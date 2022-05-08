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Старые вояки: Этуш на марке, Башмет на рубеже, картины Морозовых на Родине

О чем на этой неделе говорили любители прекрасного
Фото: пресс-служба Международного музыкального фестиваля/Михаил Брацило
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В Ярославле спектаклем-концертом «Волоколамский рубеж» завершился 14-й Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. К 100-летию со дня рождения Владимира Этуша открыт обновленный памятник на Новодевичьем кладбище и выпущена именная почтовая марка. Римас Туминас покинул должность худрука Театра им. Евгения Вахтангова, а Егор Перегудов возглавит Театр им. Маяковского. Коллекция братьев Морозовых вернулась в Россию и будет выставлена в ГМИИ им. Пушкина. Инструмент Антонио Страдивари, принадлежавший музыканту Тоше Зайделю, может стать самой дорогой скрипкой мира. «Известия» выбрали наиболее интересное в мире искусства.

Пища для творчества

Старые вояки
фестиваль

На Международном музыкальном фестивале Юрия Башмета в Ярославле

Фото: пресс-служба Международного музыкального фестиваля/Марина Козлова
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В Ярославле в 14-й раз прошел Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, программа которого включала концерты классической и современной музыки, а также театральные постановки.

В афише, кроме музыкантов с мировыми именами — Ильдара Абдразакова, Юстуса Франца, Фреди Кадены, Ю-Фень Чанг, — значились российские звезды театра и кино Владимир Стеклов и Андрей Мерзликин. Форум завершился спектаклем-концертом «Волоколамский рубеж» в постановке Марины Брусникиной с участием народного артиста России Евгения Миронова, актеров «Мастерской Дмитрия Брусникина» и симфонического оркестра «Новая Россия».

В беседе с «Известиями» Юрий Башмет подчеркнул, что скоро обязательно появятся новые талантливые произведения. По его мнению, тяжелое, трудное время способствует этому.

— Я думаю, все-таки оно взорвет кинематограф, литературу и, конечно, музыку. Сто процентов! Вспомните историю, трудности — это же, к сожалению, пища для творчества. А для нашего фестиваля следующий год — юбилейный. Думаю, всё будет в порядке, — уверен музыкант.

Народный навсегда

Старые вояки
Открытие памятника

Открытие памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу на Новодевичьем кладбище

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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К 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Этуша открыт обновленный памятник на Новодевичьем кладбище. Среди других мероприятий в память актера — фотовыставка, Хрустальный бал «Хрустальной Турандот», который пройдет 15 мая в Театре им. Вахтангова, а также выпуск именной марки в серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством».

В беседе с «Известиями» вдова Этуша Елена поделилась воспоминаниями о том, как 96-летний актер снимался в картине «Старый вояка». По ее словам, съемки были нелегкие, условия экстремальные: в лесу, где комары, дождь, сырость. Но Владимир Абрамович стоически терпел все трудности, а молодым актерам было стыдно проявлять свои слабости в его присутствии, выражать какое-то недовольство неудобствами.

Елена Этуш рассказала, что народный артист признавал значимость современных военных картин, так как считал, что должны быть фильмы, которые языком, понятным молодежи, рассказывают о той великой войне. А сам он с интересом смотрел некоторые современные фильмы про разведчиков и сериалы про войну.

Кадры решают

Старые вояки
Римас Туминас

Худрук Театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Римас Туминас покинул должность худрука Театра им. Евгения Вахтангова, которую занимал более 15 лет. В сообщении театра говорится, что режиссер «с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве», а с 6 мая прекращает свою деятельность в театре.

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Директор театра Кирилл Крок опубликовал в соцсетях обращение к коллективу театра, где подчеркнул вынужденность такого решения.

«Я вчера разговаривал с Римасом. Он понимает глубину своего поступка и сказал, что мы должны поступить так, как будет лучше для театра, чтобы сохранить всё лучшее, что у нас есть. Поэтому я обращаюсь ко всем и прежде всего к артистам: помните, что теперь за театр отвечаем только мы с вами. Только мы и больше никто. Разрушить всё, что есть, очень просто. Построить — безумно сложно, а иногда и нереально», — написал Кирилл Крок,

По словам директора, разговоров о сиюминутном поиске или назначении художественного руководителя нет. Театр реализует все проекты, запланированные на 101-й сезон. В ближайшее время главный режиссер театра Юрий Бутусов начнет репетиции нового спектакля.

А в Театре им. Маяковского появится новый худрук. 13 мая должность, которую ранее занимал Миндаугас Карбаускис, займет Егор Перегудов, работавший главным режиссером РАМТа. Как сообщили в департаменте культуры Москвы, предложение о его назначении поступило от труппы.

Морозовы дома

Старые вояки

Доставка картины «Девочка на шаре» художника Пабло Пикассо из коллекции братьев Морозовых в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Картины сошлись: коллекцию Морозовых вернули в сохранности
Экспонаты из Франции будут выставлены в ГМИИ имени Пушкина уже в конце июня

В Россию с выставки в парижском Фонде Louis Vuitton вернулась коллекция братьев Морозовых. 2 мая последние трейлеры с картинами пересекли российскую границу, а 5-го все произведения (67 работ из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 — из Третьяковской галереи и два — из Русского музея) были в музеях.

По словам гендиректора Третьяковкой галереи Зельфиры Трегуловой, процесс возврата произведений объединил российское музейное сообщество.

— Это были три недели жизни, когда все 24 часа в сутки наше внимание было сосредоточено на сообщениях, которые мы получали в процессе перемещения фургонов, — рассказала она «Известиям». — И надо сказать, что мы с нашими коллегами были как единое целое, продолжая следить за возвратом вещей из Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина уже после того, как первые два фургона с работами Третьяковской галереи пришли в Москву, были распакованы и помещены в хранение.

Прежде чем занять привычные места в музеях, возвращенные картины предстанут перед взором посетителей ГМИИ. Выставка «Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых» откроется 27 июня и будет работать до конца октября.

Цена актива

Старые вояки
Антонио Страдивари

Скрипка работы Антонио Страдивари на аукционе

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP SOUTH

На аукцион выставлена скрипка работы Антонио Страдивари. Аукционисты рассчитывают выручить за нее от $16 млн до $20 млн. Если продажа состоится, это будет самая дорогая скрипка в мире. Инструмент, созданный около 300 лет назад, принадлежал скрипачу Тоше Зайделю. Он родился в 1899 году в Одессе, после обучения в Петербурге эмигрировал в США, участвовал в записи саундтреков к голливудским фильмам.

По словам кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, скрипка Зайделя, скорее всего, обретет владельца, который вовсе не обязательно будет связан с миром музыки, поскольку она привлекательна и для ценителей истории американского кинематографа.

— Если инвестор будет заинтересован в росте цены актива и его сохранности, он после покупки передаст инструмент в долгосрочное пользование какому-нибудь выдающемуся скрипачу, — предположил эксперт.

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