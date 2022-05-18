На своего «Конька»: «Открытый занавес» распахнулся в столице Сибири

Диковинные цветы и золотые рыбки. Хитроумный конек и смекалистый Иван (а вовсе не дурак). А еще златогривые кобылицы, красавицы-девицы и благодарная публика в зале — родные и близкие военнослужащих Новосибирского гарнизона и войск нацгвардии, выполняющих сегодня задачи специальной операции на Украине. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) в рамках всероссийской акции «Открытый занавес» показал благотворительный — и премьерный — балет «Конек-горбунок».

Кот на подоконнике

Перед началом спектакля губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к зрителям.

— Это акт нашей поддержки вашим близким — мужьям, отцам, сыновьям, которые сейчас выполняют жизненно важные для всех нас задачи вдали от дома, и знак уважения к вашей стойкости, мужеству и терпению, — сказал он. — Вы должны знать, что вас поддерживают миллионы новосибирцев и жителей нашего региона.

Фото: Алексей Циллер

Начало «Открытому занавесу» положил Большой, который 2 апреля показал балет «Спартак» для беженцев из Донбасса и волонтеров. Благородный почин подхватили ведущие театры, оркестры и другие творческие коллективы России. В НОВАТе, который поклонники с гордостью называют Большим театром Сибири (сопоставим по размерам и творческим амбициям) патриотическая акция совпала с премьерой.

Балет Родиона Щедрина «Конек-горбунок» на сюжет сказки Петра Ершова поставил Владимир Кехман. До назначения во МХАТ имени Горького гендиректором, он руководил НОВАТом в качестве художественного руководителя и успел спланировать его текущий сезон. В «Коньке» Кехман дебютировал как режиссер. Но в целом спектакль отражает не столько режиссерскую концепцию, сколько особенности политики Кехмана как руководителя: по максимуму использовать объединенные ресурсы театров, находящихся в зоне его влияния.

Новосибирский «Конек-горбунок» из того же стойла, что и его собрат, недавно выпущенный на сцену в Михайловском театре в Петербурге. Хореография Александра Радунского, первого постановщика балета, восстановлена и отредактирована Михаилом Мессерером. Декорации созданы художником Вячеславом Окуневым, который использовал стиль росписей Палеха. Когда-то это было модной тенденцией: представители народного промысла иллюстрировали книги, оформляли интерьеры клубов, их приглашали на постановку спектаклей, и в любой теме или событии мастера Палеха умели видеть чудесную сказку. Статичные живописные декорации дополнены видеоинсталляциями и компьютерными эффектами — их придумал и реализовал Глеб Фильштинский. Поэтому персонажам спектакля, точнее, их компьютерным двойникам не составляет труда подняться в облака или погрузиться в морскую пучину.

Фото: Алексей Циллер

Создатели спектакля не стесняются ярких красок и цветовых контрастов: радугой переливаются бесчисленные маковки на царском дворце, на стенах кремля распускаются диковинные цветы, юбки цыганок в сцене ярмарочного гулянья щедро усыпаны пунцовыми розами. Всё здесь преувеличенное, утрированное, даже кот исполинских размеров изображен на падуге (верхняя вспомогательная декорация, скрывающая от зрителя механизм верхней части сцены. — «Известия»), и еще один, размером поскромнее, участвует в спектакле в виде силуэта на подоконнике в деревенской избе, хотя сказка-то совсем не про кота.

Традиции императорского балета

Важнее всех по сюжету конь, и кони здесь всех видов, мастей и, если хотите, эстетических систем. Заглавный герой — добродушный Конёк-Горбунок, легконогое существо с гривой и хвостом: серая в яблоках ткань плотно облегает тоненькую фигурку балерины-травести. Каких-либо особых хореографических красот Коньку-Горбунку не прописано, в основном серии несколько однотипных прыжков. Златогривая кобылица, та, что топтала пшеницу, существо более экзальтированное. А вот кони, которые отданы Кобылицей Ивану как выкуп, выглядят иначе. Надо внимательно вглядываться, чтобы в этих неспокойных созданиях с крупными лошадиными головами угадать танцовщиков. Это, скорее, древние идолы, грозные божества каких-нибудь доисторических ацтеков, незнамо почему оказавшиеся в наших краях. Народ на ярмарке не может отвести от них глаз — ни на кого не похожи кони! Менее всего — на того, кто впряжен в царскую повозку. Вот он появляется на сцене: бутафорская спина на четырех человеческих ногах (кто эти безымянные герои, чьих лиц мы никогда не увидим?), а ноги обуты в трогательные дутые сапожки. Как в детской игре: можно так, а можно эдак, и всё будет правильно, пригодно и весело. Можно называть это эклектикой. Правильнее — свободой для фантазии.

Фото: Алексей Циллер

«Конек-Горбунок» — балет веселый. Да, основа здесь классическая: гран-па жар-птиц, дивертисмент морского царства выросли из традиций больших спектаклей императорского балета. Стайка золотых рыбок или дуэт кораллов прекрасно могли бы перекочевать в условную «Пахиту» или «Баядерку». Особенности «Конька», во-первых, в щедром юморе, во-вторых, в том, что иногда танцующим персонажам не просто нужно, а необходимо забывать о классическом каноне и делать всё с размахом, во всю ширь, не беречь себя и не заботиться о сохранности кулис. Именно так танцует главный персонаж Иван. В НОВАТе исполнителей, занятых в двух премьерных составах, хочется назвать Иванами Прекрасными.

Это опытный Роман Полковников — развернутые плечи, вызолоченные кудри, этакий добрый молодец. И по-юношески хрупкий Никита Ксенофонтов, прыгучий и обаятельный — прекрасный отрок. За комическую сторону отвечают три гранда: драматический актер Марат Башаров и премьер Михайловского театра Марат Шемиунов, в очередь исполнявшие роль Царя, а также худрук новосибирцев Леонид Сарафанов в роли царского конюшего и спальника. Все трое — прекрасный пример органичного существования в роли, в чем очень помогает оркестр. Музыка Родиона Щедрина, полная удали, озорства и не чуждая сарказма, прекрасно звучит под управлением Павла Сорокина.

Спектакль гости «Открытого занавеса» приняли горячо. Приятно было видеть, как перед началом через площадь, по аллеям цветущих яблонь к гигантскому зданию НОВАТа текла людская река: празднично одетые, с улыбками на лицах, держа за руки нарядных детей, зрители шли, предвкушая праздник. И они его получили, наградив участников «Конька-горбунка» продолжительными восторженными овациями.