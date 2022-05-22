Царское дело: Грозный в Третьяковке, дуэль в Кремле, Мадонна в цифре

Музеи мира продолжают проявлять интерес к сокровищам Московского Кремля. Коллекция Гарри и Линды Маклоу стала самой дорогостоящей в истории публичных торгов — продана за $922,2 млн. В прокат вышел фильм «Дышите свободно» Сергея Бодрова — это биографическая история самого режиссера. В Третьяковской галерее завершилась реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». «Жену Чайковского» показали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, а «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф вручена Форесту Уитакеру. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Китай интересуется

В Кремле открылась выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления». Первоначально старт экспозиции с участием ведущих музеев мира планировался на март, но, по словам директора Музеев Кремля Елены Гагариной, правительства европейских стран потребовали вернуть свои вещи обратно.

Царское дело Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— За два дня до открытия мы получили целый ряд запросов на эту тему и потом занимались тем, что возвращали экспонаты уже смонтированной выставки зарубежным музеям, — рассказала она в беседе с «Известиями». — Наши российские коллеги, которые пришли увидеть экспозицию накануне открытия, очень переживали, что проект не состоится, и предложили аналогичные вещи из своих запасников.

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Елена Гагарина отметила, что в текущей ситуации трудно планировать выставки, но музеи мира продолжают проявлять интерес к сокровищам Московского Кремля. Например, есть запросы от китайских институций, которые интересуются советским периодом, орденами, всем, что связано с золотом и драгоценными камнями.

Маклоу и Мадонна

Торги произведениями из коллекции Гарри и Линды Маклоу суммарно принесли $922,2 млн, что делает собрание самым дорогим в истории публичных продаж. Об этом объявил аукционный дом Sotheby's. По словам кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результат указывает на стабильно высокий спрос на топовое искусство второй половины XX века, но в то же время демонстрирует, что цены не растут.

— Главные лоты торгов — абстракции Марка Ротко и Герхарда Рихтера, автопортрет Энди Уорхола — были проданы без превышения эстимейта, но абсолютные значения всё равно впечатляют, — уточнил специалист. — Ротко оценили в $48 млн, Рихтера — в $30,2 млн, Уорхола — в $18,7 млн. Рынок модернистов стабилизировался, и лишь исключительные вещи типа «Голубой простреленной Мэрилин» Уорхола, проданной на Christie's за $195 млн, способны ставить рекорды.

Фото: Beeple

Другая поп-дива пока далека от рекордов, но осваивает современные технологии. Анимационный триптих «Мать сотворения» Мадонны и цифрового художника Beeple проданы на NFT-платформе SuperRare за $629 тыс. В одноминутных 3D-видео фигурирует обнаженный виртуальный двойник певицы, «рожающий» роботизированных каракатиц, бабочек и дерево.

По мнению Сергея Уварова, у покупателей есть все шансы перепродать части триптиха дороже. Коммерческая перспектива этих работ очень велика, что видно по первым продажам, подытожил эксперт.

Жена с другом

Во Франции стартовал 75-й Каннский кинофестиваль. Победителей объявят 28 мая, почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф была вручена в день открытия. Ее обладателем стал голливудский актер Форест Уитакер.

В основном конкурсе уже показали фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». В одной из параллельных программ заявлена еще одна картина российского режиссера — документальный фильм «Как спасти мертвого друга» Маруси Сыроечковской. Но официальной российской делегации в Каннах нет.

Царское дело Актер Форест Уитакер Фото: REUTERS/Eric Gaillard

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Сычева, реакционная позиция Канн в области программирования (фестиваль по-прежнему игнорирует картины, выпущенные на онлайн-платформах) в этом году противопоставляется «прогрессивной» кампании по отмене России.

— Поводы для подобных действий не раз были в случае с другими странами, но ни разу ничего подобного смотр не предпринимал, — отметил эксперт. — Канны всегда были очень тесно связаны с российским кино, пусть даже это не выражалось в «Пальмовых ветвях»: у нас она до сих пор только одна, за «Летят журавли». В прошлом году в Каннах российские фильмы были важнейшей частью программы. К сожалению, о том, чем теперь занято «свято место», мы будем узнавать из публикаций зарубежных СМИ, что вряд ли на пользу киноискусству и культуре в целом.

Раскрытая речь

На российские экраны вышел фильм «Дышите свободно». По сюжету, врач (актриса Полина Агуреева) влюбляется в пациента (Евгений Ткачук) и в этот момент обнаруживает свою полную несостоятельность как врача. По словам Евгения Ткачука, в картине Сергея Бодрова рассказана биографическая история самого режиссера.

Царское дело Фото: Кинокомпания CTB

— С Сергеем Владимировичем мы познакомились года три назад, когда он позвонил и предложил роль в кинофильме «Калашников», которую продюсировал, — поделился с «Известиям» актер. — Тогда я первый раз услышал и увидел Бодрова. То, что он заикается, для меня была большая новость. Я совершенно не мог соотнести его, великого режиссера, с таким дефектом. В следующий раз он позвонил и предложил роль в своей картине «Дышите свободно». Я просто был положен на лопатки его сценарием.

Актер подчеркнул, что фильм заставил его задуматься о психологии коммуникации. По его наблюдению, люди, нормально говорящие, быстро складывают слова в предложения, зачастую даже не задумываясь. А человек заикающийся, прежде чем сказать, эмоционально транслирует мысль через взгляд, руки, состояние. И буквально какие-то два-три слова, которые достаточно сложно даются, раскрывают всю речь.

Иван Грозный вернулся

В Третьяковской галерее завершились работы по реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». В 2018 году картину повредил нетрезвый посетитель музея.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе музея, перед реставраторами стояла сложная задача. Необходимо было не только исправить причиненный вандалом вред, но и на новом витке знаний, развития технологий и исследовательских возможностей глобально решить проблемы сохранности картины.

Царское дело Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Работу необходимо было выполнить практически ювелирно, постоянно держа в уме весь комплекс проблем, подбирая под него методы работы так, чтобы, устраняя одну проблему, не нарушить сложнейшую структуру взаимодействия всех слоев и частей большого полотна, — пояснили в пресс-службе.

В музее отметили, что наряду с реставрацией выполнены дополнительные исследования, которые в будущем обеспечат сохранность картины. Например, проведена рентгенография полной поверхности полотна и получено панорамное изображение в высоком разрешении.