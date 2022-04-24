Золушка или валькирия: кто боится Барбару Стрейзанд

Кавалер ордена Почетного легиона, обладательница всех статуэток от «Грэмми» и «Оскара» до «Тони» и «Золотого Глобуса» (на «Оскар» ее номинировали пять раз, на «Грэмми» аж 42), политическая активистка и просто роковая женщина Барбара Стрейзанд никогда не сомневалась, что ее ждет феерический успех. Об уникальной внешности, голосе, железной хватке и философии женщины-эпохи — в материале «Известий» к 80-летию актрисы.

Несмешная девчонка

Почти все биографические заметки о Барбаре Стрейзанд напирают на сказку о бродвейской Золушке — прочитать о том, как некрасивая, ранимая, страдающая от издевок из-за внешности и еврейского происхождения «смешная девчонка» вопреки всему взяла и выиграла свой счастливый билет можно везде. Однако история самой роскошной и знаменитой «дурнушки» сцены и большого экрана едва ли укладывается в прокрустово ложе сентиментальной притчи о гадком утенке, вознагражденном добрейшим провидением за пролитые слезы и лебединый поворот головы. Властность этой богини была обыграна в недавней ленте Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», где персонаж Шона Пена — голливудская суперзвезда, мачо и записной абьюзер Джек Холден — учит молодых людей, доставивших на его виллу матрас, разговаривать с его девушкой, если те, не дай бог, не успеют смыться до ее прихода. «Страйсссант! Повтори: Страйсссант!» — муштрует он приунывших юных коммерсантов. Именно на таком прочтении дедушкиной фамилии настаивает сама актриса.

Золушка или валькирия Кадр из фильма «Смешная девчонка» Фото: Columbia Pictures Corporation

Барбара Стрейзанд — это завораживающая сексапильность, сумасшедший талант и железная хватка. Кошачья пластика и бронебойная уверенность в себе. «Классическая красота скучна, в мире полно смазливых мордашек, а я — это шик, шарм и блеск в глазах», — говорит о себе эта «ранимая скромница».

О том, что «фабрика грез» падет к ее ногам, а ей даже не придется выравнивать зубы и тем более менять форму носа, Барбара, похоже, знала с детства. «Я буду петь для президента», — бросила она вечно ворчащей по поводу ее внешности матери, уходя в 15 лет из дома.

Золушка или валькирия Билл Клинтон беседует с Барбарой Стрейзанд и своим сводным братом Роджером Клинтоном в ночь выборов, Арканзас, 5 ноября 1996 года Фото: Getty Images/David Hume Kennerly

Спустя три года Барбара получила первую роль на Бродвее, через год выпустила первый альбом, еще через год настал ее звездный час — роль в мюзикле «Смешная девчонка» и первый «Оскар». Спеть для президента ей посчастливилось в 49-й день рождения Билла Клинтона. Поговаривали даже, что если бы не деньги и усилия голливудской супердивы, хозяином Белого дома вполне мог бы стать кто-нибудь другой. Сплетничали, что она оставалась в резиденции ночевать, когда первая леди отсутствовала, навещая больного отца. О скандале, как с какой-нибудь стажеркой Левински, речи не шло. Стрейзанд — икона, идол, гранд-дама и тот самый Юпитер, которому положено много больше, чем быку.

Послать всех, чтобы стать счастливой

Барбара росла в тесной квартирке в Бруклине, отношения в семье были не самые безмятежные — актриса вспоминает, что отчим ее бил, мать никогда не вступалась, и вообще дома постоянно орали. Эти обстоятельства, конечно, не способствовали желанию поскорее обзавестись семьей. С мужчинами независимая Барбара не слишком церемонилась — попавший под ее чары уже в начале 90-х теннисист Андре Агасси с горечью признавался после расставания: «Когда я надоел Барбаре, она начала обращаться со мной как с мальчиком по вызову, а потом в один прекрасный день просто выставила за дверь. Но всё равно это была самая прекрасная женщина в моей жизни!»

Золушка или валькирия Пьер Трюдо с Барбарой Стрейзанд, январь 1970 года Фото: ТАСС/Zuma/Chuck Mitchell

В нее был влюблен принц Чарльз, она встречалась с актером Омаром Шарифом, сыном знаменитого комика Сиднеем Чаплиным, миллионером Доди аль-Файедом (после смерти Дианы вспоминала, что Доди настолько заставлял водителей гонять, что его приходилось урезонивать в духе «Давай всё-таки останемся в живых»), а в какой-то момент чуть не стала первой леди Канады. У нее был долгий роман с премьер-министром страны Пьером Трюдо. Тот прилетал к ней в Нью-Йорк на выходные, она ходила на заседания канадского парламента. В итоге Трюдо сделал ей предложение, которое Стрейзанд отклонила. Причины неизвестны, однако биографы артистки уверены, что всё решило нежелание менять веру и принимать католичество.

Первым ее мужем стал партнер по сцене в «Бродвейском мюзикле» «Смешная девчонка» — актер Эллиот Гулд. В него были влюблены все девушки труппы, но он обратил внимание именно на Барбару. Молодые люди даже жили вместе, но первое предложение Эллиота о женитьбе она отклонила. Отношения они оформили в 1965-м, а в декабре 1966-го у супругов родился сын Джейсон (Ясон) Эмануэль, которого она трехлетним ребенком сдала в интернат. Виделись мать и сын редко, так что когда в один прекрасный день Джейсон прислал ей приглашение на свадьбу, где в качестве «невесты» фигурировал Дэвид Найт, актриса решила, что в тексте опечатка. На свадьбу Барбара не пошла, но через какое-то время почувствовала вину перед Джейсоном и помирилась с сыном.

Золушка или валькирия Барбара Стрейзанд выступает на церемонии вручения премии «Оскар», 2013 год Фото: Getty Images/Mark Davis

В последние 20 лет Стрейзанд научилась ценить стабильность и может похвастаться счастливым браком с актером Джеймсом Бролином. Она полюбила готовить обеды, перестала искать новизны и даже стала склонна к ритуалам: одевается только у Донны Каран, драгоценности покупает исключительно у Tiffany и даже ест одно и то же: утром — сок и салат, в обед — цыпленка, на ужин — яблочный сок. В старость не верит.

«Какая разница, сколько тебе лет? — рассуждает актриса в своих интервью, — Ты проснулся утром — и это уже радость. За каждый прожитый день нужно благодарить Бога. Если ты боишься дней рождения, зачем тогда вообще жить? Не родись красивой, и ты добьешься успеха. Никого не люби, и ты будешь нравиться всем. Посылай к черту весь мир, и тобой будут восхищаться, тебя будут копировать».