«Столько, сколько уничтожила пандемия, не смог бы никто»

Билетный рынок и нормальная работа театров восстановятся не раньше конца 2021, прогнозирует Кирилл Крок. Тем не менее он твердо намерен реализовать все намеченные на юбилейный год планы и создать именной Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе. Об этом директор Вахтанговского рассказал «Известиям» в процессе подготовки к празднованию столетия театра.

— Кирилл Игоревич, ограничения, связанные с пандемией постепенно снимают. Могли бы вы подвести промежуточные итоги — как эта история отразилась на театральной отрасли?

— Первое — билетный рынок и рынок event-индустрии разрушен до фундамента. Билетные агентства сократили массу сотрудников, чтобы хоть как-то выжить. Нужно время, чтобы люди вернулись, система заработала. До ограничений у нас было 26 уполномоченных, сейчас — шесть. Им просто негде работать: вузы и школы были закрыты, офисы и госучреждения перевели сотрудников на удаленку.

Я, безусловно, рад, что культурным учреждениям разрешили 50-процентную заполняемость зала, с надеждой жду, что к маю при благоприятных условиях все ограничения будут сняты, но, с другой стороны, не разделяю оптимизма по поводу того, что билетный рынок полностью восстановится к лету. Наша отрасль заточена под сезонный фактор. Люди два года не отдыхали и вряд ли летом ринутся в театры. А за пандемией последует экономический кризис, и эти последствия мы будем ощущать на себе еще несколько лет. В лозунге «хлеба и зрелищ» на первом месте все-таки хлеб. Люди будут думать о насущных проблемах. Прогнозирую восстановление билетного рынка не раньше конца 2021 года.

Столько, сколько Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Второе — пандемия обнажила взаимоотношения театров с учредителями. Когда всё это началось 17 марта 2020 года, я даже записал обращение к сотрудникам театра, о том, что у нас достаточно финансовых ресурсов. Есть валютный счет, куда мы по копейке складывали все наши золотые яйца иностранных гастролей. То есть до сентября мы бы продержались. И надо отдать должное Министерству культуры РФ, которое не бросило подведомственные учреждения культуры: всем была оказана помощь в графе выпадающих доходов. Это позволило нам не снизить зарплаты и фактически не тронуть наш валютный счет.

Но это нам повезло, а в некоторых регионах, насколько знаю, вообще не помогали. Сказали: «Сидите. Денег нет». Иным театрам, слава Богу, дали беспроцентные кредиты с условием, что никто не будет уволен и в последующие годы регион рассчитается с банками. Были и такие примеры, когда учредитель говорил, мол, мы вам давали деньги на новые постановки, потратьте их на зарплаты. Но если театр не выпускает премьеры, то он начинает умирать. В общем, довольно спорное решение.

Третье — еще острее встал вопрос нехватки управленческих кадров. Нет профессиональных директоров, художественных руководителей, нет скамейки запасных, не выращен кадровый резерв даже в столицах. К управлению театрами приходят люди совершенно сторонние. Я был поражен, когда несколько лет назад в один концертный зал назначили руководителем человека, который до этого спекулировал блатными билетами. Для меня это дико странно, потому что я убежден, что директор театра — это профессия, которой можно научиться, только работая в структуре отрасли, начиная с администратора, заместителя и далее по лесенке. Я преподаю в «Школе Дадамяна» (Высшая школа сценических искусств под руководством Г.Г. Дадамяна. — «Известия») и вижу, сколько людей в региональных театрах назначаются со стороны, они даже не понимают природу театра.

Я уж не говорю, что нет художественных руководителей и главных режиссеров. Не надо думать, что если талантливый режиссер где-то поставил хороший спектакль, он может возглавлять коллектив. Художественный руководитель — человек, объединяющий разные, порой взаимоисключающие начала, разные слои трупы. Не каждый готов на такое самопожертвование, не каждый готов взять на себя эту колоссальную ответственность. И что мы видим? Даже в Москве приглашают на пост главных режиссеров руководителей провинциальных театров, тем самым оголяя регионы. Это понятно: столицы всегда притягивали самое лучшее, но глобально на уровне страны проблему так не решить.

