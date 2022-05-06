По прозвищу Орел: Владимир Этуш воспитал поколение выдающихся актеров

6 мая исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского актера и выдающегося театрального педагога Владимира Этуша. Его прославили комедийные роли обаятельных злодеев и невезучих жуликов, но в жизни Этуш всегда оставался полной противоположностью своим знаменитым персонажам. Он был человеком невероятной порядочности и огромной преданности профессии. Придя еще в молодости в Театр имени Евг. Вахтангова, он прослужил там всю жизнь, не желая иной судьбы. Биографию Владимира Этуша вспоминают «Известия».

Шаги к сцене

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, в зажиточной еврейской семье. Отец Владимира Этуша, Абрам Шахнович, до революции был коммивояжером, а в годы НЭПа открыл небольшую галантерейную мастерскую. Мать, Раиса Годиевна, занималась домашним хозяйством. Семья жила в центре Москвы, в Серебряническом переулке, в четырехкомнатной квартире. И хотя со временем Этушей уплотнили, подселив соседей, их образ жизни по тем временам считался почти роскошным. Мать много занималась воспитанием детей, Владимира и его сестры Лиды, прививала им любовь к литературе, музыке, театру. Усилия были не напрасны: Лидия Этуш впоследствии стала известным музыкальным педагогом. А судьба Владимира решилась после первого же семейного похода на спектакль «Синяя птица» во МХАТ. Мальчик навсегда заболел театром.

По прозвищу Орел Прощальный спектакль «Дядюшкин сон», 6 февраля 2018 года Фото: Commons.wikimedia.org/Gerarus

Владимир неизменно выступал на школьных творческих вечерах, а в 8 классе записался в кружок художественной самодеятельности, который вел бывший актер Театра Корша Павел Свищев. Впрочем, когда пришла пора поступать в вуз, Этуш выбрал режиссерский факультет ГИТИСа, считая свою внешность не слишком подходящей для актера. Но тут его ждала неприятность — на вступительных экзаменах нужно было представить письменный план постановки, а вчерашний школьник даже не представлял себе, как он должен выглядеть. Так что он купил в книжном магазине брошюру «Режиссерский план постановки «Воспитанницы» А.Н. Островского» Елизаветы Телешовой и, слегка подредактировав, отдал в приемную комиссию. Полученная за плагиат тройка уничтожала все надежды на поступление. И тогда Этуш попросил свою приятельницу Тамару Симонову, племянницу главного режиссера Театра Вахтангова Рубена Симонова, познакомить его с дядей. «Что я читал ему и как, не помню, — вспоминал позднее Владимир Этуш. — Но Симонов, видимо, хорошо относился к своей племяннице: мне назначили свидание в Театре Вахтангова. И я, считавший до сих пор, что моя внешность является преградой для поступления в театр, с удивлением обнаружил, что именно она заинтересовала знаменитых

режиссеров».

По протекции Симонова Этуш стал вольнослушателем Щукинского училища. С большим успехом сыграв Цвибуша в студенческой постановке рассказа Чехова «Ненужная победа», после первой же сессии он стал полноправным студентом «Щуки». Однако уже через несколько месяцев актерскую карьеру Этуша остановила война.

Артист, ставший солдатом

У 19-летнего Этуша была студенческая бронь, поэтому всё лето он вместе с однокурсниками провел на рытье окопов под Вязьмой. В сентябре студенты вернулись к учебе и учебным постановкам. Однако, как вспоминал позднее Этуш, увидев во время постановки «Фельдмаршал Кутузов», что в зале сидит всего несколько зрителей, он отчетливо понял: сейчас не время для театра. На следующий день он отправился в военкомат и попросился добровольцем на фронт.

Фото: Сommons.wikimedia.org Наградной документ Владимира Этуша, подтверждающий получение ордена Красной Звезды

Владевшего немецким Этуша сначала направили в школу военных переводчиков. На Северном Кавказе, куда он попал после учебы, он очень скоро дослужился до заместителя начальника разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов-на-Дону. Он принимал участие в отступлении от Ростова через Кавказский хребет, воевал в горах Осетии и Кабарды, принимал участие в освобождении Ростова и наступлении на Донбасс. В боях в районе Моспино Этуш лично поднял бойцов в атаку, обеспечил успех наступления, лично уничтожив более 30 гитлеровцев и захватив ручной пулемет. За свой подвиг он получил орден Красной Звезды.

