Великая шахматная доска: влюбленный генсек и поющий гроссмейстер

В нынешней ситуации, когда столичным театрам и так нелегко, рука не поднимается критиковать малоудачные премьеры. Тем более что в октябре в Москве были представлены, без преувеличения, выдающиеся спектакли . Театральный критик Влад Васюхин выбрал для «Известий» самые значимые из них.

«Горбачёв»

Театр наций

Долгожданная и всё равно неожиданная работа. После триумфа «Рассказов Шукшина» Евгений Миронов и Чулпан Хаматова мечтали снова поработать с Алвисом Херманисом, а российская публика годами летала в другие страны на спектакли этого талантливого латвийского режиссера (прежде всего с участием «невозвращенца» Михаила Барышникова). И вот спустя 12 лет — новый спектакль Херманиса на московской сцене.

По правде сказать, называться это пронзительное и камерное зрелище должно иначе — «Горбачёвы». Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна здесь вполне равноправные главные, они же единственные, герои, а виртуозно сыгравшие их Миронов и Хаматова существуют на паритетных началах. Но спектакль явно задумывался с расчетом на зарубежные гастроли, где на афише будет написано понятное всем Gorbi. Впрочем, в «Горбачёве» много деталей, нюансов и мелочей, понятных лишь людям с советским прошлым, иностранец их не считает.

Утверждать, будто спектакль Театра Наций только про Горбачёвых и их окружение, тоже не совсем верно. Он — и про актеров, играющих первого и последнего президента и его супругу. Неслучайно на сцене выстроена гримерка, где Евгений и Чулпан не только молниеносно, как некогда Аркадий Райкин, гримируются и переодеваются почти на глазах у зрителей, но и подыскивают интонации, жесты, мимику.

Великая шахматная доска Сцена из спектакля «Горбачев» Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная

Херманис сам сочинил пьесу на основе воспоминаний главных героев и другого документального материала. Это пазл из былей и анекдотов, семейный альбом, где на первом плане — любовь, а уже на втором — политика и всё остальное.

И, разумеется, этот сделанный с симпатией и сочувствием к чете Горбачёвых спектакль — никакой не панегирик, не памятник и не медаль бывшему генсеку и президенту. И уж тем более это не «удар по исторической памяти», как заявили в своем письме в Министерство культуры «Коммунисты России».

«Шахматы»

«Бродвей Москва» и театр МДМ

Режиссер Евгений Писарев поставил мюзикл «Шахматы», еще одно зрелище, возвращающее нас в советское прошлое, не как набор музыкальных номеров, а как драматический спектакль. Хотя, конечно, аудитория у этой «театральной сенсации» (реклама, как и положено, искрит из каждого утюга) будет иная, чем та, что заполняет руководимый Писаревым Театр имени Пушкина. Здесь публика более простодушная, «попкорновая» и, учитывая цены на билеты, более обеспеченная.

Прежде чем ответить, стали ли «Шахматы» в России сенсацией, стоит напомнить, что написан мюзикл был английским либреттистом Тимом Райсом («Иисус Христос — Суперзвезда», «Эвита», «Король Лев») и шведами Бенни Андерссоном и Бьёрном Ульвеусом из культовой группы ABBA еще в 1984 году.

Прототипом гроссмейстера Анатолия Сергиевского, попросившего после своей победы на чемпионате мира политическое убежище на Западе, послужили сразу три больших игрока — Спасский, Карпов и Корчной, а в его эксцентричном и скандальном сопернике, американце Фредди Трампере, легко углядеть Роберта Фишера. Но не только и не столько спортивная и политическая интрига стала основой сюжета. Основная аудитория любого мюзикла — женщины, и, значит, он не может быть без любви. А в каждой лав-стори, как в шахматной партии, имеется множество вариантов. Вот и Сергиевский во время матча за шахматную корону влюбился в Флоренс, секунданта и любовницу своего противника. А дома у него остались любящие его жена и маленький сын...

Великая шахматная доска Сцена из мюзикла «Шахматы» Фото: Официальный сайт проекта «Шахматы»/chessmusical.ru

В СССР, где «Шахматы» называли грязной антисоветской стряпней, о постановке мюзикла и речи не шло. Внятно объяснить, почему это ретро появилось на российской сцене именно сейчас, и легко, и трудно . Среди художественных аргументов «за» — это чуть ли не последний из мюзиклов «на все времена», еще ни разу не игравшийся у нас, а среди политических инфоповодов — новый виток «холодной войны».

Российская команда, в том числе переводчик Алексей Иващенко и сценограф Николай Симонов, не говоря уже о продюсере Дмитрии Богачеве, музыкантах и синтетических актерах (среди них — хорошо известные мюзикломанам Александр Суханов, Анастасия Стоцкая, Александр Маракулин, Александр Казьмин), совершили если не подвиг, то определенно нечто героическое . В новой пандемической реальности, когда даже Бродвею не до песен, выпустили яркое, масштабное и дорогое (одни трехъярусные декорации чего стоят!) шоу. Вот это уже сенсация.

