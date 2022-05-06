«Должны быть фильмы, которые понятным языком рассказывают о той великой войне»

Владимир Этуш смотрел фильмы со своим участием — если попадались по телевизору. Еще он интересовался современными сериалами о войне, но свои ордена и медали надевал только на приемы в Кремль. Об этом, а также о съемках в 96 лет, Диме Иосифове, бросавшем в народного артиста шишки на съемочной площадке «Буратино», будущем памятнике трем легендам Театра Вахтангова на Арбате накануне 100-летия со дня его рождения Елена Этуш рассказала «Известиям».

«Шляпу сними» — это была импровизация»

— 6 мая исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша. Любил ли он их отмечать?

— Конечно любил, это же праздник. А лучшим подарком для артиста считал работу. Отмечать день рождения на сцене для него было традицией. Обычно 6 мая Владимир Абрамович играл спектакль в родном Театре Вахтангова.

Фото: личный архив Владимир Этуш с супругой Еленой

— Сколько лет он прослужил в Театре Вахтангова?

— 75. Наверное, это рекорд.

— К 100-летию со дня рождения Владимира Этуша в московском кинотеатре «Иллюзион» открыли ретроспективу фильмов с его участием. А какие еще памятные мероприятия планируются?

— Прежде всего, в день рождения Владимира Абрамовича 6 мая откроем обновленный памятник на Новодевичьем кладбище. 15 мая в Театре Вахтангова пройдет «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот», посвященный 100-летию. Готова фотовыставка, посвященная юбилею, на улицах Москвы. Это очень здорово и важно. «Почта России» выпустила марку . Меня попросили прислать фотографии Владимира Абрамовича, которые мне нравятся. По ним сделали портрет. Эта марка выйдет в серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»». Ее номинал — 40 рублей. Презентация марки планируется тоже 6 мая.

В деревне Долгиниха Мытищинского района, где у нас дача, хотим устроить для жителей праздник. Ровно год назад, 6 мая, мы открыли там памятник Владимиру Абрамовичу. Он в образе Карабаса-Барабаса сидит на бревне. Чудесное место получилось. Дети его очень любят. Вместе с жителями проведем праздник, вспомним Владимира Абрамовича. Он 22 года прожил в этой деревне. Так что для людей он односельчанин.

— Этуш много снимался в детских фильмах. Даже памятник ему поставили как сказочному герою. А он рассказывал какие-то истории, связанные со съемками в этих фильмах?

— Помню, рассказывал, как Дима Иосифов, который играл Буратино, в него пулял шишками. И всё время старался попасть в глаз. Владимир Абрамович пожаловался режиссеру Леониду Нечаеву. А тот поохал, поахал, поцокал языком и сказал: «Ай-ай-ай! Какой нехороший мальчик Дима». А сам ему тихонечко говорил: «Ты там прицелься получше, в лоб ему попади».

Владимир Абрамович всегда очень удивлялся и смеялся, когда его просили выделить какую-то из ролей. Говорил: «Это всё равно, что спросить у многодетного отца, какой ребенок самый любимый». Его роли — это его дети, и все они любимые.

Фото: kino-teatr.ru Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»

— А он любил смотреть фильмы со своим участием?

— Если попадалось по телевизору — смотрел. Где-то смеялся, когда были смешные эпизоды. Помните эпизод из «Кавказской пленницы», где его герой, товарищ Саахов, приходит свататься к Нине с подносом? На голове у него шляпа. Рядом в кадре стоял Фрунзик Мкртчян. Уже дали команду «Мотор», и вдруг Владимир Абрамович подумал: «Ну как это к невесте — и в шляпе». И говорит партнеру так, через губу: «Шляпу сними». Это была импровизация. Но, как очень часто бывает, импровизация оказалась очень удачной и вошла в картину.

— На последнем сборе труппы директор Театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что памятник трем артистам театра установят на Арбате.

— Это будет около Симоновской сцены. Там появится памятник трем народным артистам СССР, кумирам нашей страны — Василию Лановому, Юрию Яковлеву и Владимиру Этушу. Кирилл Игоревич предложил замечательную идею для воплощения, но возникли разногласия. Поэтому концепцию все-таки поменяли, хотя она уже была принята художественно-экспертным советом департамента культурного наследия. И скульптор Филипп Трушин сейчас заканчивает новый макет. Кирилл Игоревич планирует открытие памятника в начале следующего театрального сезона.

«Если человек публичный, то он вроде забора, о который можно почесать свой язык»

Фото: Театр имени Евгения Вахтангова Спектакль «Пристань»

— Есть мнение, что настоящим памятником вахтанговским артистам стал спектакль «Пристань». В нем собрали всех корифеев прославленной труппы. Как оценили идею режиссера внутри коллектива?

— Конечно, собрать в один спектакль старейшин театра — это замечательная идея. Каждый из артистов мог сам выбрать себе отрывок, который хотел сыграть. «Пристань» тут же стала явлением в театральной Москве. Уникальность этой постановки в том, что в ней играли все ветераны прославленной сцены Вахтангова. И этот спектакль — гордость театра.

Когда зрители смотрели «Пристань», понимали, что перед ними уходящая эпоха. И, собственно, он ведь исчез из репертуара не потому, что потерял зрительскую любовь или актуальность, а вследствие естественных причин: те, кто в нем был занят, начали уходить из жизни. Этот спектакль умер вместе со своими исполнителями.

— Владимир Этуш долгие годы преподавал, был ректором Щукинского театрального училища. Поддерживал ли он связь с учениками?

— Постольку многие ученики стали его коллегами по Театру Вахтангова, связь с ними не могла просто прерваться. Они всегда помнили, что ученики Этуша. А постольку сейчас и моя связь с театром никуда не делась, то, разумеется, и я со всеми общаюсь.