Ну и последнее. Столько, сколько уничтожила пандемия в отрасли культуры, не смог бы сделать никто. Разрушены все гастрольные планы, какие-то перенесены на 2023–2024 годы, другие отменены, и неизвестно, сможем ли мы их реализовать.

— И тем не менее вы вступили в юбилейный год театра с большими планами. Как продвигается их реализация?

— Да, 13 ноября мы будем отмечать столетие Театра имени Вахтангова и очень надеемся, что в этот день сыграем премьеру «Войны и мира» в постановке Римаса Туминаса. Материал этот не случаен. Учитель Вахтангова Леопольд Сулержицкий был «толстовцем», проповедовал его идеи и был с ним знаком. Сам Евгений Багратионович, как бы ни пытался создать идеальный мир в своей Мансуровской студии, из который в итоге вырос наш театр, всё же был вынужден реагировать на события, происходящие в стране. А это, напомню, годы революции. На войну он ответил философией непротивлениия злу и выбрал для постановки со студийцами сказку Толстого об Иване-дураке. Но в какой-то момент отказался, считая, что злу не стоит сопротивляться даже таким образом. Он пишет одной из своих учениц, что о войне больше не думает и если истории нужно, чтобы их убили, пусть так и будет. Помогло ему укрепиться в этих мыслях более внимательное прочтение «Войны и мира».

Столько, сколько Сбор труппы Театра имени Евгения Вахтангова в Москве, сентябрь 2020 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

Одно из главных мероприятий, которое мы должны осуществить в юбилейный год, — создание Дома-музея Вахтангова на его родине во Владикавказе. Мы этим занимаемся очень активно, но сказать, что всё идет так, как хотелось, пока не могу. Пока сделали главное: расселили дом. Там было 13 коммунальных квартир, мы их выкупили, каждый собственник получил комфортабельное жилье. Сейчас заказали проектно-сметную документацию, определились с генподрядчиком, провели обследование несущих стен, перекрытий и фундамента. Получили неутешительный технический отчет. Первая бригада строителей, которая будет заниматься инъектированием стен и фундамента, уже выехала из Москвы, во Владикавказе таких специалистов нет. Идет всё сложно, особенно с учетом того, что нужно постоянно летать в другой регион, но мы трудностей не боимся.

— Каким будет Дом-музей?

— Главный художник театра Максим Обрезков уже придумал пространство. На втором этаже воссоздадут мемориальные покои семьи Вахтангова — гостиная, рабочий кабинет отца, спальни. К сожалению, не сохранилось подлинных фотографий дома внутри, поэтому мы будем делать историческую реконструкцию интерьеров по подобным домам того периода. Организуем выставочное пространство, благо в нашем театре есть довольно много материалов, связанных с жизнью и творчеством Вахтангова. Директор Национального музея Республики Северная Осетия-Алания Батраз Цогоев сказал, что у них в запаснике есть достаточно мебели той эпохи, которую они могут передать нам на временное хранение.

На первом этаже, где был одно время табачный магазин отца Вахтангова, мы сделаем зал с маленькой сценой по примеру нашего арт-кафе. Силами вахтанговцев и артистов региона там буду проходить творческие вечера, концерты, камерные спектакли.

Очень важно, что мы нашли полное понимание у властей региона. Они на месте являются мощным административным ресурсом и помогают нам решать все вопросы на стройке.

— Проект реализуется без привлечения госфинансирования?

— Да, мы обращались за помощью в Минкультуры, администрацию президента, Минфин, но, к сожалению, не смогли найти там финансовой поддержки. Тогда стало понятно, что реализовать проект можно за счет собственных либо привлеченных средств. И я очень признателен меценатам, которые откликнулись на мои призывы и пожертвовали театру около 60 млн рублей. Приблизительная стоимость реконструкции — 200 млн. Ремонтные работы будем делать за счет средств, которые зарабатываем сами.

