас не приглашать».

SHAMANские ритмы SHAMAN — российский певец, музыкант Фото: Пресс-службы SHAMAN

Дронов действительно не победил ни в «Факторе А» (хотя и получил специальный приз «Золотая звезда Аллы» — знак личной симпатии Пугачевой), ни в «Голосе», где участвовал годом позже и занял второе место , уступив Александре Воробьёвой.

А после этих двух телешоу надолго исчез из федеральных эфиров. В официальной биографии сообщается, что «в период с 2014 по 2017 год он был фронтменом музыкальной группы, в составе которой провел более 1000 концертов в России и СНГ». Речь идет о коллективе «Час пик», исполнявшем в основном обработки чужих песен и выступавшем на небольших площадках. Видеозаписи этой команды на YouTube можно по пальцам перечесть (а на стримингах их вовсе нет), но то немногое, что размещено в Сети, показывает, насколько свободно Ярослав (тогда еще не SHAMAN) чувствует себя в самых разных стилях — от рока и фолка до поп-музыки.

Вот только настоящей известности это не принесло: после телевизионной славы 2013–2014 годов Дронов оказался почти забыт. Сбылось и еще одно предсказание Пугачевой — о том, что путь к славе будет долгим и трудным.

Стать Шаманом

В 2018 году Ярослав начал сольную деятельность и стал выкладывать свои каверы в интернет. Из них завирусился ремейк песни Макса Фадеева «Танцы на стеклах»: ролик на официальном YouTube-канале SHAMAN на момент написания материала набрал более 44,7 млн просмотров, и это не считая перезаливов. Для сравнения: аудиозапись на канале лейбла MALFA Фадеева имеет 664 тыс. просмотров, а самый популярный ролик с авторским живым исполнением — 3,4 млн.

Кавер Дронова интересен не только цифрами: артист здесь, во-первых, ярко демонстрирует свои действительно выдающиеся вокальные данные, а во-вторых, удивительно точно попадает в «шаманскую» ритуальную атмосферу музыки. Возможно, не без влияния этого опыта он и решил взять сценический псевдоним SHAMAN. И уже под этим брендом в 2020-м вышел первый авторский сингл — «Луна». С него начинается дискография музыканта на стримингах.

Нынешних поклонников Шамана, конечно, интересует, будет ли издано что-то из «прошлой жизни» любимого артиста. Но он категоричен.

SHAMANские ритмы Фото: Пресс-службы SHAMAN

— За 15 лет своей профессиональной творческой деятельности я написал песен двести, и большинство из них остались далеко в прошлом, поэтому выпускать их не планирую, — поделился SHAMAN с «Известиями».

Однако и «Луна» — не совсем то, что ожидают слушатели, знающие Шамана по патриотическим «Встанем» и «Я русский». Это электро-поп с симпатичной атмосферной аранжировкой и отчетливым фолк-оттенком в вокале (особенно в припеве). Влияние Пелагеи, которая была наставницей Ярослава на «Голосе», здесь чувствуется особенно хорошо, и в дальнейшем SHAMAN будет неоднократно использовать эту фишку.

В похожем стилевом ключе решены последовавшие за «Луной» «Лед» и «Если тебя нет», однако в них материал банальнее, и только харизматичный вокал выделяет композиции на фоне стандартного русского попа. В треке «В невесомости» голосу SHAMAN и вовсе негде развернуться.

Чуть разнообразнее мелодика и аранжировки становятся в 2021 году. В сингле «Улетай» куплеты и вовсе граничат с рэпом, а припев представляет собой кавер хора «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Бородина, причем SHAMAN поет классическую тему открытым звуком, как фолк-артист.

И всё же говорить об экспериментах и разнообразии пока не приходится: практически все песни SHAMAN 2020–2021 годов — среднетемповые лирические баллады о любви.

Он русский

И вдруг 23 февраля 2022-го, ровно за день до спецоперации, SHAMAN выпускает проникновенный гимн «Встанем», который сегодня не без оснований сравнивают с «Офицерами» Газманова. «Герои России останутся в наших сердцах до конца» — поет SHAMAN о героях Великой Отечественной, и его вокал поражает природной силой. Рецепт, построенный на контрасте между сдержанным куплетом и мощным припевом «на разрыв аорты», в общем-то, не нов, но воплотить его так убедительно мало кому удавалось. А главное — песня оказывается удивительно созвучна историческим событиям, пусть и создавалась без всякой связи с ними.

Уже 3 марта в Москве проходит первый сольный концерт артиста. Как подчеркивают его представители, билеты были распроданы за месяц до мероприятия, то есть еще до появления «Встанем».

Но впереди был новый виток популярности. В июле SHAMAN выпускает песню и клип «Я русский», где гуляет по пшеничному полю в белой рубахе со словами «Я русский, я иду до конца / Я русский, моя кровь от отца / Я русский, и мне повезло / Я русский всему миру назло» — и публика приходит в восторг. Более 10 млн просмотров, свыше полумиллиона лайков, а дальше — аншлаги, аншлаги, аншлаги. В разгар мировой русофобии юноша родом из Новомосковска Тульской области сформулировал чувства глубинного народа, стал голосом национальной гордости.

На ближайшие выступления SHAMAN в Крыму билеты распроданы, но желающие его услышать вживую еще получат такую возможность. В 2023 году состоится гастрольный тур по более чем 100 городам России, включая Crocus City Hall в Москве и БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, рассказали «Известиям» в пресс-службе артиста.

Видимо, именно на концертную деятельность SHAMAN хочет сделать акцент. «Известиям» он сообщил, что плана выпуска дебютного альбома у него нет. Публику ожидают только синглы . Впрочем, такая стратегия может сделать из него по-настоящему народного артиста, предпочитающего изоляции в студии встречу с поклонниками в самых отдаленных уголках страны.

SHAMANские ритмы Фото: Пресс-службы SHAMAN

По мнению главного редактора информационного агентства InterMedia Евгения Сафронова, нынешний успех SHAMAN — результат его настойчивости и трудолюбия.

— В случае с Шаманом, несомненно, сыграло роль его просто выдающееся упорство. Это и участие в разнообразных конкурсах, и постоянное стремление к профессиональному росту и образованию — судя по всему, Шаман всё время учится. И, конечно же, общение с мэтрами поп-музыки — Аллой Пугачевой, Романом Емельяновым, Пелагеей, Виктором Дробышем. Сейчас у артиста есть всё для устойчивого роста популярности — и даже немного странный сценический псевдоним не помешает, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Притом нельзя отрицать и действительно впечатляющие природные данные, которые были очевидны еще в 2013 году на «Факторе А». Но, видимо, долгое время артисту не хватало своего репертуара и, условно говоря, главной темы творчества, которая бы ассоциировалась именно с ним. Потому-то даже после выхода первых синглов и «ребрендинга» Ярослав оставался локально известен. Зато с появлением хитов «Встанем» и «Я русский» он застолбил за собой патриотическую нишу и оказался в ней исключительно органичен. Да и кто, как не красавец-блондин с могучим голосом, должен выражать чаяния широкой русской души?