«Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен»

Российская премьера одной из главных картин уходящего сезона — «Белфаст» — отложена на неопределенное время. К счастью, фильм доступен на мировых онлайн-платформах, а в США он и вовсе — самый популярный релиз года на стриминге. Его создатели — режиссер Кеннет Брана, актеры Джуди Денч, Джейми Дорнан и Катрина Балф — объяснили «Известиям», насколько личным получился этот рассказ о противостоянии североирландских католиков, протестантов и британских войск в Белфасте на рубеже 1960–1970-х годов и почему люди не делают выводы из кровопролитных конфликтов.

— Мистер Брана, почему «Белфаст»? Почему именно сейчас? И почему вы решили написать сценарий самостоятельно, хотя обычно этого не делаете?

Кеннет Брана: Тема фильма слишком личная, и я понимал, что никто лучше меня про это не напишет. Мне хотелось, чтобы у этой истории было несовершенство, свойственное субъективной точке зрения. Я себя не цензурировал, руководствовался инстинктом и внимательно следил, чтобы этот подход сохранялся на протяжении всей работы.

Урок, который нам Кадр из фильма «Белфаст» Фото: TKBC

Я сознательно избегал принципов драматургии и конвенциональных сюжетных ходов, меня не заботило, что должно случиться в конце первого акта. История должна была литься из самого сердца и быть предельно эмоциональной, а дальше я уже просто записывал на бумаге то, что происходило внутри меня.

— Миссис Денч, это ведь шестой раз, когда вы работаете с Кеннетом Браной, если не ошибаюсь. Что вас так привлекает в его подходе?

Джуди Денч: А вот вы и не правы! Вас это может шокировать, но это уже наш с ним двенадцатый раз (смеется)! Мы с ним работали везде, где только можно себе представить. Во всех существующих форматах. Что касается конкретно этого случая, то сюжет «Белфаста» действительно невероятно важен для Кена. И он глубоко личный — настолько, что из сценария я узнала о Кене такое, о чем даже не догадывалась, хотя мы знаем друг друга уже очень много лет.

Мы с ним встретились как-то в самом начале локдауна. Стали делиться нашими мыслями и переживаниями. Момент был трудный, никто не понимал, что будет дальше и будет ли. И Кен прочел мне вслух сценарий. И это было так впечатляюще, что я просто не имела морального права не участвовать в проекте.

Эта работа стала очень эмоциональным, трогательным опытом. Я это не забуду никогда. История написана так сильно, так захватывающе, что мы просто старались всё сделать ровно по тексту, без отклонений. Надеюсь, получилось.

Урок, который нам Кадр из фильма «Белфаст» Фото: TKBC

— Мне кажется, этот фильм особенно актуален сегодня для России, для Украины. Тоже происходят трагические события, тоже есть мальчики, которые оказываются в их эпицентре, что-то видят, запоминают, воспитываются на этом. Как думаете, почему кризисы, подобные противостоянию в Северной Ирландии, ничему не учат человечество?

Кеннет Брана: Мне кажется, в истории есть некие циклические возмущения. Они происходят с определенной периодичностью и, несомненно, будут происходить. Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен. Этот урок посвящен совсем не новым, но очень труднодостижимым вещам. Среди них — толерантность, уважение, взаимопонимание, способность принять противоположную точку зрения без агрессии.

Почему-то все эти уроки чрезвычайно трудно усваиваются. Наоборот, мы видим, как мир всё сильнее поляризуется, делится на «племена». В итоге конфликты повторяются снова и снова. Собственно, и история, которую мы рассказываем в «Белфасте», — это тоже некий урок, вернее, напоминание о том, о чем слишком многие забыли. А мы хотим, чтобы вспомнили.

Джуди Денч: Кен выразился более чем ясно. На протяжении всего фильма мы наблюдаем за тем, что происходило в Белфасте в конце 1960-х – начале 1970-х годов. И вспоминаем. Всматриваемся в самих себя и думаем. Думаем, что в следующий раз, когда произойдет что-то подобное, всё будет иначе, легче, лучше. Может, так и будет. Но мне кажется полезным посмотреть, как это происходило в конкретное время в конкретном месте. И как конкретные люди прошли сквозь эти события. Это важно.