«Ювенильное море»

МХТ им. А.П. Чехова

Четыре часа, что идет этот спектакль, одни театралы считают серьезным старомодным недостатком и пустейшей тратой их драгоценного времени, а другие, наоборот, достоинством и уверяют, что смотрели на одном дыхании, не глядя на часы.

Инсценировка самобытной и беспрецедентной по своему языку прозы Андрея Платонова — задача не из легких. Говорят, что режиссера Наталью Назарову в ее ювелирной работой над текстом консультировали ведущие специалисты по творчеству Платонова. В основу спектакля легли не только написанная в 1934 году, а опубликованная лишь в перестройку повесть «Ювенильное море» — об убогой, беспросветной, нелепой и при этом магической жизни строителей социализма в одном отдельно взятом мясо-молочном совхозе, но и фрагменты и мотивы других произведений великого писателя.

Великая шахматная доска Сцена из спектакля «Ювенильное море» Фото: МХТ им. А. П. Чехова/mxat.ru/Александр Иванишин

Эти самоотверженные чудаки мечтают достать некое подземное море, чтобы в своей засушливой степи развести миллион коров и накормить всех досыта. А как это сделать без подручных средств, если в молодой советской стране нет даже гвоздей?!

Платоновский язык, неповторимый и остроумный сплав, где и высокий стиль, и барабанный советский новояз, и сочные диалекты, и возвышенный романтизм, и сказочность, уже вызывает улыбку. А уж как прекрасно и органично во всем этом вареве существуют актеры МХТ! Это ансамбль, где каждый имеет возможность солировать. В спектакле занято в основном среднее поколение актеров, последние ученики Олега Ефремова, нынешний костяк труппы. Многие знакомы по прежним работам, здесь же они сыграли — и удачно! — что-то принципиально новое и важное для их развития.

«Дикарка»

Театр им. Вл. Маяковского

Нескучная классика — именно так можно сказать о спектаклях, которые ставит штатный режиссер Маяковки Юрий Иоффе. И неважно, идет ли речь о текстах, написанных в XIX веке, или о советской классике. Опытный мастер умеет создать на небольшом пространстве (вот и «Дикарку» играют в филиале на Сретенке) зрелище, с одной стороны, способное удовлетворить театральных консерваторов, любителей традиций, а с другой, вполне свежее, современное, без запаха нафталина. Умение создать органичный актерский ансамбль — одна из сильных сторон режиссуры Иоффе.

«Дикарка» датируется 1879 годом, написал ее Николай Соловьев, а после значительно переделал Александр Островский. Из драмы она стала комедией. Пересказ всех перипетий любовных отношений ненадолго приехавшего из Парижа в Россию поиздержавшегося и стареющего барина по фамилии Ашметьев и юной барышни Вари, пылкой и резкой дикарки, займет немало место. Тем более что пьеса густо населена и у других персонажей тоже весьма насыщенная жизнь. Достаточно отметить, что уже через несколько лет после премьеры эту успешную пьесу (одной из исполнительниц роли Вари была легендарная Комиссаржевская) сочли аморальной и запретили играть народным театрам.

Великая шахматная доска Сцена из спектакля «Дикарка» Фото: Московский академический театр имени Владимира Маяковского/mayakovsky.ru

Одно из главных достоинств спектакля Маяковки — замечательные исполнители центральных ролей. Зрители всерьез ссорятся в соцсетях: кто играет лучше — Анастасия Дьячук или Евгений Парамонов? Остается надеяться, что национальная театральная премия «Золотая маска» станет третейским судьей в этом вопросе.

«Лысая певица»

РАМТ

И напоследок — о спектакле, который мало кто увидит, поскольку играют его в Черной комнате Молодежного театра, где и в мирное-то время всего 30 мест, а с учетом пандемической шахматной рассадки — в два раза меньше. Режиссер Екатерина Половцева решила ответить на абсурд современности знаменитой комедией абсурда Эжена Ионеско, сочиненной в 1948 году.

Разумеется, никакой лысой певицы в этой истории нет и близко. Да и сама история — понятие условное. Есть странная парочка — мистер и мисс Смит, буквально выпавшие из учебника английского языка. Они последовательно рассказывают друг другу где живут, что ели на обед, сколько у них детей и даже как их самих зовут. Не уступают им в умении нести пургу и четыре других персонажа: пожилая служанка Мэри, усатый пожарный и друзья семьи — чета Мартинов.

Великая шахматная доска Сцена из спектакля «Лысая певица» Фото: РАМТ/ramt.ru