Принцип Турандот: как студия на Арбате превратилась в легенду

В день рождения Театра Вахтангова 13 ноября в знаменитом доме на Арбате, 26 не будет торжественных речей, веселых капустников и фейерверков. По решению художественного руководителя Римаса Туминаса 100-летний юбилей обернется для всех «днем тишины». Главными героями праздника будут зрители. Для них в 12 часов театр распахнет свои двери , и каждый сможет пройтись по овеянным славой помещениям, погрузиться в атмосферу создания спектаклей, вспомнить ушедших кумиров и даже пообщаться с любимыми артистами.

Национальное достояние

За свою вековую историю Театр Вахтангова переживал разные времена. Он прошел сквозь годы лихолетья после Гражданской войны, мог погибнуть во время Великой Отечественной , когда в здание с колоннами на Арбате попала бомба. Но, несмотря на большие разрушения, театр тогда отстроился и вернулся к жизни.

— Театр — это не здание, это организм. А 100 лет — ничто: просто цифра и основание для того, чтобы поименно вспомнить всех тех, кто ему служил, — считает народная артистка России Ирина Купченко. — А еще это повод почувствовать счастье и гордость за то, что я причастна к этому организму. За 100 лет он не исчез, он жив. Думаю, еще лет через 100 он превратится в национальное достояни е.

Когда в 1922 году умер Евгений Багратионович Вахтангов, это была Третья студия МХАТ, не театр. Театром она стала позже .

— В 1926 году студию хотели присоединить к какому-нибудь театру, — погружается в историю народный артист России Евгений Князев. — Но студийцы сказали: «Нет! Дайте нам сделать свой собственный театр . Мы дадим ему имя нашего учителя». И так созданная Евгением Багратионовичем студия стала Театром Вахтангова.

Дальше ученики Вахтангова стали искать человека, который мог бы продолжить его традиции. За всю историю театра у него было не так уж много руководителей. Лишь в 1939 году худруком был назначен Рубен Николаевич Симонов. После него Вахтанговским руководил Евгений Рубенович Симонов, потом — Михаил Александрович Ульянов. И вот уже 14 лет — Римас Владимирович Туминас .

Принцип Турандот Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Москва слезам не верит. А московский театр — тем более. Это мир жестокий, не каждый в нем может выжить. Тут главное — не только талант, везение и удача, но еще и умение подождать .

— Когда Евгений Рубенович Симонов пригласил меня, студента третьего курса, здесь работать, я впервые зашел в театр со служебного входа, — вспоминает Евгений Князев. — Не успел я войти, как мне навстречу летит Василий Семенович Лановой. Потом вижу Этуша. От шока я влипаю в стену. Потом иду по коридору — а из кабинета выходит Михаил Александрович Ульянов. Вокруг него люди, и он на ходу решает важные государственные вопросы. «Боже! Куда я попал?» — думаю. Выживу ли я в этом театре или нет? Примут или нет? А на третьем году в театре я увидел себя в очередном распределении ролей в конце списка. Расстроился, пришел в училище и жалуюсь своему руководителю. И он меня быстро на место поставил: «А ты что, хочешь, чтобы в театре забыли, что у них есть Лановой, Шалевич, Яковлев, и дали тебе главную роль? Надо подождать, потерпеть . Надо полюбить этот театр. Стать истинным вахтанговцем. Вот тогда, может быть, у тебя что-нибудь получится!» Я прислушался к этому совету.

Ирина Купченко тоже не сразу стала играть главные роли. Пришлось побегать в массовке, потанцевать, постоять в толпе . Все актеры через это проходят.

— Раньше не брали так много артистов в труппу. В нее могли попасть один-два человека в год, — рассказала актриса. — Это было великое счастье — стать одним из избранных. В тот год, когда я пришла, тоже приняли только двоих. Я хотела работать только в этом театре, поэтому даже мысли не было смотреть на сторону. Хотя предлагали роли в разных местах, приглашали в другие театры. Но меня Вахтанговский устраивал более чем.

Неутомимый Римас

Когда Римас Туминас стал худруком Театра Вахтангова, он говорил: «Я приехал строить театр! Не разрушать созданное до меня, а строить».

В Литве у него уже был организованный им театр. И терять режиссеру здесь было нечего: Римас Владимирович мог в любой момент собрать чемодан и вернуться на родину. Тем более что поводов психануть и обидеться вполне хватало. Но Туминас не из тех, кто легко сдается. Он постепенно собрал вокруг себя людей, с которыми ему комфортно творить, и убедил старожилов, что ему можно верить .

Его тандем с директором Кириллом Кроком на протяжении последних 11 лет — это вехи, наполненные свершениями . Они всё делали и делают с огромной любовью к Мельпомене. Так в Вахтанговском появились не две и не три сцены, а шесть! Столько нет ни у одного академического театра. И на каждой сцене играются спектакли. А к 100-летию театра Крок и Туминас восстановили справедливость и вернули в «семью» дом Вахтангова во Владикавказе . Расселить, отремонтировать, создать музей... И ежедневно следить за процессом с помощью камер, установленных на стройплощадке.

Этот дом во многом обязан своей благополучной судьбой народной артистке СССР Юлии Борисовой. Еще в 1970-х, будучи на гастролях во Владикавказе, она узнала, что дом Вахтангова должны снести. Когда она отыграла спектакль и вышла на сцену на поклоны, то попросила, чтобы это решение отменили . Актрису тогда услышали. Дом не тронули, на него повесили памятную табличку.

