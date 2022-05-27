Пятьдесят оттенков Художественного: зачем Хабенскому «Артхаб»

Пятьдесят пьес, пятьдесят режиссеров, пятьдесят показов-эскизов, пятьдесят питчингов-защит. На выходе — выигравшие в этой гонке десять полноценных спектаклей. Проект «Артхаб», стартовавший в МХТ имени Чехова, призван помочь театру в формировании актуального репертуара современной драматургии. Представлять материал будут режиссеры и актеры, а экспертному жюри предстоит голосовать и выбирать лучшие работы. «Известия» побывали на первом мероприятии «Артхаба» и оценили эффективность нового формата.

Судьба лимона

Что такое «Артхаб» в исполнении МХТ имени Чехова, для начала рассказал и показал худрук Константин Хабенский в Telegram-канале театра. На видео он предстал с лотком, где среди куриных яиц лежал лимон, который символизировал спектакль-победитель. По мнению худрука, сладким путь к успеху не будет. Работа предстоит долгая и кропотливая.

— Проект рассчитан на два сезона, — объяснил Хабенский. — Мы будем представлять вам новые идеи блоками по пять будущих спектаклей, по пять презентаций, по пять эскизов спектаклей. Потом идет защита режиссера, так называемый питчинг: ваши вопросы и его ответы. Затем вы голосуете за понравившийся вам спектакль. Через два месяца из пяти показов только один превратится в настоящую премьеру в МХТ им. Чехова.

Свои соображения Народный артист России развил на презентации в портретном фойе Художественного театра. Целью проекта Хабенский назвал поиск новой драматургии и новых режиссеров, а выбранный для этого формат представил как попытку «заманить зрителя». Билет на проект стоит 300 рублей. Можно купить абонемент на десять показов и таким образом принять участие сразу в двух блоках. Ключевое слово проекта, по определению худрука, — «свои». На вопрос, кого таковым считать, он ответил, что «свои — это те, кто находится в поиске и в этом поиске убедителен». Но важно, чтобы режиссеры еще не имели счастья работать в МХТ.

Пятьдесят оттенков Константин Хабенский — художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— В наши сети будут заходить люди, пожившие на других подмостках, — подытожил Константин Хабенский.

Кураторы — режиссер Марина Брусникина и театровед Павел Руднев — рассказали, что уже собран второй блок проекта. Как и в первом, режиссерам предложено выбрать пьесу из тех , что были представлены на фестивале современной драматургии «Любимовка». А вот третий блок, по мысли кураторов, будет конкурсным: режиссеры смогут сами предлагать пьесы, главное, чтобы они были не старше двух лет. Кроме того, этот блок будет тематическим — участникам предложат поработать с драматургией для детей и подростков. В следующих блоках не исключен поворот в сторону фантастики, моно- или профдрам, например пьес про ученых или художников.

— Мы не ищем гениев, мы пытаемся слышать время, — сформулировала задачу кураторов Марина Брусникина.

Замри и почувствуй

Открыл программу «Артхаба» эскиз к пьесе «Остановка» драматурга из Воронежа Германа Грекова. Из длинной многонаселенной мокьюментари-драмы с элементами детектива режиссер Надя Кубайлат сделала своего рода тизер — информация о продукте есть, но сам он полностью не демонстрируется.

На сцену вышли двое и остановились: она стоит не двигаясь, он лежит у ее ног и тоже не двигается. Всё это длится минут пять, а потом начинается разговор, вернее, монолог героини с односложными репликами героя. Повествование шаг за шагом разгоняется и ближе к финалу выливается в неудержимый словесный поток .

Речь идет о супружеской измене. Выясняется, что он и она — благополучная семья: у мужа хорошая работа, есть загородный дом, подрастает ребенок, в выходные ездят на пикники с друзьями. С одним из них, Марком, героиня как-то раз неожиданно оказалась лицом к лицу и «что-то такое почувствовала». Муж о ее адюльтере не знал, но теперь знает. Всё благодаря трамвайной остановке, куда он однажды пришел. Да так там и остался. Зачем он это сделал, жена не ведает. Предполагает, что от обиды на нее и Марка, поэтому и кается.

Пятьдесят оттенков Эскиз к пьесе «Остановка» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Во время питчинга Надя Кубайлат пояснила, что ее интересует, как воздействует бездействующий человек и что происходит, когда ничего не происходит. На это актер Артем Соколов, сыгравший мужа, заметил, что такой расклад и есть классическая современная драматургия. Вероника Васант (жена) в свою очередь напомнила, что пока мужчина молчит, женщина может сочинить всю жизнь.

