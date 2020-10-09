 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Я люблю гротеск и черный юмор»

Актер Евгений Перевалов — о нескучном Платонове, сложном Богомолове и медитации вместо алкоголя
Фото: Александр Иванишин
Главный слайд
Начало статьи
«Я люблю гротеск и черный юмор»
2020-10-08 16:08:58">
2020-10-08 16:08:58
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евгений Перевалов с детства мечтал стать клоуном, от перепадов настроения спасается компьютерными играми и считает, что Платонова на сцене можно показать нескучно. Об этом артист рассказал «Известиям» накануне премьеры спектакля «Ювенильное море» режиссера Натальи Назаровой, которая пройдет в МХТ им. А.П. Чехова 10 и 11 октября.

— Спектакль «Ювенильное море» заявлен как комедия. Но даже режиссер постановки Наталья Назарова говорит, что зрители воспринимают Платонова как нечто скучное…

«Мы друг для друга всё те же Труня, Хаба да Пореча»
Актер Михаил Пореченков — о друзьях и хейтерах, ситуации в МХТ имени Чехова и актерских перспективах сына

Когда Наталья Владимировна впервые заметила, что это будет комедия, я тоже испугался. Говорю ей: «Как комедия? Это же Платонов, природа чувств этого автора далеко не комедийная». Но она сказала: «Я видела миллионы Платоновых — умных, серьезных, философских. Этого уже много. Я чувствую в этом материале юмор, и у меня получится его показать». Мы поверили, стали работать. Материал действительно зазвучал, получилось очень даже нескучно.

— Вас называют актером нюансов, жестов, взглядов. В этой постановке вы тоже работаете своим фирменным набором средств?

— В том числе. В «Ювенильном море» у меня получилось поработать несколько шире, об этом я всегда мечтал. Мы уделили большое внимание психологическим жестам, искали их по Михаилу Чехову и по Мейерхольду. Пытались выражать чувства не только словами, но и через тело. Словом, играем широко и ярко.

— Звучит ли Платонов актуально?

— К сожалению, нежели к счастью, наши классики отнюдь не теряют актуальности.

«Я люблю гротеск2
«Ювенильное море»

Евгений Перевалов во время репетиции спектакля «Ювенильное море» в постановке Натальи Назаровой в МХТ им. А.П. Чехова

Фото: Александр Иванишин

— В какой атмосфере готовили премьеру? Читала, например, что «Мушкетеров» Константина Богомолова выпускали в грандиозном стрессе.

— В стрессе мы не пребывали. Когда репетировали «Мушкетеров», смех стоял до потолка. Стрессовые ситуации были связаны лишь с тем, что постоянно менялся текст. Даже когда мы выходили на сцену, постоянно что-то редактировалось, ведь постановка авторская. Страшно было от незнания, но атмосфера была безумно счастливая.

«Навсегда помнить хорошее — редкая черта в наше время»
Режиссер Николай Скорик — о наследии Олега Ефремова, тайне Олега Табакова и зверинце индивидуальностей

На «Ювенильном море» собралось 16 молодых артистов. Там такая каша заварилась! Очень молодая энергия, всё как-то легко, весело, без конфликтов и ругани. Это даже странно, потому что материал на самом деле тяжелый, но мы удивительным образом спелись и получили удовольствие.

— Артистов обычно делят на две категории: молодые и мэтры. Вы себя к какой из них относите?

— К мэтрам, конечно (смеется).

— Критики восхищаются вашими бездонными голубыми глазами. Они у вас в кого?

— Глаза у меня мамины, а нос папин.

— А характер?

— Характер, наверное, собирательный. У меня было много учителей. Сначала учился в Екатеринбурге у Елены Алексеевны Казаковой — она привила мне немного дисциплины. Потом в Петербурге у Григория Михайловича Козлова — он дал основы профессии. Учился и у Славы Полунина, который научил меня радоваться жизни. Конечно, считаю своим учителем и Богомолова Константина Юрьевича — он помог понять, как придавать всему четкость.

— А кого из учителей считаете главным?

— Люблю всех. Как можно определить, что больше по душе — бабушкины котлеты или спагетти болоньезе? И то и то вкусно. Каждый учитель по-своему дорог, к каждому испытываю уважение и трепет.

123

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В спектакле «Мушкетеры. Сага. Часть первая», постановка Константина Богомолова на сцене МХТ им. А.П. Чехова

— О спектаклях Константина Богомолова всегда много противоречивых мнений. Какой он в работе?

