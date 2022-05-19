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Прибывает на платформы: обзор главных онлайн-премьер мая

Что смотреть на стримингах в этом месяце
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Что будет с Оби-Ваном, насколько странные дела творятся на Камчатке, почему женщина управляет футбольным клубом и кто остановил СПИД в СССР — новые онлайн-релизы должны скрасить отсутствие громких кинотеатральных премьер в России. Платформы еще ожесточеннее борются за зрителя, а в таких случаях аудитория всегда в выигрыше. «Известия» выбрали новинки, которые точно нельзя пропустить.

«Нулевые» (more.tv)

12 мая

Сергей Минаев постепенно превращается в главного мифотворца недавнего прошлого, заняв нишу Леонида Парфенова. У Минаева, пожалуй, больше спикеров и чуть меньше яркой авторской подачи, но в том, что это продукт именно авторский, сомнений не возникает. «Нулевые» — продолжение сериала «Девяностые», который не так давно тоже выходил на more.tv, и взгляд на эту эпоху у Минаева более чем определенный. Так, весь первый эпизод посвящен феномену клуба «Дягилев», который, как считают Минаев и его собеседники, можно считать главным явлением описываемого периода. Пристальное внимание уделено фигуре Паши Фейсконтроля, и куда Минаева заведут его поиски, нам еще предстоит узнать. А тем временем в этом же месяце вышел его сериал «Уроки войны с Сергеем Минаевым» на PREMIER. Ко Дню Победы.

«Как убили Джона Кеннеди» (ivi)

16 мая

Документальный фильм Оливера Стоуна продолжает его 30-летнюю борьбу с закулисными играми в американском правительстве. Убеждение Стоуна простое: его страной уже много десятилетий фактически управляет ЦРУ, которое, если нужно, убирает президентов, включая Кеннеди, развязывает войны на другом конце земли, словом, делает что угодно, и никто ему не указ. Доказательству этого посвящен и весь фильм, временами несколько утомительный, но при этом способный убеждать.

В середине февраля, незадолго до выхода картины в российский кинопрокат, Оливер Стоун дал «Известиям» интервью, в котором, между прочим, сообщил, что войны не избежать, и, даже если ее начнет Украина, ЦРУ заставит весь мир поверить, что ее начала Россия. Интервью можно прочитать здесь, а фильм, который делался фактически с начала 90-х годов, будет просто хорошим подарком тем, кто давно любит Оливера Стоуна и его творчество.

«Билли Кид» (more.tv)

19 мая

В США юный стрелок Билли Кид, убитый в 21 год, — популярнейший персонаж массовой культуры, только фильмов с сериалами о нем снято полсотни. В России лучше всего знают Билли Кида из фильма Сэма Пэкинпа, тем более что к нему Боб Дилан написал гениальный надрывный саундтрек, включая Knockin' On Heaven's Door. Новый же сериал примечателен тем, что в нем подробно рассказывается о детстве легендарного стрелка и о том, как он понял, что без револьвера прожить на Диком Западе будет трудно. Стоит сказать, что Джона Колье в роли Билли-ребенка играет куда лучше и интереснее, чем Том Блит — взрослого. И немудрено: за сто лет роль юноши доставалась лучшим артистам Америки, тягаться с ними на их поле всё равно бессмысленно.

«Нулевой пациент» («Кинопоиск»)

19 мая

Ретросериал «Кинопоиска» сразу заявляет о себе как о крепко сделанном, дорогом продукте, который только притворяется оригинальным стриминговым шоу, а на самом деле место ему — на крупном федеральном канале, с десятками миллионов зрителей, большой рекламой и т.д. Сделан он компанией Александра Цекало и Ивана Самохвалова «Среда», которая делала «Триггер», «Последний министр», «Гоголь», «Троцкий» и т.д. «Среда» не первый раз сотрудничает с КП, и это каждый раз контент очень высокого уровня. В данном случае перед нами многофигурная композиция в стиле сериала «Чернобыль», только про СПИД в СССР. Люди в разных концах страны сталкиваются с этой эпидемией, верхи до поры всё отрицают, а потом вдруг становится поздно — и вот взрыв, «радиацией» которого накрывает всё государство. Главного героя, который в одиночку решил бороться со СПИДом в масштабах СССР, играет Никита Ефремов, и география действия ширится с каждым новым эпизодом.

«Любовь, смерть и роботы» (третий сезон, Netflix)

20 мая

Очаровательный, смешной, злой, неполиткорректный сериал-антология «Любовь, смерть и роботы» наконец-то представит еще порцию новелл о фриках и их злоключениях. Девять мультфильмов сделаны разными командами, но посвящены теме, вынесенной в название сериала. Действие будет охватывать не только Землю, но и Луну, герои будут сражаться с расой инсектоидов, крысы будут атаковать Шотландию, а в Афганистане солдаты столкнутся с древним божеством. Всё это безумие наверняка опять получит кучу призов на фестивалях, но от зрителя потребует крепких нервов и здорового циничного чувства юмора, чтобы переварить отдельные шутки создателей.

