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Великая шахматная доска: влюбленный генсек и поющий гроссмейстер

Самые интересные театральные премьеры октября
Фото: РАМТ/ramt.ru
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Великая шахматная доска: влюбленный генсек и поющий гроссмейстер
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2020-10-30 11:57:27
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В нынешней ситуации, когда столичным театрам и так нелегко, рука не поднимается критиковать малоудачные премьеры. Тем более что в октябре в Москве были представлены, без преувеличения, выдающиеся спектакли. Театральный критик Влад Васюхин выбрал для «Известий» самые значимые из них.

«Горбачёв»

Театр наций

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Долгожданная и всё равно неожиданная работа. После триумфа «Рассказов Шукшина» Евгений Миронов и Чулпан Хаматова мечтали снова поработать с Алвисом Херманисом, а российская публика годами летала в другие страны на спектакли этого талантливого латвийского режиссера (прежде всего с участием «невозвращенца» Михаила Барышникова). И вот спустя 12 лет — новый спектакль Херманиса на московской сцене.

По правде сказать, называться это пронзительное и камерное зрелище должно иначе — «Горбачёвы». Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна здесь вполне равноправные главные, они же единственные, герои, а виртуозно сыгравшие их Миронов и Хаматова существуют на паритетных началах. Но спектакль явно задумывался с расчетом на зарубежные гастроли, где на афише будет написано понятное всем Gorbi. Впрочем, в «Горбачёве» много деталей, нюансов и мелочей, понятных лишь людям с советским прошлым, иностранец их не считает.

Утверждать, будто спектакль Театра Наций только про Горбачёвых и их окружение, тоже не совсем верно. Он — и про актеров, играющих первого и последнего президента и его супругу. Неслучайно на сцене выстроена гримерка, где Евгений и Чулпан не только молниеносно, как некогда Аркадий Райкин, гримируются и переодеваются почти на глазах у зрителей, но и подыскивают интонации, жесты, мимику.

Великая шахматная доска

Сцена из спектакля «Горбачев»

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная
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Херманис сам сочинил пьесу на основе воспоминаний главных героев и другого документального материала. Это пазл из былей и анекдотов, семейный альбом, где на первом плане — любовь, а уже на втором — политика и всё остальное.

И, разумеется, этот сделанный с симпатией и сочувствием к чете Горбачёвых спектакль — никакой не панегирик, не памятник и не медаль бывшему генсеку и президенту. И уж тем более это не «удар по исторической памяти», как заявили в своем письме в Министерство культуры «Коммунисты России».

«Шахматы»

«Бродвей Москва» и театр МДМ

Режиссер Евгений Писарев поставил мюзикл «Шахматы», еще одно зрелище, возвращающее нас в советское прошлое, не как набор музыкальных номеров, а как драматический спектакль. Хотя, конечно, аудитория у этой «театральной сенсации» (реклама, как и положено, искрит из каждого утюга) будет иная, чем та, что заполняет руководимый Писаревым Театр имени Пушкина. Здесь публика более простодушная, «попкорновая» и, учитывая цены на билеты, более обеспеченная.

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Прежде чем ответить, стали ли «Шахматы» в России сенсацией, стоит напомнить, что написан мюзикл был английским либреттистом Тимом Райсом («Иисус Христос — Суперзвезда», «Эвита», «Король Лев») и шведами Бенни Андерссоном и Бьёрном Ульвеусом из культовой группы ABBA еще в 1984 году.

Прототипом гроссмейстера Анатолия Сергиевского, попросившего после своей победы на чемпионате мира политическое убежище на Западе, послужили сразу три больших игрока — Спасский, Карпов и Корчной, а в его эксцентричном и скандальном сопернике, американце Фредди Трампере, легко углядеть Роберта Фишера. Но не только и не столько спортивная и политическая интрига стала основой сюжета. Основная аудитория любого мюзикла — женщины, и, значит, он не может быть без любви. А в каждой лав-стори, как в шахматной партии, имеется множество вариантов. Вот и Сергиевский во время матча за шахматную корону влюбился в Флоренс, секунданта и любовницу своего противника. А дома у него остались любящие его жена и маленький сын...

Великая шахматная доска
Сцена из мюзикла «Шахматы»

Сцена из мюзикла «Шахматы»

Фото: Официальный сайт проекта «Шахматы»/chessmusical.ru

В СССР, где «Шахматы» называли грязной антисоветской стряпней, о постановке мюзикла и речи не шло. Внятно объяснить, почему это ретро появилось на российской сцене именно сейчас, и легко, и трудно. Среди художественных аргументов «за» — это чуть ли не последний из мюзиклов «на все времена», еще ни разу не игравшийся у нас, а среди политических инфоповодов — новый виток «холодной войны».

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Российская команда, в том числе переводчик Алексей Иващенко и сценограф Николай Симонов, не говоря уже о продюсере Дмитрии Богачеве, музыкантах и синтетических актерах (среди них — хорошо известные мюзикломанам Александр Суханов, Анастасия Стоцкая, Александр Маракулин, Александр Казьмин), совершили если не подвиг, то определенно нечто героическое. В новой пандемической реальности, когда даже Бродвею не до песен, выпустили яркое, масштабное и дорогое (одни трехъярусные декорации чего стоят!) шоу. Вот это уже сенсация.

