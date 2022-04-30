Попасть на бабок: на московские сцены вывели комических старух и дочь Сталина

В апрельских театральных премьерах неожиданно доминируют комедии. Даже ветеран Андрей Кончаловский выпустил в Театре Моссовета шекспировский хит «Укрощение строптивой». Однако и разговоров на серьезные темы никто не отменял. Подробности — в традиционном театральном обзоре «Известий».

«Схватка»

Театр Олега Табакова

Попасть на бабок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Машков — не только блестящий актер, но и режиссер. При этом особенно ему удаются искрометные комедии (вспомним хотя бы «Смертельный номер» в «Табакерке» или «№ 13» в МХТ им. Чехова). Премьерная «Схватка» поставлена Машковым по пьесе американца Дэвида Линдси-Эбера, лауреата Пулитцеровской премии за знаменитую «Кроличью нору».

Прежде никто в России еще не ставил эту трагикомедию про двух обитательниц дома престарелых и ведущих схватку не на жизнь, а на смерть за место у окна в их общей комнате. Заклятых подруг — ворчливую пессимистку Абби и восторженную оптимистку Мэрилин играют замечательные Яна Сексте и Алена Лаптева. Если Абби — серая мышка, то для персонажа Лаптевой придумали образ, напоминающий всемирно известную чудачку Айрис Баррель Апфель с ее огромными круглыми очками и экстравагантными нарядами.

Благодаря множеству штрихов и деталей смотреть за жизнью непреклонных бабуль-протагонистов — при всей предсказуемости сюжета — настоящее удовольствие.

«Говорит Москва»

МХТ им. Чехова

Попасть на бабок Фото: Александра Торгушникова

Народная артистка России Наталья Тенякова — из числа тех артистов, про которых говорят, что они сыграют и телефонную книгу. Конечно, сравнивать пьесу Юлии Поспеловой, написанную ритмизованной прозой, со справочником будет некорректно и даже глупо. Но всё равно главная причина посмотреть этот спектакль — отнюдь не драматургия и не режиссура (Данил Чащин воплотил текст минималистичными средствами на скромной по размерам и рассчитанной всего на 140 мест Новой сцене), а именно участие большой актрисы.

Весь спектакль Тенякова сидит за столом и рассказывает, вернее, читает с листа, историю взросления и отказа от иллюзий дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Историю «кремлевской принцессы», которая станет известна миру своими многочисленными романами, двумя эмиграциями из СССР и мемуарной книгой «Двадцать писем другу» (1963), многие факты из которой и легли в основу сюжета.

Период, о котором идет речь в монодраме, охватывает примерно два десятилетия — от ее детства до смерти «вождя народов». На эти годы пришлись не только самоубийство матери героини, чью фамилию Светлана носила, два брака и появление на свет ее детей, но и репрессии, война и другие трагедии, о которых говорила или молчала Москва.

«Контрабас. Новое звучание»

МХТ им. Чехова

Фото: Александра Торгушникова

Кроме «Говорит Москва», в апреле Художественный театр выпустил еще один моноспектакль — на Основной сцене. И его вполне можно считать премьерой, хотя «Контрабас», одноактный монолог авторства Патрика Зюскинда, был поставлен Глебом Черепановым в Художественном театре еще в 2014 году и его вплоть до прошлого года с успехом играл Константин Хабенский. Став худруком МХТ, Хабенский решил вдруг вернуть спектакль в репертуар, но с другим исполнителем. А для театра одного актера замена состава — это уже другой спектакль, свежая версия или, как теперь указано в названии, новое звучание.

Выбор пал на 41-летнего Артема Волобуева. Публика МХТ хорошо знает и любит этого артиста, неуловимо напоминающего незабвенного Андрея Миронова. Его путь в профессию и в главный театр страны был долгим, извилистым. Но сегодня Волобуев плотно занят в репертуаре, а звездой его сделала роль эксцентричного Конферансье в спектакле-кабаре «19.14». «Контрабас» — это отличный шанс для Артема еще раз проснуться знаменитым или хотя бы бросить вызов Хабенскому.

Их, артистов разного темперамента, харизмы и обаяния, конечно, будут сравнивать. Многие театралы ради этого специально и придут. Герой пьесы — контрабасист из оркестра, депрессивный неудачник, маленький человек в мире большой музыки, которая полностью подчинила и поглотила его. Он очень похож на героев Чехова — такой же недотепа. Волобуев наделяет персонажа самоиронией, а потому публика ему сочувствует.

«Слуга двух господ. Russian edition»

Театр им. Пушкина

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий продолжил странное поветрие последних лет: худруки столичных театров выпускают спектакли не со своими труппами, а на стороне. В прежние времена показалось бы диким, чтобы Юрий Любимов ставил не у себя, а в «Маяковке» и «Сатире», а Андрей Гончаров — на Малой Бронной. Сейчас же театры теряют свое уникальное лицо, превращаясь в какие-то супермаркеты с одинаковым «джентльменским набором».

Старинную комедию Карло Гольдони про обаятельного пройдоху Труффальдино из города Бергамо Муравицкий решил оригинально: ее с национальным колоритом разыгрывают наши современные скоморохи. Отсюда и пояснение в названии про «русское издание» (почему-то на английском). При минимальной сценографии, как и положено комедии дель арте в площадном, уличном театре, буйство и пиршество красок обеспечивают роскошные костюмы и грим Гали Солодовниковой.

Молодые синтетические актеры Пушкинского театра, вчерашние студенты худрука театра Евгения Писарева, полны витальности и драйва. Они охотно вступают в контакт с публикой, импровизируют, заряжают энергией, заставляя смеяться до слез.

«(Не)идеальный че»

Театр им. Ермоловой

Фото: ermolova.ru

Антиутопия — довольно редкий жанр на столичной сцене, а уж сатирическая антиутопия — и подавно. Это уже повод обратить взоры на премьеру «ермоловцев». Второй резон — имя автора пьесы. Александр Цыпкин выбран своими коллегами-литераторами в качестве мальчика для битья или, как принято говорить нынче, объектом для хейта. Его упрекают «во всем, окромя погоды». И в первую очередь в назойливом самопиаре. Мол, Цыпкин — плохой прозаик, однако его почему-то читают. Более того, он популярен. А против желания публики, как говорится, не попрешь.