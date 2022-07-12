Родом из «Детства»: в Ясной Поляне завершился VI театральный фестиваль

В доме-музее Льва Толстого «Ясная Поляна» под Тулой 8–10 июля прошел VI театральный фестиваль «Толстой» , приуроченный к 170-летию публикации повести «Детство» и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Смотр объединил экспериментаторский иммерсивный театр с классической драмой и музыкальными композициями. В усадьбе показали спектакли, вдохновленные толстовской прозой и дневниками. Среди них — «Война и мир» театр им. Вахтангова, этно-перформанс «Коромысли», фантазия-прогулка на тему «Синей птицы» и зарождения детского театра Наталии Сац Тульского ТЮЗа. Обозреватель «Известий» побывала в Ясной Поляне.

Соня, приди!

Неспешные прогулки по парку и яблоневому саду, ароматный чай на сеновале или в Кучерской избе, музыка и театр с утра до ночи — на холме, в лесу, на лужайках возле главного дома и флигелей.

В голове еще звучит вчерашняя обрядовая песенка-потешка: «Погоди же, ты вода, я нашлю на тебя быков. Быки не идут воду пить, вода не идет огонь лить, огонь не идет смерти жечь, смерть не идет людей косить, люди не идут волков бить, волки не идут козу резать, козы нету с орехом, она сидит за верхом», а уже утром «мы длинной вереницей идем за синей птицей» — разумеется, в самом буквальном смысле. Встречаемся у «любимой скамейки» (сколоченная из березовых стволов, она стоит в нижнем парке) и следуем за Львом Николаевичем в чащу.

— Решите, кто из вас взрослые, а кто дети, — просит гостей фестиваля «Леопольд Сулержицкий», тот самый Сулер, руководитель Первой студии Художественного театра, друг Толстого, учитель Вахтангова.

Родом из «Детства» Спектакль-променад «В поисках синей птицы» Фото: пресс-служба фестиваля «Толстой»

На всякий случай примыкаю к группе «взрослых», та часть зрителей, что сочла себя детьми с хохотом и свистом удаляется вслед за Наталией Сац куда-то в заросли под горой.

— Что ж, детишки, — не считается с нашим только что обретенным самоопределением «Лев Николаевич» с ультрамариновой в цвет птице бородой, — идемте дубы корчевать. Вздыхаем, идем. На наше спасение прибегает «Софья Андреевна» — молодая, стройная, в белом платье изящного кроя и кружевных перчатках.

Совместный с Тульским ТЮЗом спектакль-променад режиссера Ивана Пачина и драматурга Милы Деневой «В поисках синей птицы» — создан специально для детей и родителей по маршруту из нескольких яснополянских станций. Сулержицкий, Толстой, Сац, Вахтангов, Чехов и даже Мейерхольд вовлекают юных зрителей в процесс создания театра, а с взрослыми (те следуют отдельным маршрутом) проводят небесполезную беседу о том, как не отбить охоту у ребенка к театру — если не понравилось, не заставлять досматривать из вежливости или потому что «все сидят», не требовать немедленного отчета о впечатлениях прямо в гардеробе, не спрашивать, правильно ли всё понял. Ведь театр не дает ответов, он ставит вопросы.

Мертвая роженица и крестьянские потешки

Диковинная песенка про козу с орехом, которую не идут резать волки — фрагмент аудиального спектакля-перформанса Полины Кардымон «Коромысли» — колыбельные, свадебные, погребальные фольклорные песни , разложенные на несколько голосов и собранные в три главы. Вторая глава, как раз погребальная, была номинирована на «Золотую маску» в категории «Эксперимент» в 2022 году. Т ретья часть, рассказывающая о родовых обрядах и повериях, подготовлена специально для фестиваля.

— Это работа не о Толстом, а о крестьянах, их традициях и обрядах, без всякого наигрыша, актерства и клюквы, девочки просто сидят и поют тексты из народных песен, — объясняет режиссер Полины Кардымон.

Она добавила, что перформанс был подготовлен при участии этнографов Лизы Тюгаевой и Ирины Аксеновой, которая собирала сибирский фольклор по деревням и что-то показывала театральному коллективу.

— То, что мы понимаем под традиционной народной музыкой, на самом деле — адаптированная для широкого зрителя коммерция: кокошники, хоры и частушки, это совсем не то , — продолжила режиссер, — когда нам показывали, как причитает невеста в день свадьбы, у нас мурашки по бегали по телу.

Полина Кардымон пояснила, что многие народные культы, в том числе обряды, сопровождавшие рождение, были связаны со смертью.