«Ювенильное море»

МХТ им. А.П. Чехова

Четыре часа, что идет этот спектакль, одни театралы считают серьезным старомодным недостатком и пустейшей тратой их драгоценного времени, а другие, наоборот, достоинством и уверяют, что смотрели на одном дыхании, не глядя на часы.

Инсценировка самобытной и беспрецедентной по своему языку прозы Андрея Платонова — задача не из легких. Говорят, что режиссера Наталью Назарову в ее ювелирной работой над текстом консультировали ведущие специалисты по творчеству Платонова. В основу спектакля легли не только написанная в 1934 году, а опубликованная лишь в перестройку повесть «Ювенильное море» — об убогой, беспросветной, нелепой и при этом магической жизни строителей социализма в одном отдельно взятом мясо-молочном совхозе, но и фрагменты и мотивы других произведений великого писателя.

Великая шахматная доска
Сцена из спектакля «Ювенильное море»

Сцена из спектакля «Ювенильное море»

Фото: МХТ им. А. П. Чехова/mxat.ru/Александр Иванишин

Эти самоотверженные чудаки мечтают достать некое подземное море, чтобы в своей засушливой степи развести миллион коров и накормить всех досыта. А как это сделать без подручных средств, если в молодой советской стране нет даже гвоздей?!

Платоновский язык, неповторимый и остроумный сплав, где и высокий стиль, и барабанный советский новояз, и сочные диалекты, и возвышенный романтизм, и сказочность, уже вызывает улыбку. А уж как прекрасно и органично во всем этом вареве существуют актеры МХТ! Это ансамбль, где каждый имеет возможность солировать. В спектакле занято в основном среднее поколение актеров, последние ученики Олега Ефремова, нынешний костяк труппы. Многие знакомы по прежним работам, здесь же они сыграли — и удачно! — что-то принципиально новое и важное для их развития.

«Дикарка»

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Театр им. Вл. Маяковского

Нескучная классика — именно так можно сказать о спектаклях, которые ставит штатный режиссер Маяковки Юрий Иоффе. И неважно, идет ли речь о текстах, написанных в XIX веке, или о советской классике. Опытный мастер умеет создать на небольшом пространстве (вот и «Дикарку» играют в филиале на Сретенке) зрелище, с одной стороны, способное удовлетворить театральных консерваторов, любителей традиций, а с другой, вполне свежее, современное, без запаха нафталина. Умение создать органичный актерский ансамбль — одна из сильных сторон режиссуры Иоффе.

«Дикарка» датируется 1879 годом, написал ее Николай Соловьев, а после значительно переделал Александр Островский. Из драмы она стала комедией. Пересказ всех перипетий любовных отношений ненадолго приехавшего из Парижа в Россию поиздержавшегося и стареющего барина по фамилии Ашметьев и юной барышни Вари, пылкой и резкой дикарки, займет немало место. Тем более что пьеса густо населена и у других персонажей тоже весьма насыщенная жизнь. Достаточно отметить, что уже через несколько лет после премьеры эту успешную пьесу (одной из исполнительниц роли Вари была легендарная Комиссаржевская) сочли аморальной и запретили играть народным театрам.

Великая шахматная доска
Сцена из спектакля «Дикарка»

Сцена из спектакля «Дикарка»

Фото: Московский академический театр имени Владимира Маяковского/mayakovsky.ru

Одно из главных достоинств спектакля Маяковки — замечательные исполнители центральных ролей. Зрители всерьез ссорятся в соцсетях: кто играет лучше — Анастасия Дьячук или Евгений Парамонов? Остается надеяться, что национальная театральная премия «Золотая маска» станет третейским судьей в этом вопросе.

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«Лысая певица»

РАМТ

И напоследок — о спектакле, который мало кто увидит, поскольку играют его в Черной комнате Молодежного театра, где и в мирное-то время всего 30 мест, а с учетом пандемической шахматной рассадки — в два раза меньше. Режиссер Екатерина Половцева решила ответить на абсурд современности знаменитой комедией абсурда Эжена Ионеско, сочиненной в 1948 году.

Разумеется, никакой лысой певицы в этой истории нет и близко. Да и сама история — понятие условное. Есть странная парочка — мистер и мисс Смит, буквально выпавшие из учебника английского языка. Они последовательно рассказывают друг другу где живут, что ели на обед, сколько у них детей и даже как их самих зовут. Не уступают им в умении нести пургу и четыре других персонажа: пожилая служанка Мэри, усатый пожарный и друзья семьи — чета Мартинов.

Великая шахматная доска
Сцена из спектакля «Лысая певица»

Сцена из спектакля «Лысая певица»

Фото: РАМТ/ramt.ru

Спектакль интересно придуман сценографами — персонажи живут в бумажном доме. Он бодрый, динамичный и даже травмоопасный — настолько достоверно поставлены драки, падения и поцелуи. И, что совсем немаловажно, замечательные артисты Молодежного театра выкладываются так, словно перед ними стадион, а не дюжина хохочущих зрителей, переживших взрыв мозга.

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