Римас Туминас совершил подвиг, за который ему благодарны все, кто чтит сцену. К 90-летию театра он создал спектакль «Пристань» и занял в нем всех народных и забытых . Режиссер сделал то, что многие только декларировали, но никто не стремился реализовать. Он дал роли корифеям, уходящей натуре. В его «Пристани» на сцену вышли Юлия Борисова, Василий Лановой, Владимир Этуш, Галина Коновалова, Вячеслав Шалевич, Людмила Максакова, Юрий Яковлев. Второго состава не было. На этот спектакль было невозможно попасть, люди рвались увидеть своих кумиров. Со временем «Пристань», как и почти все занятые в нем легенды, стал историей, которая больше не повторится .

Принцип Турандот Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— «Пристань» была подарком театру на 90-летие, — поделился воспоминаниями Римас Туминас. — Тогда я пообещал артистам, что вот на 100-летие-то я сделаю настоящий концерт, капустник в традициях театра . В зале повисла пауза, все были удивлены. «А что, на 100-летие мы еще будем вместе?» — говорили некоторые. Вообще-то я так шутил. Я не думал, что дождусь этого дня. Но прошло 10 лет, и я все еще здесь .

Римас Владимирович не сдержал слова. Капустник он не поставил. Худрук преподнес театру другой подарок: в афише появился спектакль «Война и мир». Неподъемный роман Льва Толстого, который не все могут прочесть, на сцене играется легко, азартно и при этом глубокомысленно . Пять часов — как на одном дыхании. Эта постановка Туминаса с самых первых показов тут же стала самым обсуждаемым событием в театральной среде Москвы. Теперь «Войну и мир» хотят увидеть даже те, кто ни разу не был в Вахтанговском.

— Самое сложное в работе с Римасом Туминасом — это соответствовать его масштабу, — признался «Известиям» заслуженный артист России Виктор Добронравов. — В его спектаклях нет ничего случайного . Если он так решил, значит, так должно быть. Римас Владимирович намеренно избегает спецэффектов, не дает артистам прятаться за декорации. Ему хочется, чтобы у зрителей осталось что-то в сердце . Я сыграл в здесь Онегина, Яго, Ахилла, Хлудова, царя Эдипа, а сейчас играю Андрея Болконского. Я даже не мечтал об этих ролях. Но они как-то приходят ко мне, и радость моя безмерна.

— Нам повезло, что в Театре Вахтангова есть один из последних настоящих режиссеров, который любит театр, понимает его и хочет, чтобы он по-настоящему был искусством — хоть иногда, хотя бы тут, — говорит Евгений Князев. — Спектакли, которые поставил Римас Туминас, войдут в золотой фонд XXI века . Я благодарен ему за то, что он держит наш театр, которому исполнилось уже 100 лет, в идеальном состоянии. За то, что он вложил дух Вахтангова в мальчишек и девчонок, пришедших из Щукинского театрального училища.

За 14 лет, что Театром Вахтангова руководит Римас Туминас, на его шести сценах было поставлено 107 спектаклей. Это треть от общего числа постановок за всю 100-летнюю историю Вахтанговского. Сейчас в репертуаре — 52 спектакля! А посещаемость театра — одна из самых высоких: более 96%. Даже в пандемийный 2021 год, когда многие опустили руки и не знали, как выживать после катастрофы, Театр Вахтангова умудрился сыграть больше спектаклей, чем в благополучном 2019 году. И это говорит о его принципиальной непотопляемости.

Письмо принцессы Турандот

Как говорит худрук, сегодня — время «крутого» театра: «Круто играем, круто решаем, крутая трактовка»... И он в последние годы вынужден это терпеть. «А на самом деле сейчас должно наступить время няни, бабушки, которая бы рассказала на ночь сказку, — мечтает Римас Туминас. — И мы бы могли видеть добрые сны, а утром проснуться и с хорошим настроением идти на работу».

Одну вахтанговскую сказку последователи создателя театра сохранили. «Принцесса Турандот» не сходит с прославленной сцены уже сотню лет, став ее символом. Второй исполнительницей роли китайской принцессы была народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда Юлия Константиновна Борисова . Она около 80 лет служит верой и правдой этому дому на Арбате.

Принцип Турандот Фото: РИА Новости/Е. Стоналов

К 100-летию Вахтанговского актриса написала своим коллегам письмо, в котором вспомнила всех великих, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю русского театра: Захава, Щукин, Симоновы, Ремизова, Фоменко, Туминас, Иванов, Булгаков, Арбузов, Зорин, Малюгин и другие . «Мы очень многим вахтанговцам обязаны сохранением вахтанговской школы и 100-летним юбилеем театра, прошедшего революцию, войну, многократную смену власти и столкнувшегося с коронавирусом». Народная артистка СССР призналась, что театр для нее — храм. И каждый раз, выходя на сцену, она исповедуется.

«Точно сказано: сегодня время собирать разбитые зеркала веры. Театр должен нести радость, надежду и веру людям и своим духовным потенциалом находить путь к душе зрителя. С новым ощущением "войны и мира" — в новое столетие!» — завершила свое высказывание Юлия Борисова.

С этими словами любимой актрисы не поспоришь. С ними можно только согласиться и купить билет в театр. С юбилеем, дорогой Вахтанговский!