— Он учит дисциплине. Хотя себя отношу к людям дисциплинированным, но рядом с ним даже я в этом не так хорош. Если прописано, что репетиция идет с двух до трех, то она действительно будет с двух до трех. Непременно нужно прийти за 15 минут до начала, но не просто прийти, а быть уже переодетым и настроенным. Еще нравится, что он очень свободный, что любит всё странное — я тоже люблю всё странное и всегда открыт новому. В этом мы с ним сходимся.

«В театре необходим добровольный тоталитаризм»
Режиссер Константин Богомолов — о задачах худрука, работе с корифеями и своем прозвище

— Почему большинство зрителей не понимает его спектакли?

Константин Юрьевич — сложный художник, он больше нацелен на искушенную публику. Люди, которые пришли в театр в первый раз, хотят увидеть нечто, чего они от театра внутренне ожидают. Их тоже можно понять.

— Считаете себя одним из любимчиков Константина Богомолова?

— Вот уж не знаю… Понимаю, что я был ему интересен как инструмент, он был мне интересен как учитель. На этой почве мы счастливо сделали несколько спектаклей.

— У вас короткая фильмография — неинтересно сниматься?

— Кино я очень люблю, но из-за моей занятости в театре не могу уделить ему много времени. Мой агент просто сходит с ума, мне никак не удается прийти на пробы.

— С шестнадцати лет вы мечтали стать клоуном. Почему вас это привлекало?

У любого ребенка есть склонность к максимализму. Я любил гротеск и черный юмор и по-прежнему обожаю юмор во всех его проявлениях. Когда мне в руки попались три видеокассеты «Лицедеев», я просто сошел с ума. Настолько, что выучил все эти номера наизусть. Смотрел как завороженный в экран телевизора сутками, грезил знакомством с этой компанией, мечтал у них учиться. У меня получилось.

«Я люблю гротеск1
ветер МХТ им. Чехова

В спектакле «Северный ветер», постановка Ренаты Литвиновой на сцене МХТ им. А.П. Чехова

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

— Вы однажды сказали, что быть клоуном — это не профессия, а стиль жизни. Этому нужно посвящать всё свое время, поэтому вы ушли в актерскую профессию. Получается, она легче, чем клоунада?

— Если говорить грубо, да. Но это совершенно разные полюсы. Быть клоуном — это на самом деле стиль жизни, к актерскому искусству он имеет мало отношения. Клоуны чаще всего даже не актеры — это люди, которые именно так живут.

«Переиграть собаку невозможно, если ты плохой актер»
Никита Панфилов — о том, как не лицедействовать в кадре, советах собачника Юрия Соломина и выращенных на даче перцах

— Как Слава Полунин?

— Слава Полунин всё-таки имеет отношение к актерству. А вот в его окружении очень много людей разных профессий.

— Вы рассказывали, что ваше обычное состояние — то грустно, то весело.

— Да, циклотимия называется — то депрессия, то возбуждение.

— Так, наверное, сложно жить?

— А что поделать?

— Пьете?

— Нет, стараюсь отвлекаться компьютерными играми. Это помогает. Гасить перепады алкоголем — нехороший путь, иллюзия облегчения. Есть масса других способов, та же медитация…

— Практикуете?

— Да, в последнее время начал практиковать, мне нравится. Садишься в специальную позицию и на протяжении получаса читаешь мантры. Начал на карантине, когда меня конкретно накрыло — беспрестанно ходить из одного угла в другой было очень тяжело. Сначала подумал, что я бы этим, наверное, не занимался, если бы не карантин. Была мысль, что когда он закончится, брошу медитации. Но нет — увлекся.

Еще я нарисовал несколько картин, которые потом отдал друзьям. Пабло Пикассо однажды сказал, что ты можешь называть себя художником, если способен нарисовать картину, которую сможешь подарить. И можешь считать себя хорошим художником, если удастся ее продать. Я вот уже подарил несколько картин, чему очень рад.

Справка «Известий»

Евгений Перевалов — актер театра и кино. В 2010 году окончил Санкт-Петербургскую театральную академию, курс Григория Козлова. Играет в Санкт-Петербургском театре «Мастерская» под руководством Григория Козлова и в МХТ имени А.П. Чехова. Лауреат премии имени Владислава Стржельчика (за роль князя Мышкина в спектакле «Идиот»). Играет в спектаклях «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025», «Белые ночи», «Зойкина квартира», «Северный ветер», «Три сестры» и др.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020