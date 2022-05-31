Кабаки и бабы: на московских сценах косили во фраках и плясали в исподнем

Чем ближе конец сезона, тем больше громких премьер в столичных театрах. Какие-то долгожданные спектакли переносились, теперь же, наконец, самое время предъявить их публике перед уходом в отпуск. С новинками знакомился театральный обозреватель «Известий» Влад Васюхин.

«Душа моя Павел»

РАМТ

Время действия — 1980 год. Застой, Олимпиада, Афганистан. Наивный, доверчивый и, прямо скажем, не больно-то начитанный и эрудированный, но при этом идейный комсомолец 17-летний Павел Непомилуев (прекрасная работа Даниила Шперлинга) приехал из далекого секретного городка учиться в Московский университет на филолога. И вместо лекций его с однокурсниками сразу отправляют на картошку, где, попав в новый круг общения, он проходит другие университеты, избавляясь от многих иллюзий.

Кабаки и бабы_3 Актеры Лариса Гребенщикова в роли Музы и Владимир Василенко в роли Суща в сцене из спектакля «Душа моя Павел» в Российском академическом молодежном театре Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Перенос на сцену большого прозаического произведения — всегда поиск компромисса и с автором, и с читателями. Создатели спектакля в Молодежном театре не скрывают, что от некоторых важных сцен из написанного Алексеем Варламовым романа воспитания, в частности, от всего, связанного с магическим реализмом, им пришлось отказаться. Но в итоге постановка Алексея Бородина стала сильным художественным высказыванием, пожалуй, одним из самых заметных событий сезона. 81-летний режиссер сделал спектакль острый и по мысли, и по форме, увлекательный, тонкий, стремительный. Интересно будет как отцам, так и детям.

«Кабаре»

Театр Наций

Евгений Писарев, худрук Театра им. А.С. Пушкина, впервые ставил в Театре Наций, и неудивительно, что, формируя сборную для знаменитого мюзикла «Кабаре», он выбрал на главную роль звезду своего театра Александру Урсуляк. И она настолько удачно исполнила роль певички Салли Боулз, что иные критики уже назвали Александру лучшей актрисой ее поколения. Вообще выразительных актерских работ в этом спектакле много, а учитывая, что предусмотрено два состава, то, как минимум, напрашивается еще один визит.

Кабаки и бабы_4 Актеры в сцене из спектакля «Кабаре» в Театре Наций Фото: пресс-служба Театра Наций

Берлинское кабаре конца Веймарской республики, созданное режиссером вместе с постоянными соавторами — сценографом Зиновием Марголиным и художником по костюмам Викторией Севрюковой, выглядит неуютным, тоскливым, опасным. Артисты и артистки разгуливают в сложносочиненном нижнем белье. Это скорее третьесортный бордель, чем шикарное «Мулен Руж».

Писарев лишил «Кабаре» лоска и мишуры, уделив большое внимание не столько музыкальной составляющей зрелища (притом что оркестр прекрасен), сколько сложным этическим проблемам, стоящим практически перед каждым персонажем. Это серьезный драматический спектакль, актуальный и злободневный.

«Чрево»

МХТ им. А.П. Чехова

Крестьянский мюзикл — спектакль подобного жанра, вероятно, впервые увидел свет не только в Художественном театре, но и вообще на столичной сцене. Насчет жанровой чистоты можно и подискутировать, но бесспорно одно: Андрей Гончаров поставил, а трио в составе Артема Быстрова, Ольги Литвиновой и Антона Лобана талантливо представили на Новой сцене весьма сильное зрелище.

Кабаки и бабы_2 Антон Лобан в роли Ивана и Ольга Литвинова в роли Крестьянки Афимьи на показе спектакля по раннему рассказу Евгения Замятина «Чрево» в постановке Андрея Гончарова на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В основе — написанный в 1915 году блестящий, трагический и плотно сбитый рассказ Евгения Замятина (оказывается, его наследие — не только знаменитая антиутопия «Мы»). История — о бытовом насилии, когда потерявшая прижитый от любовника плод молодая крестьянка убивает старого нелюбимого мужа, виновника ее страданий. И в итоге сама становится жертвой правосудия.

Это своего рода сказ, страшная сказка, русский вариант древнегреческой трагедии, для которой молодой режиссер не пожалел фантазии, соединив несоединимое: над грубым деревенским столом сверкает хрустальная люстра, грозный хозяин дома Петр едет на покос во фраке, а среди музыкального материала — и Шуберт, и Depeche Mode. Вообще музыка заложена уже в самих интонациях, с которыми актеры подают текст, это похоже и на молитву, и на причитания, и на ритуальные плачи.

«Счастливые дни несчастливого человека»

Театр им. Вл. Маяковского

Классик советской драматургии Алексей Арбузов по-прежнему в обойме востребованных авторов: в Театре Моссовета недавно поставили его «Жестокие игры», в Театре на Бронной — «Таню», а «Старомодная комедия» и «Мой бедный Марат» вообще не сходят с афиш. И вот пьеса с менее удачной сценической судьбой, жанр ее автор обозначил как притчу, вошла в репертуар старейшего столичного театра — Маяковки.

Кабаки и бабы_1 Евгений Матвеев в роли Крестовникова и Юлия Марычева в роли Настеньки в спектакле «Счастливые дни несчастливого человека» на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Юрий Иоффе поставил, как обычно, крепкий актерский спектакль. Два судьбоносных дня из жизни ученого-биолога Юрия Крестовникова (Евгений Матвеев) рассказаны внятно, хотя и очень многословно и высокопарно. В первом действии герою едва за 20, он студент, на дворе — 1938 год. Во втором — ему за 40, время действия — 1956-й. В первом случае ради науки герой предает лучшего друга, считая, что предали-то как раз его — и родная мать (Галина Беляева), и любимый профессор (Евгений Парамонов), а во втором — влюбленную в него молодую женщину (Юлия Марычева).

При этом его нельзя назвать карьеристом — Крестовников не раз бросал начатые проекты почти на финише и его лавры доставались другим, а вот эгоистом, безусловно, можно. Вот такой странный, несоветский и несвоевременный человек выведен в качестве главного персонажа. Может, потому и пьеса, написанная в 1967 году, ставилась всего лишь два раза, не оставив заметного следа в театральных анналах.

«Вишневый сад»

Театр на Бронной

Чеховская пьеса пережила такое количество режиссерских прочтений, что в театре, которым руководит главный манипулятор и провокатор столичной сцены Константин Богомолов, она, конечно, не могла выйти без какой-нибудь «запенди». Анонсируя планы на сезон, худрук объявил, что роль Раневской сыграет Наталья Максимова. И ожидаемо разразился скандал. И не потому что Максимова — непрофессиональная актриса (привет Ольге Бузовой!), а потому что она — трансгендерная женщина. И режиссер будущего спектакля Микита Ильинчик разглядел «в ее эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы».

Кабаки и бабы_5 Актеры в сцене из спектакля «Вишневый сад» в Театре на Бронной Фото: пресс-служба Театра на Бронной

Максимову убрали уже после первых репетиций, говорят, она не тянула, однако интерес к спектаклю подогрела. Но, увы, сенсацией эта премьера не стала. И художественным событием тоже. Еще один «Вишневый сад», который можно смело показывать и школьникам, и самозваной полиции нравов, и даже играть в расположенном неподалеку МХАТ имени Горького.