Сыграть на минимум: лучшие премьеры столичной сцены

Советский Бэтмен и нью-йоркские влюбленные, обнаженные торсы и забытые кинозвезды. А еще зеркальные пространства, принцип домино и супружеские тайны. Московские театры адаптировались к пандемии с учётом профессиональных особенностей. Большинство готовящихся и только что выпущенных спектаклей сделано в камерном формате: с минимумом действующих лиц и декорационно-костюмного оснащения. Главным в них становится увлекательная история, а фишки высоких технологий отходят на второй план. «Известия» составили топ грядущих премьер.

«Бэтмен против Брежнева»

Театр на Малой Бронной

Труппа под руководством Константина Богомолова продолжает преподносить приколы со смыслом. Так можно назвать спектакли молодых режиссеров, собравшихся под крылом уже маститого Константина Юрьевича. После «Бульбы. Пир» Александра Молочникова, которым театр открыл сезон, зрителям предстоит увидеть «Бэтмена против Брежнева». В постановке Саши Денисовой легендарный герой комиксов живет в СССР и прячется под личиной скромного и ничем, кроме членства в профессиональном союзе, не примечательного писателя Дудочкина. Под покровом ночи Бэтмен-Дудочкин надевает джинсы клеш, расправляет крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Сити, защищая простых советских людей. То есть речь о том, что делал бы Бэтмен в эпоху застоя, будь он гражданином СССР, и о том, каким орлом был бы рядовой советский гражданин, не загони его система в задницу.

В спектакле обещано много советского — деталей менталитета типа дефицита и очередей, бытовых подробностей, песен, кино. По словам Саши Денисовой, «комикс как символ тлетворной культуры Запада становится зазеркальем, где генсек превращается в человека-пингвина, телеведущая программы «Время» — в женщину-кошку, а осведомитель КГБ — в Джокера».

Весомый повод сходить на нового «Бэтмана» — Ольга Лапшина в роли Брежнева. Актриса недюжинного трагикомического таланта наверняка представит образ, отличный от привычного бровастого и шепелявого Леонида Ильича.

«Выстрел»

Российский академический молодёжный театр (РАМТ)

Спектакль по мотивам одноименной части из «Повестей Белкина» поставил режиссер Егор Равинский. Пушкинский анекдот (авантюрная история с неожиданным финалом: не путать с сегодняшними анекдотами) подан в очень камерном пространстве Белой комнаты — крошечной сцены справа по входу в РАМТ — и оттого кажется особенно доверительным, рассказанным актёрами (отец и сын Веселкины, Виктор Панченко и Полина Лашкевич) исключительно для своих.

У Пушкина «Выстрелу» предпослан эпиграф из Баратынского: «Стрелялись мы», и, собственно, вокруг этого ныне экзотического способа выяснения отношений строится весь сюжет. Режиссер обогащает оригинальный концепт визуальными нюансами, сталкивая два пространства: одно в виде зеркала, заглядывая в которое, молодые офицеры любуются собой, готовясь к будущим подвигам, другое в виде глухой стены, символизирующей возмездие за некогда совершенные проступки. Героям придется убедиться, что оно неотвратимо и обязательно нагрянет посреди безоблачного счастья. Мотив сугубо романтический, но действенный во все времена.

«Выстрел» продолжит цикл постановок РАМТа по «Повестям Белкина», приуроченный к 220-летнему юбилею А.С. Пушкина. Первым спектаклем проекта стал «Станционный смотритель» в постановке Михаила Станкевича, вторым — «Метель» Александра Хухлина. Впереди — «Барышня-крестьянка» в постановке Кирилла Вытоптова.

«Иллюзии»

Театр «Современник»

Счастье, если у драматурга есть свой режиссер, а у режиссера — свой драматург. Он знает, что его пьеса будет подана в лучшем виде, а режиссер уверен, что не останется без материала, соответствующего его видению мира и театра. В этом смысле худрук «Современника» Виктор Рыжаков и Иван Вырыпаев — идеальная пара. Рыжаков продвинул пьесы Вырыпаева (театралы помнят поставленные им «Кислород», «Бытие № 2», «Июль»). Вырыпаев укрепил репутацию Рыжакова. Став худруком «Современника», Виктор Владимирович доверил постановку пьесы «Иллюзии» своему ученику Ивану Комарову, и таким образом в репертуаре «Современника» значатся уже два спектакля по Вырыпаеву: первый, «Нэнси», отечественный вариант красавицы и чудовища, был поставлен еще при Галине Волчек, и нет сомнений, что список будет пополняться. Хотя Виктор Васильевич сейчас занят ребрендингом «Современника», учениками, воспитанными на современной драматургии, он не обделен.

