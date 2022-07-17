Громкие ночи: зачем «Сириусу» высокое искусство

Жар-птица и аквамариновый «Фишт». Рецепт от Чайковского и сказка от Стравинского. Гергиев и Башмет, Мацуев и Репин. А еще поющие фонтаны, выставки, мастер-классы, творческие встречи. 15 июля в Сочи выступлениями оркестра Мариинского театра стартовал Большой летний музыкальный фестиваль. Концерты пройдут на основной сцене Сочинского парка науки и искусства и на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка. «Известия» побывали на первых событиях форума и оценили его перспективы.

Как все начиналось

Есть в Сочи интересное место — первая в России федеральная территория «Сириус», окруженная Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. История «Сириуса» началась с Образовательного центра для одаренных школьников, учрежденного по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году на базе строений зимней Олимпиады. Каждый месяц на смену-программу по науке, искусству, спорту сюда приезжают дети из всех регионов России . Центр дал импульс созданию экосистемы по вовлечению талантливых людей всех возрастов в развитие страны: помимо Образовательного центра в «Сириусе» уже действуют Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей. Все вместе, как следует из уставных документов, должно способствовать формированию инновационного пространства, где участники задают стандарты, а гармоничная среда помогает их самореализации.



Культурные инициативы, в том числе концертно-просветительская деятельность, — один из приоритетов «Сириуса». Как рассказал «Известиям» Ханс-Иохим Фрай, худрук фонда «Талант и успех», курирующего проекты территории, начиналось все с 20 концертов в 2017 году, в 2018-м провели 40, в 2019-м их состоялось уже более 60, и это был один из самых успешных сезонов. Потом случились два тяжелых года пандемии, но тем не менее в 2020-м организаторы построили летнюю сцену под открытым небом на Медальной площади Олимпийского парка и провели 30 open air-выступлений.

Громкие ночи_5 Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Теперь Фрай ведет речь не об отдельных мероприятиях, а о целой фестивальной структуре, в которую войдут взаимодополняющие форумы — классические и джазовые, юношеские и звездные, летние и зимние. В минувшем июне сочинский Парк наук и искусств принял первый такой форум — Молодежный музыкальный фестиваль, объединивший воспитанников ОЦ «Сириус» и музыкантов мирового уровня. Резидентом его стал Российский национальный молодежный симфонический оркестр, с которым выступили пианист Денис Мацуев, скрипач Павел Милюков, Хор имени В.С. Попова и академический большой хор «Мастера хорового пения».

Кульминацией союза молодости и опыта выглядел гала-концерт в честь Дня России 12 июня. Знаковые эпизоды отечественной истории — как реальной, так и мифологической — отразили фрагменты из кантат «Александр Невский» Прокофьева и «Москва» Чайковского, «Половецких плясок» Бородина и «Снегурочки» Римского-Корсакова. А 15 июня стартовал Большой летний музыкальный фестиваль с участием главных лиц отечественного искусства. Открыл его оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым , которого Фрай, приветствовавший зрителей перед открытием, назвал синонимом высочайшего качества.

Темпы дела

Вопреки привычке выдавать качество в условиях цейтнота маэстро на этот раз прибыл к месту выступления загодя и вместе со звукорежиссером занялся поиском оптимального звукового баланса. Ветер на Медальной площади Олимпийского парка дул то справа, то слева, так что найти нужный саунд-ракурс удалось не сразу. В итоге Гергиев, отслушавший оркестр на разных точках площадки, остался доволен. «Играйте не агрессивно, как будто в идеальных условиях», — напутствовал он музыкантов.

Открыли фестиваль сюитой из «Жар-птицы» Игоря Стравинского, и вряд ли можно было придумать лучшее начало, поскольку по соседству со сценой приготовился к взлету ее архитектурный аналог. Чаша олимпийского огня в Сочи, ставшая одной из главных визуальных доминант XXII зимних Игр, символизирует сказочную жар-птицу, держащую своими крыльями площадку с фонтаном. Во время Олимпиады пламя над стелой возвышалось в виде роскошного гребня, но и сейчас в световых эффектах недостатка не было: вокруг Медальной площади расположено несколько иллюминированных объектов.

Громкие ночи_3 Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Когда оркестр играл «Пляс Жар-птицы», аквамаринами-рубинами-аметистами переливалась гигантская стеклянная раковина стадиона «Фишт». «Хоровод царевен» шел под фольклорные узоры подсветки колеса обозрения, а Иван-царевич сокрушал Кащея Бессмертного на фоне мерцающего теремками и башенками конгресс-центра «Богатырь». Для зрителей, не готовых отвлекаться на сопутствующие красоты, приготовили огромный экран, куда транслировалась работа оркестра. Правда, оператор был так околдован Гергиевым, что порой забывал показывать солирующих оркестрантов, но его можно понять: маэстро действительно провел выдающиеся концерты.