Вскоре после награждения, во время боев за Запорожье, Владимир Этуш был тяжело ранен. После долгого лечения в тыловом госпитале Владимир Этуш был комиссован со второй группой инвалидности в звании старшего лейтенанта и в 1944 году вернулся на четвертый курс Щукинского училища.

До конца жизни 9 Мая оставался для Владимира Этуша самым важным праздником. Воспоминания о войне научили его превыше всего ценить мир. Позже, в воспоминаниях, он писал: «На охоте я никогда не был и не пойду. На войне отстрелялся. Убивать не могу, мне даже рыбу жалко жарить. Хотя ем я ее с удовольствием».

Обаятельный негодяй

В 1945 году, окончив училище, Владимир Этуш поступил на службу в Театр Вахтангова. Своему театру и его традициям Этуш оставался верен до конца жизни.

По прозвищу Орел2 Сцена из пьесы греческого драматурга Георгоса Севастикоглу «Ангела» с участием Владимира Этуша в роли Меньоса в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, 1 января 1958 года Фото: РИА Новости/А. Воротынский

Опасения, которые испытывал Владимир Этуш по поводу своего будущего в актерской профессии, до известной степени сбылись. Режиссеры не видели его в ролях героев-любовников. Как правило, ему доставались острохарактерные комедийные персонажи второго плана. Впрочем, с самого начала карьеры он никогда не жаловался на нехватку главных ролей, стараясь отыграть каждое свое появление на сцене и на экране по максимуму.

Первая известность пришла к Этушу после роли слуги Лаунса в постановке Евгения Симонова по пьесе Шекспира «Два веронца». Этуш играл в паре с Максимом Грековым. Актерский дуэт строился на импровизации, актеры молниеносно реагировали на реплики друг друга — и как! По воспоминаниям Александра Збруева, зрители в зале хохотали в голос. «Роль вроде бы небольшая. Но он уходил со сцены, а зрители опять ждали его появления. Потому что это было безумно смешно», — рассказывал Збруев. По слухам, среди ценителей таланта Этуша после «Двух веронцев» появилась и тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева, которая помогла артисту с получением жилья.

В начале 1950-х Этуша стали приглашать на небольшие роли в кино. Поначалу его актерской «специализацией» стали иностранцы — турок Сеид-Али в фильме «Адмирал Ушаков», итальянец Мартини в «Оводе». Затем последовала череда ролей представителей народов Кавказа: в картине «Время летних отпусков» он сыграл начальника нефтепромысла Мамедова, в «Председателе» — начальника областного управления МГБ Калоева. В то же время на театральной сцене, в спектакле «Олеко Дундич» он сыграл роль наркома Орджоникидзе. Новое амплуа стало неслучайным: Этуш умел мастерски воспроизводить акценты представителей кавказских республик. «На Кавказе я воевал, общался с людьми Кавказа, женился на женщине из Баку, там тоже общался с местными жителями. И в итоге выработал в себе способность имитировать кавказский акцент — грузинский, армянский, азербайджанский», — признавался позднее Этуш.

Именно эта способность артиста привлекла к нему внимание Леонида Гайдая: тот пригласил его на роль товарища Саахова в фильме «Кавказская пленница». Эта небольшая роль мгновенно прославила артиста по всему Союзу. «После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен — мол, кавказцы и побить могут, — рассказывал Этуш в интервью. — А получилось совсем наоборот. Как-то пришёл на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов — это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего... И всем было приятно. Особенно мне».

По прозвищу Орел3 Владимир Этуш в роли Саахова (в центре) в кинофильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Фото: РИА Новости

Через несколько лет Этуш вновь снялся у Леонида Гайдая, в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Первоначально актер пробовался на роль царя, но она в итоге досталась Юрию Яковлеву, а Этуш получил почти эпизодическую роль доктора Антона Семеновича Шпака. Но благодаря таланту артиста его Шпак стал героем фольклора, а реплики про «магнитофон кассетный», «куртку замшевую» и «собаку с милиционером» цитировала вся страна.

Список обаятельных злодеев в фильмографии Этуша продолжили Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино» и черный маг Мальгрим из «31 июня». В постсоветской России Этуш по-прежнему продолжал сниматься, находя нужные краски для персонажей нового времени, будь то аферист Живоглаз из фильма «Не будите спящую собаку» или криминальный авторитет Монарх в «Классике». До последних лет он продолжал работать в театре. В 2000 году, сыграв старого князя в спектакле по роману «Дядюшкин сон», Этуш получил Государственную премию России.

