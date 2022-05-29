Дома лучше: Петр I в Эрмитаже, «Обломов» на продаже

В МХТ имени Чехова стартовал проект «Артхаб», призванный обновить репертуар современными отечественными пьесами. Эрмитаж в 2023 году не будет вывозить экспонаты за границу, но устроит экспозиции в своих российских филиалах. «Литфонд» выставил на торги первое издание романа «Обломов» Ивана Гончарова, редкое даже для собраний библиофилов. Роман Мадянов сыграл очередного «бяку» в комедии «Мой папа — вождь» и снимается в сказке «По щучьему веленью». На Красной площади гала-концертом «Вера. Надежда. Любовь» отпраздновали День славянской письменности. А Александр Калягин отметил свой 80-й день рождения без речей и капустников. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства .

Творить без комплексов

В МХТ имени Чехова стартовал «Артхаб». По словам худрука Константина Хабенского, цель проекта — помочь театру в формировании актуального репертуара современной драматургии .

— Проект рассчитан на два сезона, — объяснил худрук. — Мы будем представлять новые идеи блоками по пять будущих спектаклей, по пять презентаций, по пять эскизов спектаклей. Через два месяца один из них превратится в настоящую премьеру в МХТ имени Чехова .

Первым был представлен эскиз по пьесе «Остановка» Германа Грекова. На вопросы экспертов и зрителей ответила постановочная команда во главе с режиссером Надей Кубайлат.

Дома лучше Эскиз режиссера Нади Кубайлат по пьесе «Остановка» Германа Грекова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По мнению обозревателя «Известий» доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, «Артхаб» хорош прежде всего тем, что в сфере репертуара появляется свободная, достаточно прозрачная конкуренция и среди драматургов, и среди режиссеров .

— Что важно, те и другие будут иметь право на ошибку в театре, который по своему статусу обречен быть беспроигрышным, — отметила она. — Пятьдесят показов, если они все состоятся, — отличная питательная среда для незакомплексованного творчества.

Петр Великий и Россия художественная

Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет вывозить произведения искусства за границу. По словам гендиректора музея Михаила Пиотровского, выставки будут проводиться в российских филиалах Эрмитажа . В 2023 году ожидается серия экспозиций, посвященных Петру I.

Решение Эрмитажа вызвано желанием защитить его ценности от последствий «отмены» русской культуры, считает кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

Дома лучше Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Подвергать малейшему риску вверенное ему достояние Михаил Пиотровский не готов, даже если для этого придется отказаться от яркой выставочной деятельности , — пояснил эксперт. — Здесь нам важно понимать, что не выданная за рубеж картина из наших собраний означает не полученную картину оттуда. Ведь всё строится на обмене. Получается, мы не увидим шедевров из зарубежных коллекций в Эрмитаже — и, вероятно, дольше, чем год, так как обмен происходит обычно не одновременно.

Но, по мнению эксперта, отказ от выездов экспонатов за рубеж, вероятно, единственный выход в сегодняшней непредсказуемой ситуации.

Царя вызывали

В прокат вышла комедия «Мой папа — вождь» режиссера Егора Михалкова-Кончаловского . По сюжету, капитана дальнего плавания Петрова (актер Дмитрий Нагиев) десять лет все считали без вести пропавшим, но он вернулся… африканским вождем. Заслуженный артист России Роман Мадянов сыграл в картине антагониста главного героя.

— Мой Мормышкин у Егора Михалкова-Кончаловского, казалось бы, бяка, — поделился актер в беседе с «Известиями». — Вроде строит козни герою Дмитрия Нагиева. А тем не менее добрый по натуре человек. Естественно, в конце он встает на путь исправления . Вот такой поворот на позитив меня всегда привлекает в роли.

Дома лучше Кадр из фильма «Мой папа — вождь» Фото: Киностудия им. М. Горького

Комментируя ситуацию в отечественной киноиндустрии, Роман Мадянов отметил, что великое советское кино признавали во всем мире, значит, и российское кино может быть таким, идей для работы множество, например русские народные сказки.

Артист рассказал, что приглашен продюсером Сергеем Сельяновым в картину «По щучьему веленью», которую снимает режиссер Александр Войтинский.

— Буду играть Царя. Было уже четыре съемочных дня. Получил огромное удовольствие от процесса , — признался Роман Мадянов.

Тропарь и стихира

В честь Дня славянской письменности состоялся гала-концерт «Вера. Надежда. Любовь» . На Красной площади выступили ведущие мастера искусств, в том числе Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра. Сводный хор открыл программу стихирой «Земле русская» и тропарем святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Затем прозвучали произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева.

Дома лучше Агунда Кулаева во время выступления на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Моя давняя мечта — выступить на Красной площади , и вот наконец она сбывается, — призналась «Известиям» солистка Большого театра Агунда Кулаева. — Этот праздник имеет важное значение для всех нас. В такие сложные дни для нашей страны людям надо поднять патриотический дух .

Агунда Кулаева подготовила для выступления «Ариозо воина» из кантаты «Москва» Чайковского. А завершился концерт духоподъемным хором «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Помолчим, послушаем

Александр Калягин отметил 80-й день рождения. Торжество состоялось в театре Et Cetera, которым руководит народный артист. Формат гостей удивил: никаких официальных речей, только любимая музыка юбиляра . Большой симфонический оркестр исполнил произведения Малера, Бизе, Чайковского.

— Понимаю, что я некоторым образом нарушил, как говорят, формат юбилейного вечера, — пояснил Калягин, появившись на экране. — Но таковы мои внутренние ощущения. Я хочу провести этот вечер в свое удовольствие, послушать музыку , а точнее, это то, что соответствует моему настроению.

Дома лучше Открытие выставки «Путешествие в «Калягинск»» в театре Et Cetera в честь 80-летия Александра Калягина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам актрисы театра Et Cetera Натальи Благих, юбиляр — человек дела в большом смысле, поэтому он и стал председателем Союза театральных деятелей.

— Театральное дело России — его хозяйство, он о нем печется, заботится, — рассказала она в беседе с «Известиями». — Откуда берет силы? У меня есть ощущение, что у Сан Саныча есть какое-то прямое сообщение с высшей энергией. Он, даже уставая, не устает . Транслирует то, что помогает жить и выживать.

Сувенир от Ринго

Ринго Старр, бывший ударник The Beatles, выставил на торги пять своих художественных работ, в том числе две цифровые . По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, поп- и рок-звезды в эпоху кризиса традиционной музыкальной индустрии воспринимают NFT как дополнительный доход.

— Для таких звезд, как Ринго, изобразительное искусство — это хобби, но NFT позволило прекрасно коммерциализировать эти опыты за счет фанатов. Фактически NFT становится новым видом сувенирной продукции и мерча , — отметил эксперт.

А «Литфонд» выставил на торги первое издание двух частей романа «Обломов» Ивана Гончарова (Санкт-Петербург, 1859 год), редкое даже для собраний ведущих библиофилов.

Фото: Аукционный дом «Литфонд» Обложка первого издания романа Ивана Гончарова «Обломов»

По мнению гендиректора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, редкость книги в первую очередь обусловлена чрезвычайной популярностью романа.

— Книгой Гончарова буквально зачитывались, — отметил гендиректор в беседе с «Известиями». — Экземпляров в хорошем состоянии и в комплекте из обеих частей осталось крайне мало. Поэтому, конечно, каждое издание на аукционе — событие .