Остановка как эмоциональный и социальный феномен фигурировала и в обсуждении. «Это смерть, — сочла Надя Кубайлат. — Смерть приглашает: посиди со мной». Павел Руднев, выступивший модератором показа, связал остановку с потерей статуса: «Человек нужен, пока он зарабатывает деньги. В мегаполисе ему невозможно остановиться». Эксперты, телеведущие Борис Берман и Ильдар Жандарев, сыграли в доброго и злого следователя. Жандарев в целом похвалил замысел и воплощение, зато Берман счел стартовый флешмоб с замиранием невыносимым и поинтересовался, сколько еще подобных «находок» планируется в спектакле.

Тайна одиночества

Что касается зрителей, то они в большинстве своем сочувственно приняли показанное и сказанное, найдя в эскизе и пародию на «Иллюзии» Ивана Вырыпаева , и тайну одиночества, и провокацию воображения. Каждый из зрителей получил программку с QR-кодом, открывающим электронную анкету. Предлагается определить, актуальна ли тема данного спектакля в наше время (варианты ответа — «да», «нет», «затрудняюсь ответить»), по десятибалльной шкале оценить драматургию и режиссерское решение, а также ответить на вопрос: «Хотели бы вы видеть спектакль в репертуаре?» (варианты ответа те же).

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, «Артхаб» хорош прежде всего тем, что в сфере репертуара появляется свободная, достаточно прозрачная конкуренция и среди драматургов, и среди режиссеров.

— Что важно, те и другие будут иметь право на ошибку в театре, который по своему статусу обречен быть беспроигрышным, — отметила она. — Пятьдесят показов, если они все состоятся, — отличная питательная среда для незакомплексованного творчества. Думаю, сама процедура защиты по мере накопления опыта будет переходить от концептуальных высот к постановочной конкретике . Практика кинопитчингов показывает, что, чем определеннее претендент в своих высказываниях, чем точнее называет референсы и скрупулезнее описывает детали, тем больше у него шансов вырулить на производство. В случае с МХТ продавать, мне кажется, нужно не эскиз (каким бы ярким не была составная часть, это еще не гарантия успеха целого), а спектакль. Рассказывать, каким он мыслится во всех компонентах, задействуя в этом представлении всю постановочную команду.

Набор, отбор и выбор

А вот как оценивают почин МХТ по обновлению репертуара и собственные опыты в этом направлении театральные деятели.

Евгений Марчелли, художественный руководитель Театра Моссовета:

— Я приветствую задумку Константина Хабенского. Это здорово. Как дойдет до дела, будет понятно, имело это смысл или нет. Если эти поиски окажутся не вполне удачными — ну что делать. Это был свой путь. Но мы чаще исходим из режиссеров, которых приглашаем. Они, как правило, предлагают интересные пьесы. И дальше мы сговариваемся: как это расходится на нашу труппу, какое количество артистов занимает, каких незанятых актеров можно занять, как вписывается в систему театра. И когда я свои варианты пьес продумываю, тоже ориентируюсь в первую очередь на возможности труппы и на то, что интересно, о чем хочется сегодня говорить, рассказывать.

Ольга Новикова, заведующая отделом драматургии СТД РФ:

— То, что предлагает Константин Хабенский, СТД делает 35 лет. Наша «Авторская сцена» помимо конкурса, на который приходит до 400 пьес за год, включает еще и апробацию пьесы. Последние 13 лет мы это делаем на сценах российских театров. Нас принимали Ярославль, Владимир, Саратов, Челябинск, Улан-Удэ, Советск, Смоленск, Рязань. Мы привозим шесть пьес победителей в региональный театр. Также с нами едут режиссеры, если в городе нет своих. И артисты труппы в течение недели работают над экспресс-показом. Шесть пьес, шесть режиссеров, шесть спектаклей. Наша главная задача, чтобы какая-то из пьес, а может, и несколько попали в репертуар.

Пятьдесят оттенков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Зрители принимают участие в показах, остаются обсуждать увиденное, но решение остается за профессионалами. Ведь мы привозим с собой еще и критиков. И обсуждаем не показ, а текст.

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»:

— Константин Хабенский — талантливейший человек. Но руководить театром, особенно МХТ, особенно после Табакова, после Женовача, очень непросто. Тем более что работа по привлечению зрителя, прокату, продвижению, поиску драматургии — огромная. У нашего театра более 20 лет существует конкурс «Действующие лица». На него в год приходит от 300 до 500 пьес. Есть большая группа экспертов, в том числе и студенты ГИТИСа. Отбирается несколько десятков названий в лонг-лист, а затем жюри делает отбор в шорт-лист. Потом начинается следующий конкурс — «Класс молодой режиссуры». Участники, в основном дипломники театральных вузов, отбирают пьесы для своих постановок. А зрители принимают решение, купить билеты или нет.