Учитель с большой буквы

Преподавательскую карьеру Владимир Этуш начал практически одновременно с театральной. В 1945 году он стал ассистентом педагога по актерскому мастерству в родной «Щуке» — и с тех пор не покидал свою альма-матер. Затем он перешел на преподавательскую должность, а в 1957 году набрал свой первый и единственный актерский курс. Среди его выпускников были такие звезды, как Александр Збруев, Александр Белявский, Иван Бортник, Вениамин Смехов, Людмила Максакова. Это был особенный курс: из 34 человек половина были не вчерашними выпускниками, а взрослыми людьми — с семьями и детьми. По свидетельствам знавших его людей, Этуш считал жизненный опыт необходимым для актерского успеха, наверное, поэтому и отбирал для курса возрастных студентов.

По прозвищу Орел4 Народный артист РСФСР Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина, 1 ноября 1971 года Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Скидок Этуш не делал никому и безжалостно отчислял не тянувших, оставляя лишь тех, кто, по его мнению, действительно мог быть артистом. Как рассказывают выпускники «Щуки», студенты его боялись, а заседания кафедры под руководством Этуша, где решалось, кому уйти, а кому продолжать учебу, были самым пугающим событием учебного года. Прозвище Стальной Орел, данное ему студентами, говорит само за себя. Большинство из его выпускников стали выдающимися артистами. Но, выпустив свой курс в 1961 году, новый он набирать не стал. «Другого курса, кроме нашего, он взять не смог. Настолько он свои отеческие силы режиссера и педагога на нас израсходовал», — говорил Вениамин Смехов. Впрочем, преподавать Этуш продолжал. В 1976 году он получил звание профессора, в 1987-м стал ректором Щукинского училища, а в 2003-м — его художественным руководителем. На этом посту он оставался до конца жизни.

Просто любовь

Если на экране Владимиру Этушу так и не удалось побывать в амплуа героя-любовника, то в жизни — другое дело. Молодой Этуш был человеком увлекающимся. Первый его брак пришелся на студенческие годы. Вернувшись с фронта, в 1945 году он познакомился с красавицей-первокурсницей Щукинского училища Евой. Завязался головокружительный роман, и вскоре влюбленные подали заявление в загс. Тут-то Этуш и узнал, что на самом деле его возлюбленную зовут не Ева, а Нинель. Отец девушки был военным, генерал-лейтенантом артиллерии, и дал дочери сугубо патриотическое имя — слово «Ленин», прочитанное наоборот. Ей самой оно казалось неблагозвучным, поэтому она постеснялась раскрыть его даже перед женихом. Впрочем, брак Владимира Этуша и Нинель Мышковой продлился всего полгода. Узнав о романе жены с композитором Антонио Спадавеккиа, Этуш тут же подал на развод.

Начав работать в театр Вахтангова, он встретился с актрисой Еленой Измайловой. Она пользовалась невероятной популярностью у мужчин: по слухам, Этуш отбил ее у самого Василия Сталина. Их роман продлился пять лет, но браком так и не закончился.

Главной женщиной в жизни Этуша стала преподавательница английского языка из Баку Нина Крайнова. Их знакомство произошло в Сочи, на отдыхе. Владимир, как это с ним не раз бывало, влюбился с первого взгляда. Но на сей раз всё было серьезно: очень скоро он уже ехал в Баку знакомиться с родителями девушки. Владимир и Нина прожили в браке 48 лет, у них родилась единственная дочь Раиса, которая пошла по стопам отца и стала актрисой Театра сатиры.

По прозвищу Орел5 Владимир Этуш c Еленой Горбуновой. Разница в возрасте молодоженов составляла 42 года Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Когда после смерти супруги 78-летний Владимир Этуш снова женился, на сей раз на своей давней поклоннице по имени Елена, женщине на 42 года младше себя, дочь долго не могла простить отца, предавшего, по ее мнению, память матери. Но в конце концов примирение состоялось: Раиса признала, что Елена самоотверженно ухаживала за ее отцом и ее любовь продлила ему жизнь. Об этом в последние годы говорил и сам актер. «Я и одиночество несовместимы. Без женщины рядом я бы зачах. Такая у меня природа», — признавался актер.