«Иллюзии» — драма-перевертыш, где герои в итоге так запутываются, что не могут отличить правду от лжи, верность от измены, преданность от предательства. В пьесе четверо персонажей, произносящих длинные монологи. Сам автор ставил ее как читку. Герои поочередно выходили к микрофону и рассказывали каждый свою историю. На снимках с репетиций «Современника» микрофона нет, зато присутствует стол и действия вокруг него. Камерность формата от этого вряд ли пострадает, но персонажи будут выглядеть чуть моложе и раскованнее. Роли репетируют Полина Рашкина, Елена Плаксина, Александр Хованский, Семён Шомин.

«Мольер, avec amour»

Театр Олега Табакова

Режиссер Сергей Газаров ставит свою мольериану, с основе которой пьеса «Полоумный Журден» Михаила Булгакова. И, как следует из названия, делает это с любовью не только к французскому драматургу, но и к его русскому биографу. В свое время Булгаков предлагал «Полоумного Журдена» сразу нескольким театрам. Никто не взял. Истинной причиной, вероятно, была неблагонадежность автора, а официальной — сложности при смене декораций: уж очень часто менялось место действия.

Сегодняшние технологии вполне могут поспеть за такой скоростью, и Булгаков уже почти канонизирован, но его пьесы, за исключением «Дней Турбиных», по-прежнему особым вниманием не пользуются. Много подводных течений обнаруживается в этой драматургии — трудно ставить. А если видно, что режиссеру трудно, то и сидящим в зале будет нелегко. Но Сергей Газаров славится умением ставить зрительские спектакли. В худшем случае на его «Мольере» будет нескучно, и это уже плюс. Театральность он наверняка обытовит, быт сделает причудливым — всё, как полагается в любимой Булгаковым форме театра в театре, истории в истории. Роль Журдена репетирует Михаил Хомяков.

«Рождество на чердаке»

Театр имени Вахтангова («Студия»)

Молодой режиссер Анна Горушкина специализируется на инсценировках классической прозы. В 2019-м она представила спектакль «Платонов. Рассказы». Теперь настала очередь рассказов О. Генри. В основу новой постановки легли «Алое платье», «Дары волхвов», «Последний лист», «Тщеславие и соболя». В ролях — молодые актеры, превосходно поющие и танцующие, как и принято в этом театре,

Действие происходит в Нью-Йорке, в небольшой квартирке под крышей совсем не фешенебельного дома. Жанр режиссер определяет как сказку для взрослых, а О. Генри (творческий псевдоним Уильяма Сидни Портера) появляется на сцене в роли сказочника, дарующего надежду разочарованным.

События, судя по костюмам и интерьерам, происходят в 20-е годы прошлого века, но могли бы случиться в любое время и в любом месте. Мораль также напрашивается универсальная: пора перестать верить в чудеса и ангелов, приносящих благую весть. Верить надо в поддержку друг друга, потому что лучшие ангелы — это люди.

«Звезда вашего периода»

МХТ им. Чехова

Рената Литвинова ставит спектакль про постсоветскую кинозвезду. Она сама написала пьесу и сама же сыграет главную роль.

В постановке также участвуют Кирилл Трубецкой, Юрий Чурсин, Мария Фомина, Софья Эрнст. Жанр спектакля Литвинова определяет как драму и триллер одновременно. Такой жанровый поворот — новость в разработке темы. Самый выигрышный ход здесь — беллетризованная биография, и Литвинова уже доказала это собственным примером, сняв документальный фильм «Нет смерти для меня». Героинями его стали пять знаменитых актрис: Нонна Мордюкова, Татьяна Окуневская, Татьяна Самойлова, Лидия Смирнова и Вера Васильева. В спектакле МХТ конкретного прототипа у героини не будет — ее образ собирательный и во многом вымышленный, но главный посыл тот же, что и в фильме: красота и талант не уходят в бездну.

Музыку к постановке пишет Земфира Рамазанова, давно не баловавшая своих поклонников выступлениями и новыми записями. Узнать, как ныне воспринимает мир экс-рок-звезда — ещё один повод запастись билетом.

«Орфей»

Театр Романа Виктюка

Первая премьера Театра после ухода Виктюка. Посвящена Роману Григорьевичу и сделана по его лекалам высокой театральной поэтики. Персонажи не говорят, а декларируют, не ходят, а несут себя. Много пластики, музыки, вокала, обнаженных мужских торсов. Отдельно отмечу декорацию в виде десятка деревянных конструкций, складывающихся по принципу домино. Внутри живут, любят, умирают. Любопытно, что весь этот антибыт приложен к пьесе «Орфей спускается в ад», одному из самых реалистичных сочинений Теннесси Уильямса.

Американский классик написал жестокую историю о том, как месть убивает любовь. Но в эстетике Виктюка любовь должна победить, и режиссер с актерами делают всё от них зависящее, чтобы зритель в это поверил. Поставил спектакль Сергей Захарин, прошедший актерскую школу Романа Григорьевича и игравший в его знаковых спектаклях. «Орфей» — режиссерский дебют Захарина на родной сцене.