— Какое главное качество в людях ценил Владимир Абрамович?

— Порядочность. Ему импонировало, когда у человека был стержень, принципы. Как в нем самом.

Фото: Театр имени Евгения Вахтангова Бригелла из спектакля «Принцесса Турандот»

— А вас он за что ценил?

— Вы знаете, мы с ним очень похожи. Мы были с ним двумя половинами одного целого. В какой-то степени, можно сказать, что я была его продолжением. Продолжением его качеств. Это редко случается, но вот у нас случилось. Поэтому, наверное, и ценил меня — как часть себя.

— А вы же за него стоически держали удар, защищали его от нападок недоброжелателей. А чем он был неугоден и кто эти люди?

— Что я могу знать о побудительных мотивах тех людей, которых сейчас принято называть хейтерами? Может быть, что-то у людей с головой. Не знаю. Понимаете, ведь интернет — это безусловное достижение человечества. Но, как и у всякой медали, у него есть и другая сторона. Из минусов — интернет рождает у человека ощущение анонимности. И, как следствие, ощущение вседозволенности, а в итоге — безнаказанности.

— Вы с ними судитесь?

— Пока не пришлось. Когда появляется действительно оскорбительная или ложная информация, как правило, я просто письменно обращаюсь с предложением ее удалить. В противном случае я всегда прошу считать мое обращение досудебной претензией. И люди обычно сразу понимают, что здесь шутки заканчиваются и лучше ложную информацию удалить.

Совсем недавно был такой случай. Я написала автору, опубликовавшему абсолютную ложь, не имеющую ничего общего с действительностью. К его чести, он тут же извинился, сказав, что перепутал Владимира Этуша с другим артистом. Потом в публичном пространстве признался в этом и удалил свой пост.

Фото: личный архив Фронтовик Владимир Этуш

— Адекватные люди встречаются?

— Да, встречаются. И есть искренне заблуждающиеся. Но всё равно меня удивляет, почему люди считают, что если человек публичный, то он вроде забора, о который можно в любой момент почесать свой язык. Им кажется, что если человек выбрал публичную профессию, то значит терпи, для этого ты и существуешь. Никогда таких людей не понимала.

— Хуже, когда человека уже не стало, и начинают придумывать всякую грязь.

— Разумеется. Это подлость в квадрате, ведь человек уже не может ответить за себя.

«Еще при его жизни одна из улиц была названа именем Этуша»

— Последней работой в кино Владимира Этуша была роль в картине «Старый вояка» режиссера-дебютанта. Почему народный артист СССР доверился новичку?

— Режиссер прислал нам почитать сценарий. Он был интересный, и идея хорошая. Честно говоря, из боязни за здоровье Владимира Абрамовича, которому на тот момент уже было 96 лет, я с осторожностью отнеслась к предложению съемок. Но директор театра Кирилл Игоревич Крок поговорил со мной, потом пришел к Владимиру Абрамовичу. А Кроку отказывать — грех . Поэтому мы согласились. Еще подкупило то, что его партнершей в кадре была его коллега по театральным работам Оля Тумайкина. Они друг друга очень чувствовали, у них с Олей сыгранный ансамбль. И фильм в итоге удался.

Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма «Старый вояка»

— Тяжело далась ему эта работа?

— Съемки были нелегкие, условия экстремальные: в лесу, где комары, дождь, сырость. В общем, тяжело. Но всё равно мы справились. Оля Тумайкина вспоминала, что Владимир Абрамович стоически терпел все трудности, а молодым актерам было стыдно проявлять свои слабости в его присутствии, выражать какое-то недовольство неудобствами.

— Есть же мнение, что старые советские фильмы о войне любят, потому что их снимали те, кто знал о войне не понаслышке. А признавал ли Владимир Абрамович значимость современных военных картин?

— Конечно, признавал. Потому что об этом надо помнить, об этом надо снимать. Так или иначе, должны быть фильмы, которые языком, понятным молодежи, рассказывают о той великой войне. Кстати, Владимир Абрамович с интересом смотрел некоторые современные фильмы про разведчиков, сериалы про войну.

— Накануне 9 Мая в Театре Вахтангова каждый год собирали и чествовали своих ветеранов, в число которых входил и Владимир Абрамович. А как проходил День Победы в вашей семье?

— Чаще всего Владимира Абрамовича приглашали на прием в Кремль. Если случалось, что не приглашали, то мы тогда отмечали День Победы в деревне. Там тоже есть памятник павшим во время войны защитникам Отечества. 9 мая односельчане всегда проводят митинг. А после этого ставят столы на лужайке, накрывают их и отмечают праздник. И Владимира Абрамовича тоже привечали как ветерана войны.

Фото: Театр имени Евгения Вахтангова Празднование Дня Победы

— По каким случаям он мог надеть пиджак со всеми наградами?

— Только 9 Мая или на официальный прием, например в Кремль. Если его награждали орденом, то этого требует протокол.

— В 2015 году Владимир Этуш стал народным артистом Северной Осетии – Республики Алания. Это уже когда у человека есть звание «Народный артист СССР» и он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». А как он воспринял такое признание?

— С благодарностью. А как может быть по-другому? Люди выразили свое почтение. И потом Владимир Абрамович ведь воевал на Кавказе. Например, он освобождал город Малгобек. Являлся его почетным гражданином. В 2008 году он выступил одним из инициаторов присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы». Еще при его жизни одна из улиц была названа именем Этуша. 6 мая на ней установят его бюст.

— Елена, а как вы будете отмечать 9 Мая в этом году?

— С жителями нашей деревни, как всегда, будем отмечать главный праздник. И теперь, без Владимира Абрамовича я буду там его представителем.