Фото: РИА Новости Евгений Вахтангов

— Вы объявили сбор через краудфандинг. Планировали привлечь около 3,5 млн рублей. Удалось собрать чуть больше двух. Не обидно?

— Нет, ни капельки. Каждые 100 рублей для нас дороги. Мы и не рассчитывали, что краудфандингом сможем собрать бюджет на реконструкцию. Нам было важно привлечь внимание к проекту, увидеть, что мы не одни горим желанием вернуть Вахтангову дом. Эта история не про деньги, а про человеческие отношения. У меня за спиной стоит более тысячи человек, которые пожертвовали свои кровные, заработанные трудом средства.

— При Станиславском было создано шесть студий, из них преобразовались в полноценные театры две, в том числе Театр Вахтангова. Со своими студийцами Евгений Багратионович провел около четырех лет, выпустил несколько спектаклей. Что он такого вложил в учеников, что спустя сто лет ему ставят памятники, создают музеи, а артисты чуть ли не молятся на него?

— Не знаю и, если честно, часто сам задаюсь этим вопросом. Но эти люди, его первые ученики, по сути, сохранили для нас Театр Вахтангова. Только вдумайтесь — самодеятельная студия. Без финансирования и зарплат. Вокруг гражданская война, голод, разруха. Ушел из жизни учитель. Студийцам от имени Художественного театра пишет Владимир Немирович-Данченко, приглашает влиться в коллектив, обещает зарплаты, соцпакет и так далее. Но ученики отвечают, что будут самостоятельно продолжать дело Вахтангова. Немирович-Данченко пишет второе письмо, где говорит, что хочет совместно продолжать дело Вахтангова, и снова получает отказ. Тогда он обращается Луначарскому, говорит, что неправильно сохранять дом на Арбате Вахтанговской студией после смерти основателя. И какую же веру Вахтангов вселил в актеров, что даже после его смерти они сумели отбить все попытки закрыть студию и сохранить себя! А для нас — Театр Вахтангова.

— Интересно, а кто вам внушил любовь к театру и личности Вахтангова? Вы не учились в Щукинском институте, в театр пришли сформировавшимся человеком со своим взглядом на мир, с определенными эстетическими вкусами.

— Я вас о другом спрошу: как можно работать в театре и не любить свой дом? Когда кто-то из директоров мне говорит, мол, ничего не получается, не клеится, мне всегда хочется спросить: «А ты влюблен в это дело? Относишься ли ты к театру, как к своему дому, или сидишь и ждешь шести часов, чтобы поскорее убежать? Воспринимаешь ли ты каждую неудачу в театре, как личную боль? Ты должен полюбить эти углы, коридоры, простите, туалетные комнаты, тогда, с моей точки зрения, есть шанс, что всё получится. Ну а прийти в театр с вековой историей и остаться в стороне от имени Вахтангова… И потом, мне безмерно повезло: я застал хвост кометы в виде Галины Коноваловой, Юрия Яковлева, Вячеслава Шалевича, Владимира Этуша, Василия Ланового, Юлии Борисовой и других артистов, которые помнили еще тот театр. И вот из разговоров с ними, я, как младенец с молоком матери, что-то в себя впитал.

Столько, сколько Портреты актера Василия Ланового на фасаде здания Театра имени Вахтангова Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Да, наверное, можно было бы без всего этого прожить, можно… Но стучать себя в грудь здесь, в Москве, говорить, какие мы крутые, сколько ставим и зарабатываем, поднимать бокалы за столетие театра, клясться в верности отцу-основателю, а в то же время где-то под коркой головного мозга знать, что на родине Вахтангова разрушается его именной дом… Наверное, это будет лицемерием. Поэтому мы взяли на себя эту миссию и, очень надеюсь, выполним ее.