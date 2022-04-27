«Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен»
Российская премьера одной из главных картин уходящего сезона — «Белфаст» — отложена на неопределенное время. К счастью, фильм доступен на мировых онлайн-платформах, а в США он и вовсе — самый популярный релиз года на стриминге. Его создатели — режиссер Кеннет Брана, актеры Джуди Денч, Джейми Дорнан и Катрина Балф — объяснили «Известиям», насколько личным получился этот рассказ о противостоянии североирландских католиков, протестантов и британских войск в Белфасте на рубеже 1960–1970-х годов и почему люди не делают выводы из кровопролитных конфликтов.
— Мистер Брана, почему «Белфаст»? Почему именно сейчас? И почему вы решили написать сценарий самостоятельно, хотя обычно этого не делаете?
Кеннет Брана: Тема фильма слишком личная, и я понимал, что никто лучше меня про это не напишет. Мне хотелось, чтобы у этой истории было несовершенство, свойственное субъективной точке зрения. Я себя не цензурировал, руководствовался инстинктом и внимательно следил, чтобы этот подход сохранялся на протяжении всей работы.
Я сознательно избегал принципов драматургии и конвенциональных сюжетных ходов, меня не заботило, что должно случиться в конце первого акта. История должна была литься из самого сердца и быть предельно эмоциональной, а дальше я уже просто записывал на бумаге то, что происходило внутри меня.
— Миссис Денч, это ведь шестой раз, когда вы работаете с Кеннетом Браной, если не ошибаюсь. Что вас так привлекает в его подходе?
Джуди Денч: А вот вы и не правы! Вас это может шокировать, но это уже наш с ним двенадцатый раз (смеется)! Мы с ним работали везде, где только можно себе представить. Во всех существующих форматах. Что касается конкретно этого случая, то сюжет «Белфаста» действительно невероятно важен для Кена. И он глубоко личный — настолько, что из сценария я узнала о Кене такое, о чем даже не догадывалась, хотя мы знаем друг друга уже очень много лет.
Мы с ним встретились как-то в самом начале локдауна. Стали делиться нашими мыслями и переживаниями. Момент был трудный, никто не понимал, что будет дальше и будет ли. И Кен прочел мне вслух сценарий. И это было так впечатляюще, что я просто не имела морального права не участвовать в проекте.
Эта работа стала очень эмоциональным, трогательным опытом. Я это не забуду никогда. История написана так сильно, так захватывающе, что мы просто старались всё сделать ровно по тексту, без отклонений. Надеюсь, получилось.
— Мне кажется, этот фильм особенно актуален сегодня для России, для Украины. Тоже происходят трагические события, тоже есть мальчики, которые оказываются в их эпицентре, что-то видят, запоминают, воспитываются на этом. Как думаете, почему кризисы, подобные противостоянию в Северной Ирландии, ничему не учат человечество?
Кеннет Брана: Мне кажется, в истории есть некие циклические возмущения. Они происходят с определенной периодичностью и, несомненно, будут происходить. Урок, который нам преподали события в Белфасте, не усвоен. Этот урок посвящен совсем не новым, но очень труднодостижимым вещам. Среди них — толерантность, уважение, взаимопонимание, способность принять противоположную точку зрения без агрессии.
Почему-то все эти уроки чрезвычайно трудно усваиваются. Наоборот, мы видим, как мир всё сильнее поляризуется, делится на «племена». В итоге конфликты повторяются снова и снова. Собственно, и история, которую мы рассказываем в «Белфасте», — это тоже некий урок, вернее, напоминание о том, о чем слишком многие забыли. А мы хотим, чтобы вспомнили.
Джуди Денч: Кен выразился более чем ясно. На протяжении всего фильма мы наблюдаем за тем, что происходило в Белфасте в конце 1960-х – начале 1970-х годов. И вспоминаем. Всматриваемся в самих себя и думаем. Думаем, что в следующий раз, когда произойдет что-то подобное, всё будет иначе, легче, лучше. Может, так и будет. Но мне кажется полезным посмотреть, как это происходило в конкретное время в конкретном месте. И как конкретные люди прошли сквозь эти события. Это важно.
— Катрина, ваш персонаж вообще самый загадочный в фильме. Вы играете мать главного героя, мы подолгу видим вас в кадре, но так и не понимаем до конца. Как так получилось?
Катрина Балф: Мне эта задача показалась очень интересной. Мы же смотрим на происходящее глазами девятилетнего ребенка. Он наблюдает за тем, как его родители сталкиваются с финансовыми проблемами, трудностями в отношениях, давлением и пытаются как-то выбраться из этой ямы. Когда тебе девять лет, ты не можешь понять все эти нюансы. И раз вы почувствовали во всем этом некую таинственность, значит, у нас получилось справиться с актерской задачей.
У Кеннета очень много эмпатии и сочувствия к своим родителям, это хорошо видно по тексту сценария. Он глубоко, точно понимает, через что им пришлось пройти. Передает, как они в действительно трудных обстоятельствах делали всё, что от них зависело. Ребенок приучается с детства видеть в папе и маме людей, которые не всегда могут сделать невозможное, но в то же время не перестают бороться, сохраняют человеческое достоинство.
— Джейми, а вы что скажете?
Джейми Дорнан: В сценарии и в фильме выбран тонкий, интеллигентный способ показать эпоху, трагические события, семью, попавшую в их водоворот, и самого юного члена этой семьи. Когда у тебя родители в хороших отношениях, ты в детстве смотришь и идеализируешь их. Папа и мама — они такие сильные, успешные, и можно еще долго продолжать, какие они замечательные. Неважно, насколько это всё совпадает с действительностью: детская наивность неискоренима. Кеннет очень здорово нас снимал, что мне особенно приятно: я выглядел значительно лучше, чем в жизни. Там выбраны такие ракурсы, такой свет, что я кажусь больше, старше, интереснее (смеется).
— У вас, Джейми, герой — вообще эдакий Улисс, вечно странствующий, возвращающийся, но всегда бесконечно далекий.
Джейми Дорнан: Наверное, что-то общее есть, хотя, если честно, я никогда в таком разрезе себе это не представлял. Любопытно, надо будет поразмыслить. Мне кажется, тут некий собирательный образ человека, который — да, уезжает, путешествует. Ведь в те годы очень многие покинули Ирландию — кто-то вернулся, кто-то уехал навсегда. В фильме мы видим семью, которая подумывает об отъезде. В их случае принять решение значительно легче, потому что отец и так регулярно уезжает в Англию на заработки. Они привыкли к тому, что он не на родине, для них это уже нормально. Так что им и эмигрировать психологически проще.
— Катрина, вы ведь ирландка. Насколько для вас болезненно прошлое вашей страны, о котором приходится вспоминать в фильме?
Катрина Балф: Я выросла не в Белфасте, так что у меня подобного опыта в жизни не было. К тому же это было в 1980–1990-е, когда основной кошмар всё же остался позади. Но мое детство прошло на границе с Северной Ирландией. Поэтому, когда я начала изучать материал, особенно смотреть интервью с теми людьми, которые прошли через всё это, я очень быстро включилась внутренне.
Пусть это несколько самонадеянно прозвучит, но мне кажется, я их поняла. Отзвуки этого конфликта окружали меня. Ты не можешь избежать этого, даже если попытаешься. Не сможешь сбежать от истории своей страны, потому что это — и твоя история. Поэтому нам всем было важно показать человеческое лицо этого конфликта, сделать так, чтобы все поняли, каково было на самом деле жить внутри него.