«Amore More» (KION)

20 мая

Онлайн-кинотеатр KION, как это часто бывает, опять претендент на релиз главного скандала месяца. На этот раз нам презентуют эротическую бытовую комедию «Amore More», и начинается она, естественно, с разнузданной вечеринки-оргии, где один из участников тщетно пытается покончить с собой. Он — один из главных героев сериала, но не главный. В центре же убежденный либертен Георгий, который считает, что любовь должна быть свободной от любых обязательств. Больше всего он ценит момент, когда увлечение переходит во влюбленность и весь мир кажется прекрасным. Но всё меняется для него, когда он начинает встречаться с блогеркой Алисой: почему-то другие женщины его перестают возбуждать, а потом — о ужас! — появляется даже ревность. Бизнес Георгия связан с семьей его друзей, а там как раз тот парень с суицидальной депрессией, и ему тоже нравится блогерша. А жена того парня много лет нравится другу семьи. В общем, водевиль с большим числом обнаженных тел, но и шутками про спектакли Константина Богомолова, чтобы продвинутый зритель не скучал.

«Доисторическая планета» (Apple TV+)

23 мая

Сэру Дэвиду Аттенборо уже 96 лет, но он в прекрасной форме и по-прежнему завораживает своими рассказами о мире животных. В данном случае он говорит о древних ящерах, живших на Земле миллионы лет назад. Аттенборо в свое время отказался участвовать в проекте ВВС «Прогулки с динозаврами», потому что ему не нравились реконструкции их жизни. Детский сад какой-то, по мнению просветителя и ученого. С тех пор Аттенборо поменял свою позицию, и понятно почему. «Доисторическая планета» сделана настолько визуально роскошно, убедительно, реалистично и интеллигентно, что не верится, будто перед нами, по сути, компьютерный мультик. Этот мини-сериал станет обязательной частью домашней фильмотеки как минимум всех родителей, желающих рассказать о динозаврах своим детям, а еще о нем будут спорить палеонтологи всего мира, потому что вопрос о внешнем облике древнейших рептилий до сих пор окончательно не решен.

«Домашнее поле» (more.tv)

26 мая

Прямо сейчас в Каннах продюсер Илья Стюарт представляет свое новое детище — фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». А на more.tv в этом же месяце — премьера его нового шоу, адаптация норвежского сериала «‎На своем поле» (Heimebane). Оригинал был показан на Берлинале, получил ряд призов, недавно вышел второй сезон — но всё это не в России, у нас сериал не куплен. Сюжет построен вокруг первой женщины-тренера в мужской футбольной команде. Причем героиня должна вывести клуб в чемпионы, в российском варианте это провинциальный коллектив, только-только выбравшийся в Премьер-лигу.

Светлана Устинова в роли тренера очень эффектна, в ансамбле с ней Максим Матвеев и Иван Янковский, а конфликт здесь куда жестче, чем в оригинале, потому что в России с феминизмом всё несколько иначе, чем в Норвегии. Зато наш футбол, если верить первым эпизодам, — очень культурный, без мата как на поле, так и за его пределами.

«Очень странные дела» (четвертый сезон, Netflix)

27 мая

Когда-то давным-давно Netflix ввел моду на то, чтобы выкладывать у себя сериалы сразу целиком, сезонами. И приучил к этому конкурентов, которые, впрочем, не всегда отваживаются так разбрасываться контентом. Но вот и для Netflix пришли непростые времена: число абонентов падает, приходится экономить, и новый сезон «Очень странных дел» решили давать в два захода — второй порции придется ждать аж до июля.

Главная интрига для всех, конечно, в том, какая часть действия будет происходить в России, что было заявлено в финале третьего сезона и рекламных материалах. Пусть Камчатку снимали в Литве, это дела не меняет. Россия сегодня в центре внимания всего мира, и один из магистральных сериалов Netflix будут смотреть придирчиво и въедливо. А пятый сезон уже не за горами, и он, кстати, будет последним.

«Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

27 мая

Главный сериал месяца выйдет на Disney+, и нет никаких оснований ждать чего-то иного, чем действительно чего-то очень качественного, если не шедевра. Похоже, именно на сериалы направлены основные мощности «Диснея». Если фильмы по его франшизам часто разочаровывают или повергают в уныние, а если говорить о блокбастерах по «Звездным войнам», то цензурных слов вообще подобрать не получается, то сериалы один за другим ставят новые планки технического и художественного качества, поражают смелостью и свободой.

Недавно закончился великолепный «Лунный рыцарь», до этого были «Книга Бобы Фетта», «Локи», гениальный «Ванда/Вижн» — у «Оби-Вана» такие предшественники, что ударить в грязь лицом нельзя. Юэн Макгрегор и Хайден Кристенсен возвращаются в ролях из второй трилогии Джорджа Лукаса, и это должно быть эпическое повествование о том, как Оби-Ван из рыцаря превратился в мудреца. Символично, что премьера первых двух эпизодов приурочена к юбилею премьеры «Новой надежды» 27 мая 1977 года. И все надеются, что этот сериал будет подарком для тех, кто хотя бы понаслышке знаком с Силой.

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