Помимо Стравинского была представлена Первая симфония Сергей Прокофьева и арии из «Турандот» и «Тоски» Джакомо Пуччини. А доминировала музыка Петра Ильича Чайковского , бесспорного лидера летних фестивалей этого года. В концерте открытия прозвучали письмо Татьяны в артистичном исполнении Инны Чуриловой и ариозо Германа, которое спел обладатель красивого тенора Иван Гынгазов. Во второй день те же солисты вышли с духоподъемным дуэтом Иоланты и Водемона, а кульминацией концертов стали Четвертая и Пятая симфонии. В обеих Гергиев обрушил в вечернее пространство «клич судьбы», поманил лирическим воспоминанием и воодушевил оптимистическим финалом. Словом, явил имперскую мощь и человеческое величие. На бис оркестр исполнил фрагменты из «Щелкунчика». Зрители приветствовали музыкантов стоя.

Громкие ночи_2 Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

— Я ждал этой встречи, чтобы для себя определиться на будущее, — поделился маэстро с журналистами. — Мне хочется, чтобы дело, которому мы служим, расцветало быстрыми темпами. Мы уже сейчас думаем, что в следующем году самым интересным здесь будет появление спектаклей. Может быть, еще не на театральных подмостках, но с костюмами, с декорациями, великолепными солистами. Для открытия я бы поставил две контрастные оперы: одну — русскую, другую — итальянскую. Умение представить интересную программу и предложить ее максимальному количеству людей, — сейчас самое главное независимо от того, в какой стране это происходит. Я сейчас не делю на «это наши», «это не наши». Мы — люди, человечество, культуру не разделить.

Раковину на сцену

Концерты летнего фестиваля запланированы на двух площадках — в большом зале Парка науки и искусства и на Медальной площади Олимпийского парка. Первый, расположенный в бывшем медиацентре, — круглогодичный, вместительный, но для творчества не предназначенный: во время Олимпиады там проходили пленарные заседания спортивных чиновников. Поэтому в «Сириусе» строится новый концертно-театрального комплекс. Он разместится в центре федеральной территории, у вокзала Олимпийского парка . Внушительного вида здание видно уже с платформы электропоезда.

— Несмотря на сложности, надеемся, в 2024 году сможем открыть его двери для всех поклонников искусства, — пояснил Ханс-Иохим Фрай. — Это будет один из самых масштабных залов в стране. Он вместит 1300 мест, здесь будет потрясающая акустика, которой нет ни в одном зале мира . Эффекта планируем достичь за счет специальной акустической раковины, она будет передвигаться, как поезд.

Громкие ночи_4 Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Появление большого и высокотехнологичного концертно-культурного комплекса может существенно изменить к лучшему культурную жизнь Сочи и стать визитной карточкой федеральной территории, считает редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова.

— Сочинский Парфенон, как называют местный Зимний театр, притягивал и притягивает к себе крупные академические события, в том числе уже знаковый Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, — рассказал она. — Но одного такого зала, к тому же технологически несовершенного, мало для курортного города, мечтающего о круглогодичном туристическом потоке. Появится площадка — кратно возрастут и количество событий, и число «зимних» туристов, и культурный статус «Сириуса».

Что будет

22 июля в рамках Большого летнего фестиваля выступят скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Князев и лауреат молодежной премии «Триумф» пианистка Полина Осетинская. Именитые солисты впервые встретятся в составе ансамбля и исполнят музыку Рахманинова, Брамса и Шостаковича.

25 июля состоится концерт Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Арутюна Арзуманяна. Прославленный коллектив представит произведения Чайковского, Сен-Санса, Бизе, а также музыку армянских композиторов. Солировать будет скрипачка Елена Таросян.

Громкие ночи_1 Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

А уже 27 и 28 июля зрителей снова ждет встреча с Денисом Мацуевым, который представит свой проект Crescendo, где прозвучат классика и джаз . Гала-концерт пройдет совместно с Сочинским симфоническим оркестром под управлением Алексея Асланова.

В августе и сентябре на Большом летнем фестивале выступят Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Александр Сладковский со своими оркестрами, пианисты Денис Мацуев и Полина Осетинская, скрипачи Вадим Репин и Павел Милюков, певица Хибла Герзмава и другие мастера искусств.

Большой летний фестиваль завершится 18 сентября. А 22 декабря, в день учреждения федеральной территории «Сириус», в Сочи откроется Большой зимний фестиваль, который продлится все новогодние праздники.