— Она была частью жизни. Например, роженица считалась неживой и ее дом нечистым, потому что она находилась на пограничье двух миров, мира живых — взрослых и мира мертвых — детей. То есть она шла в мир мертвых и приводила оттуда нового человека, который примерно до года не считался живым.

Как рассказал «Известиям» программный директор фестиваля, театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Павел Руднев, детство стало сквозной темой фестиваля не только из-за даты.

— Радости и травмы детства сделали Льва Толстого художником, а отчий дом — Ясная Поляна — стал как базой творчества, так и золотой клеткой для Льва Николаевича. Театр пытается разобраться в этих противоречиях, и в Ясной Поляне снова было тесно от эмоций , — поделился директор.

Усадьба как предчувствие

Отличительной особенностью нового сезона стала сопричастность театра и музея-усадьбы, их творческий тандем.

— В этом году музей стал не просто площадкой, а действующим лицом фестиваля, соавтором его специальных проектов, — поясняет руководитель смотра, прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.

Родом из «Детства» Спектакль «Муравьиное братство» Фото: пресс-служба фестиваля «Толстой»

Режиссерам и артистам предоставилась возможность пожить и подготовить свои постановки прямо в Ясной Поляне — участниками резиденции «Сила слова» в этом году стали независимый театр «Мастерская Брусникина» и режиссер Алина Насибуллина, подготовившая спектакль-променад «Муравьиное братство», команда режиссера из Новосибирска Полины Кардымон, сделавшая для фестиваля третью часть своих нашумевших, объездивших Европу этнических «Коромыслей», команда спектакля-альманаха «ЛЕС» из Санкт-Петербурга и фонд «Живой город» из Казани.

— Во время пребывания в Ясной Поляне резиденты получили уникальную возможность общаться с сотрудниками музея, уточнять у них детали жизни и творчества Льва Николаевича. Участники много гуляли теми же маршрутами, что и писатель, увидели пометы в книгах, сделанные его рукой , — рассказала директор музея усадьбы Екатерина Толстая (Минаева).

Руководитель фестиваля добавила, что выстроить эмоциональную связь театра и усадьбы хотелось очень давно, но раньше на это не хватало ни времени, ни средств.

— В этом году у нас получилось — некоторые спектакли в буквальном смысле выросли на яснополянской земле, — поделилась она.

Родом из «Детства» Спектакль «Лес. Дневники» Фото: пресс-служба фестиваля «Толстой»

Екатерина Толстая также рассказала, что невероятно живописный и прочувственный маршрут разработали брусникинцы.

— На резиденции они каждый день проходили по 20 км. Или «Лес. Дневники» — не просто смотришь спектакль, а будто бы попадаешь в секретную лабораторию.

Муравьиное братство

Спектакль-альманах «Лес» режиссера, лауреата «Золотой маски» Бориса Павловича вдохновлен философией мыслителя Владимира Бибихина. Этот проект устроен как лес: у него нет одной площадки и одного времени. Возникают «акты» — с разным составом актеров, разной продолжительности и разной формы. Эти части, как и деревья в лесу, не имеют иерархии и последовательности, их можно смотреть в любом порядке.

Проект разделен на два готовых спектакля: «Лес. Лекция» , воссозданный по выступлению Владимира Бибихина, прозвучавшему в МГУ в декабре 1995 года, и «Лес. Застолье», инклюзивный спектакль-чаепитие. Часть, специально созданная для фестиваля и основанная на комментариях Бибихина к дневникам Л.Н. Толстого, — «Лес. Дневники».

Родом из «Детства» Спектакль «Лурнист» Фото: пресс-служба фестиваля «Толстой»

Независимый театр «Мастерская Брусникина» и режиссер Алина Насибуллина показали спектакль «Муравейное братство» — легенду о крепостном оркестре, который давно исчез, но иногда чудесным образом вновь появляется в лесах и лугах Ясной Поляны.

Режиссер фонда «Живой город» из Казани Регина Саттарова представила спектакль-променад «Лурнист» по тексту драматурга Дины Сафиной. Толстой когда-то тоже был подростком, и гадание «лурнист» тоже в его жизни присутствовало. Но дневник подростка, который пишет Сафина, — это уже совсем другая история, где команда исследует, когда заканчивается детство.

Самым статусным событием фестиваля стал спектакль открытия — театр им. Вахтангова показал свою главную постановку этого сезона «Война и мир» в Ясной Поляне — месте написания романа. Спектакль впервые играли под открытым небом. На сцену вышли Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений Князев, Ирина Купченко, Людмила Максакова.

Родом из «Детства» Спектакль «Война и мир» Фото: пресс-служба фестиваля «Толстой»