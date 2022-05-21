Полуночный дозор: «Живой» Цой и детективы в ГМИИ

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев – 2022» стартует 21 мая. Торжественное открытие всероссийской акции состоится в 18:00 в Государственном историческом музее . В церемонии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова. Музей на Красной площади неслучайно дает старт «Ночи музеев» — в этом году флагман национальной истории России отмечает 150-летие. В обилии галерей и выставок, уникальных коллекций, редких экспонатов и экскурсионных программ сделать выбор непросто. «Известия» выбрали самые интересные.

150 квестов и духовой оркестр

Посетителей Исторического музея ждут 150 сеансов квестов, мастер-классы для детей, экскурсии, театрализации, интерактивные программы, викторины и конкурсы, а также памятные подарки от музея. В рамках музыкальной программы состоятся выступления духового оркестра Министерства обороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков, творческого коллектива исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Полуночный дозор Фото: пресс-служба ГИМ

Исторический музей. Начало в 17:00

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«Детективы и жесты»

В эту уникальную ночь и экскурсоводы в ГМИИ будут необычные. Участники молодежных программ «Пушкинский.Youth» проведут группы по основной экспозиции главного здания. Гости смогут изучить архитектурное оформление, отправиться в настоящее путешествие по залам искусства Древней Греции и даже примерить на себя роль детектива . А в рамках инклюзивной программы состоится экскурсия Светланы Бобковой на жестовом языке с параллельным переводом на русский Ирины Гинзберг. Тема — «Живопись Франции XVII — начала XIX веков».

Также в рамках акции можно будет попасть на выставку «Между землей и небом» и посмотреть постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Полуночный дозор1 Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

ГМИИ им. А.С. Пушкина. Начало в 17:30

Прогулка по палубе

В отреставрированном павильоне ВДНХ «Транспорт СССР» можно будет погрузиться в историю сообщения прошлого века. На паблик-токе «На чем ездят москвичи?» гости смогут поделиться впечатлениями и обсудить, какое место личный автомобиль занимает в жизни горожан. Также можно пройти с экскурсией по выставке «Мечта Москвича» и посмотреть комедию «Три плюс два» режиссера Генриха Оганесяна.

А на Северном речном вокзале откроются двери в самое таинственное и величественное здание транспортной инфраструктуры Москвы. В рамках ночной музейной экскурсии «Прогулка по палубе архитектурного корабля» гости поднимутся на крышу вокзала , с которой открывается вид на ночную Москву и водные пейзажи.

Полуночный дозор2 Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы. Начало в 18:00

Шум и язык

В Музее Востока deep indie-группа Odnono выступит с программой «Незримые миры Руми». Это экспериментальный проект, сочетающий поэзию Джалаладдина Руми, электронику и звучание традиционных духовых инструментов . Поклонникам Востока предлагают абстрагироваться от шума мегаполиса и говорить на универсальном языке музыки.

А с 18:00 до 0:00 в музее организовано свободное посещение постоянной экспозиции и выставок. Сотрудниками разработан новый интерактивный маршрут. Гости смогут больше узнать о Востоке и по-новому посмотреть на некоторые экспонаты. Для участия в программе с собой нужно взять смартфон и наушники.

Государственный музей Востока. Начало в 21:00

Сафо и лирика

В Доме-музее М.Н. Ермоловой гости погрузятся в эстетику древнегреческой поэтессы, чье творчество со времен античности считается образцом поэтического искусства. Одной из бенефисных ролей великой Ермоловой была божественная Сафо в спектакле по пьесе Франца Грильпарцера. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из этой постановки. А в спектакле режиссера Ольги Лавреновой, посвященном великой актрисе, примет участие балерина Айсылу Мирхафизхан.

