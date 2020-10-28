Танцы вживую: спектакли XIX сезона Dance Open состоятся офлайн

Танцмарафон на пределе возможностей и версальская церемониальность. Вакханки, сохраняющие изящество даже в буйстве, и обыкновенные парни, презирающие земное притяжение. C 10 по 16 декабря в Санкт-Петербурге покажут спектакли XIX сезона Международного фестиваля балета Dance Open. Он должен был состояться в апреле, но в связи с карантином переехал в онлайн, где собрал свыше 4 млн поклонников. Но каким бы насыщенным ни был виртуальный танец, он всё равно остается компромиссом. Поэтому в декабре артисты выйдут на сцену театра «Балтийский дом», чтобы вживую встретиться со зрителями, а завершится сезон гала-концертом балетных звезд. «Известия» выбрали лучшие спектакли фестиваля.

«Приказ короля»

Спектакль театра «Урал Балет» поставил Вячеслав Самодуров, а музыку специально для этой постановки написал Анатолий Королев. Математически совершенные картины танца напомнят о блистательной эпохе версальских празднеств. Однако авторы не приглашают зрителей в музей — название «Приказ короля» было у одного из балетов Мариуса Петипа, но на этом сходство с ним заканчивается. В музыке легко узнаются отсылки к произведениям и музыкальным стилям прошлого, однако ни одно из них не процитировано напрямую. В хореографии тоже нет цитат, тем не менее центральным номером постановки хореограф делает гран-па, насыщая эту старинную форму новым содержанием. Каждый номер отличен по стилю от предыдущего, и весь балет отчасти напоминает катание на американских горках, когда невозможно сказать, какой вираж поезд совершит в следующую секунду.

Помимо гран-па танцовщики исполнят финальную сцену балета — air de danse, что в переводе означает «танцевальная мелодия» и происходит из балетов Люлли, где выступал Людовик XIV. Версальские спектакли обычно завершались выходом короля и придворных, облаченных в парадную униформу. Подобным антре завершается и уральский балет.

Фото: Ольга Керелюк/Урал Опера Балет

Brahms Party

Балет-мальчишник на музыку Иоганнеса Брамса для «Урал Балета» сочинил Антон Пимонов. Принято считать, что балет — искусство по преимуществу женское и «Спартак» — пожалуй, единственный образец мужского балета. Но Brahms Party для девяти танцовщиков это заключение опровергает. Пои этом понятие мужского танца, обычно сводимое к героике и патетике, хореограф корректирует. Brahms Party — это танец с мощным силовым вектором, но вместо патетики в нем ирония, юмор и немножко хулиганства, а вместо героев — обычные ребята. Как будто хореограф сделал моментальный снимок энергичной и молодой труппы, а в графу «краткое содержание балета» каждый из зрителей может вписать собственный текст-впечатление.

«Вальпургиева ночь»

Сочинение великого петербуржца Джорджа Баланчина никогда не ставилось в его родном городе, и «Урал Балет» восполняет этот пробел. Хореограф создал «Вальпургиеву ночь» как сцену в оперной постановке «Фауста» Шарля Гуно, а в 1980 году включил в репертуар собственной труппы New York City Ballet. Баланчин отказался от ведьминского антуража и бутафорской чертовщины, предпочтя им движение музыкально-пластических линий. Образ вакханалии дан в танцевальных построениях и неканонических па, которые хореограф вводит в классический лексикон.

«Чувствовать хореографию Баланчина в своем теле — подарок, — комментирует балетмейстер-постановщик Дайана Уайт. — В «Вальпургиевой ночи» нет конкретной истории, только чистая радость танца. 24 исполнительницы, каждая из которых должна быть звездой. Не идеальной, не похожей, как две капли воды, на других танцовщиц, но свободной и энергичной».

«Анюта»

Премьера Пермского балета состоялась совсем недавно, 24 октября, и теперь спектакль увидят в Петербурге. Но сначала немного истории. В 1982 году на экраны страны вышел фильм-балет «Анюта». Композитор Валерий Гаврилин, режиссер Александр Белинский и хореограф Владимир Васильев создали это чудо для прима-балерины Большого театра Екатерины Максимовой. В постановке талантливо соединились текст литературный («Анна на шее» Антона Чехова) и текст хореографический, сюжет на сцене и сюжет в жизни. Владимир Васильев и Екатерина Максимова — легендарный дуэт, вошедший в летопись мирового балета. Он — герой своего времени, неподражаемый танцовщик и хореограф. Она — икона стиля в мировом танце, и «Анюта» целиком спектакль Максимовой, для нее сделанный и ей посвященный. Для Пермского балета Владимир Васильев специально создал обновленную версию. У Владимира Викторовича, кстати, этот год юбилейный, народному кумиру исполнилось 80. Так что «Анюту» в Санкт-Петербурге можно считать подарком ему от Dance Open.

Фото: Ольга Керелюк/Урал Опера Балет

«Танцпол»

С enfant terrible от современной хореографии, одаренным бельгийцем Йеруном Вербрюггеном, Dance Open дружит давно. В 2018 году он привез в Петербург взрывного «Щелкунчика», в этом сезоне фестиваль планировал показать фантазийную «Спящую красавицу» в исполнении Балета Лейпцига, но по понятным причинам этого не случилось. Зато, к счастью, случилось знакомство Йеруна Вербрюггена с театром «Балет Москва», и они пришлись друг другу по душе. Столичная труппа свободна от правил и предрассудков, постоянно исследует границы: между традицией и экспериментом, между «можно» и «нельзя». Здесь на равных существуют артисты с академической выучкой и исполнители contemporary dance.

В «Танцполе» на музыку шведа Стефана Левина также соединяется несоединимое, вразрез с каноном и в унисон с нашим пестрым временем. Где предел физических возможностей и есть ли он вообще? Насколько далеко можно зайти, пытаясь это понять? Спектакль «Балета Москва» — практический тест и ответ на вопрос. Референсом могут служить знаменитые танцмарафоны Америки 1920-х. Там боролись за жизнь без остановки и почти без правил. Неважно, что ты танцуешь, вальс или contemporary. Танцуют все — и ты танцуй. Сражайся до победы и помни, что «танцующие звезды никогда не одиноки ночью». И что все мы на этой земле танцовщики, даже если не танцевали ни разу.