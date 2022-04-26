Здравствуйте, я ваш Калягин: в Et Cetera построили город худрука

В Московском театре Et Cetera открылась выставка «Путешествие в «Калягинск», посвященная юбилею его художественного руководителя. 25 мая народному артисту России, председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину исполнится 80 лет. По такому случаю театр решил рассказать его историю от рождения до дней сегодняшних. Что посетители увидят на Ермоловской улице и в Таганском тупике, почему почувствуют грусть на улице Детства — в репортаже «Известий».

Актер из скорой помощи

Костюмы из «Дон Кихота» и «Лекаря поневоле», силиконовая рука из «Бури», нос и уши из «Смерти Тарелкина», а еще архивные фото и правительственные телеграммы, афиши и макеты спектаклей, в которых играл Александр Калягин. Эти экспонаты из музея театра — иллюстрация лишь малой части более чем полувековой карьеры артиста. Экспозиция приглашает поклонников мастера в город Калягинск. Здесь есть Таганский тупик, Ермоловская улица, проезд Художественного театра, Мосфильмовская улица, сквер ТВ. И все эти маршруты проложил отец-основатель Et Cetera Александр Калягин.

Здравствуйте, я ваш Калягин Выставка «Путешествие в «Калягинск» в московском театре Et Cetera Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Начало пути — на улице Детства. В небольшом зале развешены фотографии маленького Саши Калягина, его семьи. Это чрезвычайно редкие снимки, выставленные впервые.

— В этой комнате детства немного грустно, — рассказывает куратор выставки Алексей Никольский. — Есть фото Александра Александровича со своей первой женой Татьяной и их дочкой Ксюшей. А рядом снимок его мамы Юлии Мироновны. Эти любимые женщины ушли за один год, и Александр Калягин остался один с трехлетней дочкой на руках. Потом был второй брак с актрисой Малого театра Евгенией Глушенко. В нем родился сын Денис.

Трагическая история связана и с портретом отца. Александр Георгиевич был профессором, деканом исторического факультета Московского областного педагогического института. И ушел из жизни через несколько месяцев после рождения Саши. Калягин появился на свет в эвакуации в Кировской области, куда мать отправили во время войны.

Мало кто знает, но актером Александр Калягин стал не сразу. После школы он поступил в медицинское училище. А получив диплом, два года работал на скорой помощи. На выставке есть фото из медучилища, а рядом и напоминание об учебе в Щукинском театральном. На них у Калягина еще роскошная шевелюра. Но когда она заметно поредела, Александру Александровичу стали предлагать характерные и возрастные роли. И это обогатило его актерскую палитру.

Здравствуйте, я ваш Калягин Выставка «Путешествие в «Калягинск» в московском театре Et Cetera Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После окончания училища Калягин мечтал попасть в труппу Театра Вахтангова. Но его туда не взяли. Зато он попал в труппу популярной Таганки. В Таганском тупике подробно рассказано о первых сценических успехах будущего народного артиста. Дебют состоялся в спектакле Юрия Любимова «Послушайте». Затем были «Десять дней, которые потрясли мир». На фото Калягин вместе с Золотухиным на репетиции.

Лучший Ленин

На Ермоловской улице — несколько лет работы в Театре Ермоловой.

— Как говорит Александр Александрович, начало своей настоящей актерской биографии он связывает с ролью в спектакле «Записки сумасшедшего», — говорит Алексей Никольский. — Она дала ему имя. Именно в этом спектакле его увидел Абрам Роом и пригласил в свою картину «Преждевременный человек». И несмотря на то что на тот момент ему было только 29 лет, он играл возрастную роль, что редкость в кинематографе.

Здравствуйте, я ваш Калягин Выставка «Путешествие в «Калягинск» в московском театре Et Cetera Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В биографии Александра Калягина было много удивительного. Например, он снимался в Польше в тот момент, когда мало кто из советских людей мог покинуть пределы СССР. Он играл на сцене с лучшими партнерами. На стенах фото с Екатериной Васильевой, Андреем Мироновым, Иннокентием Смоктуновским, Анастасией Вертинской, Юрием Богатырёвым, Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым. Есть цикл фото, объединенных «Михалковским периодом». Александр Калягин на съемках у Никиты Сергеевича в «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Отдельное пространство посвящено великому режиссеру Анатолию Эфросу. Друг, учитель, гуру. Его спектакль на сцене художественного театра — «Тартюф» Мольера, в котором Калягин играл Оргона — безусловная классика советского театра. А постановка Олега Ефремова пьесы Михаила Рощина «Старый новый год» со сцены МХАТа вскоре была перенесена на экран и стала новогодним телехитом на многие годы. Ну и куда же без образа Ленина.

— На мой взгляд, Александр Калягин стал самым лучшим Ильичом, — поделился впечатлениями от выставки выдающийся пианист Борис Березовский. — Его вождь пролетариата в постановке МХАТа «Так победим!» известен многим театралам. Для меня Александр Калягин — великий актер. Образы, созданные им в кино и на сцене, восхищают и даже вызывают какую-то зависть.

Первая антреприза

Актеру с академическим образованием был не чужд и поиск новых форм. Так в 1992 году Александр Калягин стал участником первой антрепризы. Сергей Юрский поставил спектакль «Игроки XXI», а средства на постановку нашел Давид Смелянский. На сцене тогда собрался звездный состав: Леонид Филатов, Вячеслав Невинный, Евгений Евстигнеев, Наталья Тенякова, Геннадий Хазанов. Александр Александрович до сих пор дорожит дружбой со Смелянским, который работает генеральным директором Et Cetera.

Еще одним другом и творческим партнером на многие годы стал Роберт Стуруа. В спектаклях этого режиссера народный артист блистал уже на сцене своего театра Et Cetera. Да и по сей день Александр Александрович выходит в его «Буре» и «Ревизор. Версия».

Здравствуйте, я ваш Калягин Выставка «Путешествие в «Калягинск» в московском театре Et Cetera Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Идея этой выставки очень привлекательна, прогуливаться по улочкам Калягинска — большое удовольствие и приключение, — сказал экс-директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов. — Выдающийся актер, блистательный организатор театрального дела, создатель Et Cetera с прекрасной труппой и постановками. Его человеческая, гражданская, профессиональная позиция ведет нас в правильном направлении. И, конечно, встреча с ним на сцене и созданные Калягиным образы остаются на всю жизнь с тобой.

Сам юбиляр не решился посетить открытие. Как сказала его помощница, народный артист скромен и считает неприличным присутствовать на выставке, посвященной ему.

— Александр Александрович уже осмотрел экспозицию и сказал, что она ему понравилась, — поделилась с «Известиями» куратор выставки Татьяна Никольская. — Могу предположить, что ему дороги воспоминания о МХАТе, ролях в фильмах Михалкова и Швейцера и, конечно же, работа в театре с Робертом Стуруа. С трепетом он относится к Анатолию Эфросу, которого считает театральным богом.

Эта выставка — не только посвящение одному большому артисту, она — отражение целой эпохи отечественного театра и кино.