Фото: пресс-служба Театрального музея им. А.А. Бахрушина

Филиал Бахрушинского музея — Дом-музей М.Н. Ермоловой. Начало в 17:00

ФотоНочь

Гостей приглашает ретростудия Александра Копелева «ФотоКабинетъ». Все желающие смогут сняться на старинную камеру. Процесс появления изображения произойдет на ваших глазах . Кроме того, запланированы экскурсии по действующим выставкам, встречи с фотографами, показ и обсуждение фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Полуночный дозор3 Фото: пресс-служба Галереи классической фотографии

Галерея классической фотографии. Начало в 18:00

Пьесы-победители

Фестиваль в Музее современной истории посвящен столетию СССР, которое отметят 30 декабря. В залах бывшего Английского клуба актеры будут читать пьесы, которые стали победителями в конкурсе драматических произведений , организованном музеем совместно с Центром просветительских проектов и Цехом драматургов. Те, кому не удастся попасть в этот день в зал, смогут послушать читку в онлайн-режиме.

Полуночный дозор6 Фото: пресс-служба Музея современной истории России

Музей современной истории России. Начало в 15:00

Боги для примера

На площадке перед Башней Татлина ансамбль Questa Musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского исполнит произведения Глинки, Чайковского, Стравинского, Десятникова. Ведущий — Ярослав Тимофеев. Концерт-лекция посвящен главной выставке сезона «Генрих Семирадский. По примеру богов» . В Малом зале Новой Третьяковки покажут фильм «Черный квадрат». Картина об истории русского неофициального искусства 1953–1988 годов. Главные герои — Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Яковлев. В «Ночь музеев» будут открыты временные выставки и постоянные экспозиции в Лаврушинском переулке, Новой Третьяковке и в малых музеях. Посещение по бесплатным билетам. Вход на выставку «Генрих Семирадский. По примеру богов» остается платным.

Полуночный дозор8 Дирижер Филипп Чижевский выступит в Новой Третьяковке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новая Третьяковка. Начало в 18:00

Новая норма

Весной в восточном крыле здания Бахметьевского гаража открылось новое пространство Еврейского музея . По этому случаю отдел инклюзивных практик пригласил ведущих российских архитекторов и экспертов в области социальной адаптации обсудить, как общественные нормы отражаются в архитектуре и как инклюзия в архитектуре меняет жизнь и представления людей об обществе и мире. В дискуссии участвуют главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор центра толерантности Александр Борода, первый российский паратриатлет Ярослав Святославский, представители ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталья Масталерж и Ната Татунашвили.

Полуночный дозор7 Фото: Еврейский музей и центр толерантности

Еврейский музей и центр толерантности. Начало в 22:10

Путь героя

Выставку-байопик «Виктор Цой. Путь героя» продлили до 21 июня. В экспозиции более 300 уникальных артефактов создают эффект полного погружения в мир музыки Цоя. Объемные видеоинсталляции, высокотехнологичные декорации, созданные медиагруппой «Красный квадрат», станут игровым пространством для актеров театра «Современник». В «Ночь музеев» они представят посетителям Манежа фрагменты спектакля «Живой», посвященного феномену Виктора Цоя.

Полуночный дозор5 Фото: пресс-служба Planet9

Центральный Манеж. Начало в 20:00

Подвиг народа

Экскурсия по выставке «Подвиг народа», посвященная культурному наследию нашей страны. Гости погрузятся в атмосферу военных лет и узнают, как были спасены культурные ценности. В экспозиции воссозданы интерьеры разграбленных нацистами музеев в Великом Новгороде и в Царском Селе. Посетители «окажутся» в «Янтарной комнате» в тот момент, когда захватчики снимают драгоценные панели и пакуют их для отправки в Германию. Увидят, как солдаты испанской «Голубой дивизии» жгут костры в соборе Святой Софии в Новгороде и как немцы разбирают памятник «Тысячелетие Руси».

Полуночный дозор6 Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Гости также смогут спеть песни военных лет на концерте, подготовленном Академическим хором русской песни радио «Орфей» и Академией хорового искусства им. В.С. Попова.

Музей Победы. Начало в 17:00.