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«Должны быть фильмы, которые понятным языком рассказывают о той великой войне»

Вдова Владимира Этуша Елена — о последней роли народного артиста СССР, Дне Победы с односельчанами и памятнике с бородой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Владимир Этуш смотрел фильмы со своим участием — если попадались по телевизору. Еще он интересовался современными сериалами о войне, но свои ордена и медали надевал только на приемы в Кремль. Об этом, а также о съемках в 96 лет, Диме Иосифове, бросавшем в народного артиста шишки на съемочной площадке «Буратино», будущем памятнике трем легендам Театра Вахтангова на Арбате накануне 100-летия со дня его рождения Елена Этуш рассказала «Известиям».

«Шляпу сними» — это была импровизация»

— 6 мая исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша. Любил ли он их отмечать?

— Конечно любил, это же праздник. А лучшим подарком для артиста считал работу. Отмечать день рождения на сцене для него было традицией. Обычно 6 мая Владимир Абрамович играл спектакль в родном Театре Вахтангова.

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Фото: личный архив
Владимир Этуш с супругой Еленой

— Сколько лет он прослужил в Театре Вахтангова?

— 75. Наверное, это рекорд.

— К 100-летию со дня рождения Владимира Этуша в московском кинотеатре «Иллюзион» открыли ретроспективу фильмов с его участием. А какие еще памятные мероприятия планируются?

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— Прежде всего, в день рождения Владимира Абрамовича 6 мая откроем обновленный памятник на Новодевичьем кладбище. 15 мая в Театре Вахтангова пройдет «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот», посвященный 100-летию. Готова фотовыставка, посвященная юбилею, на улицах Москвы. Это очень здорово и важно. «Почта России» выпустила марку. Меня попросили прислать фотографии Владимира Абрамовича, которые мне нравятся. По ним сделали портрет. Эта марка выйдет в серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»». Ее номинал — 40 рублей. Презентация марки планируется тоже 6 мая.

В деревне Долгиниха Мытищинского района, где у нас дача, хотим устроить для жителей праздник. Ровно год назад, 6 мая, мы открыли там памятник Владимиру Абрамовичу. Он в образе Карабаса-Барабаса сидит на бревне. Чудесное место получилось. Дети его очень любят. Вместе с жителями проведем праздник, вспомним Владимира Абрамовича. Он 22 года прожил в этой деревне. Так что для людей он односельчанин.

— Этуш много снимался в детских фильмах. Даже памятник ему поставили как сказочному герою. А он рассказывал какие-то истории, связанные со съемками в этих фильмах?

— Помню, рассказывал, как Дима Иосифов, который играл Буратино, в него пулял шишками. И всё время старался попасть в глаз. Владимир Абрамович пожаловался режиссеру Леониду Нечаеву. А тот поохал, поахал, поцокал языком и сказал: «Ай-ай-ай! Какой нехороший мальчик Дима». А сам ему тихонечко говорил: «Ты там прицелься получше, в лоб ему попади».

Владимир Абрамович всегда очень удивлялся и смеялся, когда его просили выделить какую-то из ролей. Говорил: «Это всё равно, что спросить у многодетного отца, какой ребенок самый любимый». Его роли — это его дети, и все они любимые.

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Фото: kino-teatr.ru
Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»

— А он любил смотреть фильмы со своим участием?

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Если попадалось по телевизору — смотрел. Где-то смеялся, когда были смешные эпизоды. Помните эпизод из «Кавказской пленницы», где его герой, товарищ Саахов, приходит свататься к Нине с подносом? На голове у него шляпа. Рядом в кадре стоял Фрунзик Мкртчян. Уже дали команду «Мотор», и вдруг Владимир Абрамович подумал: «Ну как это к невесте — и в шляпе». И говорит партнеру так, через губу: «Шляпу сними». Это была импровизация. Но, как очень часто бывает, импровизация оказалась очень удачной и вошла в картину.

— На последнем сборе труппы директор Театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что памятник трем артистам театра установят на Арбате.

Это будет около Симоновской сцены. Там появится памятник трем народным артистам СССР, кумирам нашей страны — Василию Лановому, Юрию Яковлеву и Владимиру Этушу. Кирилл Игоревич предложил замечательную идею для воплощения, но возникли разногласия. Поэтому концепцию все-таки поменяли, хотя она уже была принята художественно-экспертным советом департамента культурного наследия. И скульптор Филипп Трушин сейчас заканчивает новый макет. Кирилл Игоревич планирует открытие памятника в начале следующего театрального сезона.

«Если человек публичный, то он вроде забора, о который можно почесать свой язык»

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Фото: Театр имени Евгения Вахтангова
Спектакль «Пристань»

— Есть мнение, что настоящим памятником вахтанговским артистам стал спектакль «Пристань». В нем собрали всех корифеев прославленной труппы. Как оценили идею режиссера внутри коллектива?

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— Конечно, собрать в один спектакль старейшин театра — это замечательная идея. Каждый из артистов мог сам выбрать себе отрывок, который хотел сыграть. «Пристань» тут же стала явлением в театральной Москве. Уникальность этой постановки в том, что в ней играли все ветераны прославленной сцены Вахтангова. И этот спектакль — гордость театра.

Когда зрители смотрели «Пристань», понимали, что перед ними уходящая эпоха. И, собственно, он ведь исчез из репертуара не потому, что потерял зрительскую любовь или актуальность, а вследствие естественных причин: те, кто в нем был занят, начали уходить из жизни. Этот спектакль умер вместе со своими исполнителями.

— Владимир Этуш долгие годы преподавал, был ректором Щукинского театрального училища. Поддерживал ли он связь с учениками?