​​​—​​​​​​ Катрина, ваш персонаж вообще самый загадочный в фильме. Вы играете мать главного героя, мы подолгу видим вас в кадре, но так и не понимаем до конца. Как так получилось?

Урок, который нам Кадр из фильма «Белфаст» Фото: TKBC

Катрина Балф: Мне эта задача показалась очень интересной. Мы же смотрим на происходящее глазами девятилетнего ребенка. Он наблюдает за тем, как его родители сталкиваются с финансовыми проблемами, трудностями в отношениях, давлением и пытаются как-то выбраться из этой ямы. Когда тебе девять лет, ты не можешь понять все эти нюансы. И раз вы почувствовали во всем этом некую таинственность, значит, у нас получилось справиться с актерской задачей.

У Кеннета очень много эмпатии и сочувствия к своим родителям, это хорошо видно по тексту сценария. Он глубоко, точно понимает, через что им пришлось пройти. Передает, как они в действительно трудных обстоятельствах делали всё, что от них зависело. Ребенок приучается с детства видеть в папе и маме людей, которые не всегда могут сделать невозможное, но в то же время не перестают бороться, сохраняют человеческое достоинство.

— Джейми, а вы что скажете?

Джейми Дорнан: В сценарии и в фильме выбран тонкий, интеллигентный способ показать эпоху, трагические события, семью, попавшую в их водоворот, и самого юного члена этой семьи. Когда у тебя родители в хороших отношениях, ты в детстве смотришь и идеализируешь их. Папа и мама — они такие сильные, успешные, и можно еще долго продолжать, какие они замечательные. Неважно, насколько это всё совпадает с действительностью: детская наивность неискоренима. Кеннет очень здорово нас снимал, что мне особенно приятно: я выглядел значительно лучше, чем в жизни. Там выбраны такие ракурсы, такой свет, что я кажусь больше, старше, интереснее (смеется).

Урок, который нам Кадр из фильма «Белфаст» Фото: TKBC

—​​​​​ У вас, Джейми, герой — вообще эдакий Улисс, вечно странствующий, возвращающийся, но всегда бесконечно далекий.

Джейми Дорнан: Наверное, что-то общее есть, хотя, если честно, я никогда в таком разрезе себе это не представлял. Любопытно, надо будет поразмыслить. Мне кажется, тут некий собирательный образ человека, который — да, уезжает, путешествует. Ведь в те годы очень многие покинули Ирландию — кто-то вернулся, кто-то уехал навсегда. В фильме мы видим семью, которая подумывает об отъезде. В их случае принять решение значительно легче, потому что отец и так регулярно уезжает в Англию на заработки. Они привыкли к тому, что он не на родине, для них это уже нормально. Так что им и эмигрировать психологически проще.

— Катрина, вы ведь ирландка. Насколько для вас болезненно прошлое вашей страны, о котором приходится вспоминать в фильме?

Катрина Балф: Я выросла не в Белфасте, так что у меня подобного опыта в жизни не было. К тому же это было в 1980–1990-е, когда основной кошмар всё же остался позади. Но мое детство прошло на границе с Северной Ирландией. Поэтому, когда я начала изучать материал, особенно смотреть интервью с теми людьми, которые прошли через всё это, я очень быстро включилась внутренне.

Урок, который нам Кадр из фильма «Белфаст» Фото: TKBC

Пусть это несколько самонадеянно прозвучит, но мне кажется, я их поняла. Отзвуки этого конфликта окружали меня. Ты не можешь избежать этого, даже если попытаешься. Не сможешь сбежать от истории своей страны, потому что это — и твоя история. Поэтому нам всем было важно показать человеческое лицо этого конфликта, сделать так, чтобы все поняли, каково было на самом деле жить внутри него.