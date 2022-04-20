Театральные под «Маской»: кого отметила 28-я национальная премия

«Золотая маска – 2022» 20 апреля назвала 37 победителей — это спектакли, режиссеры, актеры, художники, композиторы . Всего на финишную прямую вышел 81 спектакль из 67 театров, представляющих 17 городов России. Несколько премий отправились в Санкт-Петербург, музыкальные — благодаря Большому — остались в Москве. Столичный Театр Наций также получил спецприз жюри. Цифры и достижения 28-го сезона национального фестиваля «Известия» оценили с помощью президента «Золотой маски» Марии Ревякиной.

300 показов

В ходе фестиваля состоялось более трехсот показов, а всего в смотре приняло участие 1165 театральных постановок. Вручение премий по традиции прошло в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Как и в прошлом году победителей объявили в режиме онлайн.

Зрители смотрели в свои гаджеты и видели картинку, сочиненную постановщиками Зиновием Марголиным, Ниной Чусовой и Иваном Виноградовым: пустой зал, на заднике огромная эмблема «Золотой маски», ведущие вещают с подиумов, расположенных на ярусе. Победителей включают с родных локаций — если ты в Красноярске, то и говоришь оттуда.

Отсутствие живого общения отчасти компенсировалось скоростью проведения церемонии. Всё прогнали менее чем за два часа, так что если бы МАМТ поставил на этот день вечерний спектакль, то без проблем бы к нему подготовился.

Театральные под маской_1 Фото: Александр Иванишин

По словам Марии Ревякиной, лаконизм и аскетизм диктовались неуместностью развлекательных мероприятий в нынешней ситуации и экономией средств.

— Здесь много слилось обстоятельств, — отметила она в беседе с «Известями». — Сейчас не время для праздников, и второе, конечно, имела место финансовая наша история. В то же время в таком формате есть и свои плюсы: например, по видеотрансляции мы можем увидеть команду создателей того или иного спектакля полностью, в то время как на «живую» церемонию обычно приезжают два-три человека .

Самой многочисленной оказалась номинация «Драма/ Спектакль Большой формы». Победитель — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» (БДТ им. Г.А. Товстоногова) — взял редким сочетанием зрелищности и философичности.

Театральные под маской_5 Фото: Александр Иванишин

Разговоры, которые ведут Учитель Иван Ильич Туб (Сергей Дрейден) и Гаспар Арнери (Александр Ронис), материализуют сюжеты из прошлого, где совершены предательства, и настоящего, где оживают былые грехи. Режиссер и худрук БДТ Андрей Могучий, узнав о победе, тепло поблагодарил работников цехов, создавших, наверное, главную фишку спектакля — устрашающий и завораживающий марсианский пейзаж.

«Маска» за лучший спектакль малой формы тоже едет в Санкт-Петербург. Ее выиграл «Товарищ Кисляков» из Александринского театра. Андрей Калинин поставил фантасмагорию из российской жизни конца 1920-х по мотивам почти забытого романа Пантелеймона Романова. Респект Калинину за возвращение хорошей прозы.

Лучшей работой режиссера в драме ожидаемо признан «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» в «Мастерской П.Н. Фоменко». Поставил спектакль о природе театра Дмитрий Крымов, а сыграл в нем Евгений Цыганов, получивший приз как лучший актер . Лучшая актриса также без вопросов оказалась в Александринке. Анна Блинова, сыгравшая заглавную роль в предельно натуралистичном спектакле «Нана» Андрия Жолдака по своей сценической органике сродни кошке или другому такому же чувствительному животному.

Театральные под маской_3 Фото: Александр Иванишин

Свой спецприз жюри драматического театра вручило «Горбачеву» Театра Наций. Глава судейской коллегии Адольф Шапира обосновал выбор тремя факторами: нашей историей, общественной значимостью и высоким художественным уровнем.

— Это не политизированный спектакль, — отметил он в беседе с «Известиями». — Там нету конъюнктуры, ни в сторону «правых», ни в сторону «левых». Он о том, какая дилемма иногда стоит перед человеком, ответственным за судьбы страны. О том, как он оказывается в ситуации шекспировской, когда его долг перед должностью своей, обществом и долг перед женщиной, которая ему посвятила жизнь, входят в шекспировское противоречие.

Гиганты на марше

В главных музыкальных номинациях традиционно побеждают столичные гиганты с неограниченным финансированием, и этот фестиваль не стал исключением. Большой театр забрал «Маски» и за лучшую оперу, и за лучший балет. В оперной номинации первенствовала «Саломея» Рихарда Штрауса , фрейдистское исследование женской сексуальности, которая, по мысли режиссера Клауса Гута, явление термоядерное, разрушающее как саму ее обладательницу, так и всех, кто имеет с ней дело. Женщина — прекрасное исчадие ада, и ничего тут не возразить: редко приходится видеть оперную концепцию, где так отчетливо расставлены акценты.

Театральные под маской_4 Фото: Александр Иванишин

В балете «Маска» досталась «Чайке» по Чехову, дорогостоящему проекту композитора Демуцкого, хореографа Посохова и режиссера Молочникова. Успех этому трио обеспечил Юрий Посохов, умеющий увлечь самоценным и самодостаточным хореографическим материалом, к тому же отлично исполненным, — в ведущих и малых ролях заняты исключительно звезды. Один из таких исполнителей, Владислав Лантратов, получил «Маску» лучшего танцовщика за роль Тригорина

Комментируя итоги форума, Мария Ревякина заметила, что множество постановок, представленных на премии, — отчасти влияние пандемии: когда нельзя было играть для зрителя, театры сосредоточились на выпусках спектаклей и очень много репетировали . Особенностью 28-го фестиваля она считает и то, что две трети всех спектаклей созданы в регионах, а это свидетельствует о децентрализации театральной России. Плюс, отмечает Мария Ревякина, хорошо заявили о себе независимые театры, выпускающие интересные спектакли.

— Всё зависит даже не от количества денег, а от творческого лидера, который приходит и ставит спектакль, — уверена президент «Золотой маски». — Дух живет там, где он хочет. А театр зависит от творческого духа.

Театральные под маской_2 Фото: Александр Иванишин