— Постольку многие ученики стали его коллегами по Театру Вахтангова, связь с ними не могла просто прерваться. Они всегда помнили, что ученики Этуша. А постольку сейчас и моя связь с театром никуда не делась, то, разумеется, и я со всеми общаюсь.

— Какое главное качество в людях ценил Владимир Абрамович?

Порядочность. Ему импонировало, когда у человека был стержень, принципы. Как в нем самом.

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Фото: Театр имени Евгения Вахтангова
Бригелла из спектакля «Принцесса Турандот»

— А вас он за что ценил?

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— Вы знаете, мы с ним очень похожи. Мы были с ним двумя половинами одного целого. В какой-то степени, можно сказать, что я была его продолжением. Продолжением его качеств. Это редко случается, но вот у нас случилось. Поэтому, наверное, и ценил меня — как часть себя.

— А вы же за него стоически держали удар, защищали его от нападок недоброжелателей. А чем он был неугоден и кто эти люди?

— Что я могу знать о побудительных мотивах тех людей, которых сейчас принято называть хейтерами? Может быть, что-то у людей с головой. Не знаю. Понимаете, ведь интернет — это безусловное достижение человечества. Но, как и у всякой медали, у него есть и другая сторона. Из минусов — интернет рождает у человека ощущение анонимности. И, как следствие, ощущение вседозволенности, а в итоге — безнаказанности.

— Вы с ними судитесь?

— Пока не пришлось. Когда появляется действительно оскорбительная или ложная информация, как правило, я просто письменно обращаюсь с предложением ее удалить. В противном случае я всегда прошу считать мое обращение досудебной претензией. И люди обычно сразу понимают, что здесь шутки заканчиваются и лучше ложную информацию удалить.

Совсем недавно был такой случай. Я написала автору, опубликовавшему абсолютную ложь, не имеющую ничего общего с действительностью. К его чести, он тут же извинился, сказав, что перепутал Владимира Этуша с другим артистом. Потом в публичном пространстве признался в этом и удалил свой пост.

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Фото: личный архив
Фронтовик Владимир Этуш

— Адекватные люди встречаются?

— Да, встречаются. И есть искренне заблуждающиеся. Но всё равно меня удивляет, почему люди считают, что если человек публичный, то он вроде забора, о который можно в любой момент почесать свой язык. Им кажется, что если человек выбрал публичную профессию, то значит терпи, для этого ты и существуешь. Никогда таких людей не понимала.

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— Хуже, когда человека уже не стало, и начинают придумывать всякую грязь.

— Разумеется. Это подлость в квадрате, ведь человек уже не может ответить за себя.

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— Последней работой в кино Владимира Этуша была роль в картине «Старый вояка» режиссера-дебютанта. Почему народный артист СССР доверился новичку?

Режиссер прислал нам почитать сценарий. Он был интересный, и идея хорошая. Честно говоря, из боязни за здоровье Владимира Абрамовича, которому на тот момент уже было 96 лет, я с осторожностью отнеслась к предложению съемок. Но директор театра Кирилл Игоревич Крок поговорил со мной, потом пришел к Владимиру Абрамовичу. А Кроку отказывать — грех. Поэтому мы согласились. Еще подкупило то, что его партнершей в кадре была его коллега по театральным работам Оля Тумайкина. Они друг друга очень чувствовали, у них с Олей сыгранный ансамбль. И фильм в итоге удался.

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Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма «Старый вояка»

— Тяжело далась ему эта работа?

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Съемки были нелегкие, условия экстремальные: в лесу, где комары, дождь, сырость. В общем, тяжело. Но всё равно мы справились. Оля Тумайкина вспоминала, что Владимир Абрамович стоически терпел все трудности, а молодым актерам было стыдно проявлять свои слабости в его присутствии, выражать какое-то недовольство неудобствами.

— Есть же мнение, что старые советские фильмы о войне любят, потому что их снимали те, кто знал о войне не понаслышке. А признавал ли Владимир Абрамович значимость современных военных картин?

— Конечно, признавал. Потому что об этом надо помнить, об этом надо снимать. Так или иначе, должны быть фильмы, которые языком, понятным молодежи, рассказывают о той великой войне. Кстати, Владимир Абрамович с интересом смотрел некоторые современные фильмы про разведчиков, сериалы про войну.

— Накануне 9 Мая в Театре Вахтангова каждый год собирали и чествовали своих ветеранов, в число которых входил и Владимир Абрамович. А как проходил День Победы в вашей семье?

Чаще всего Владимира Абрамовича приглашали на прием в Кремль. Если случалось, что не приглашали, то мы тогда отмечали День Победы в деревне. Там тоже есть памятник павшим во время войны защитникам Отечества. 9 мая односельчане всегда проводят митинг. А после этого ставят столы на лужайке, накрывают их и отмечают праздник. И Владимира Абрамовича тоже привечали как ветерана войны.

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Фото: Театр имени Евгения Вахтангова
Празднование Дня Победы

— По каким случаям он мог надеть пиджак со всеми наградами?

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Только 9 Мая или на официальный прием, например в Кремль. Если его награждали орденом, то этого требует протокол.

— В 2015 году Владимир Этуш стал народным артистом Северной Осетии – Республики Алания. Это уже когда у человека есть звание «Народный артист СССР» и он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». А как он воспринял такое признание?

— С благодарностью. А как может быть по-другому? Люди выразили свое почтение. И потом Владимир Абрамович ведь воевал на Кавказе. Например, он освобождал город Малгобек. Являлся его почетным гражданином. В 2008 году он выступил одним из инициаторов присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы». Еще при его жизни одна из улиц была названа именем Этуша. 6 мая на ней установят его бюст.

— Елена, а как вы будете отмечать 9 Мая в этом году?

— С жителями нашей деревни, как всегда, будем отмечать главный праздник. И теперь, без Владимира Абрамовича я буду там его представителем.

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