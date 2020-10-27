Без линии рампы: что показали зрителям на фестивале «Балтийский дом»

30-летие старейшего театрального фестиваля Петербурга пришлось на вторую волну пандемии. Не смогли приехать зарубежные спектакли, пришлось жестко отслеживать соблюдение публикой мер безопасности. Но «Балтийский дом» с достоинством вышел из положения. Договорился с зарубежными коллективами о трансляции постановок на цифровой платформе, запустил проект «Диалог поколений. Режиссерский театр в эпоху интернета» с творческими встречами и дискуссиями о театре в новой виртуальной реальности. В Сети бесплатно транслировали спектакли, приехавшие в Северную столицу. Это важно, учитывая, что город достиг рекорда по количеству зараженных и многие сидят в домашней изоляции. «Известия» выбрали пять лучших постановок, которые фестивальная публика смогла увидеть вживую и онлайн.

От быта до символа

(«Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза)

Худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз поставил спектакль по воспоминаниям своей матери, которые он когда-то попросил ее записать. Это моноспектакль Елены Санаевой — актриса почти один на один общается со зрителями, за исключением иногда возникающей мамы в белом.

Мама Фаины, деликатно сыгранная Татьяной Цирениной, вызывает в памяти реплику из «Вишневого сада»: «Покойная мама идет по саду... в белом платье!». И правда, доверительный рассказ героини о своей жизни выходит за пределы частного случая, конкретной биографии, затрагивая память поколений, страны, но и театральную память тоже.

Героиня не форсируя, даже буднично рассказывает о своих родителях, о войне, всплывают какие-то резкие, порой шокирующие образы и ситуации, например, когда немца заставили закопать заживо своих детей, рожденных еврейкой... При этом актриса избегает всякого мелодраматического надрыва и сентиментальности.

Фото: пресс-служба театра «Школа современной пьесы»

Весь спектакль Елена Санаева (она же Фаина Райхельгауз) готовит борщ, комментируя процесс, приоткрывая зрителям свои кулинарные секреты. Здесь нет линии рампы, зрители сидят по обеим сторонам длинного стола — обеденного, семейного, но, возможно, и поминального и в то же время отсылающего к «Тайной вечере». В конце каждый может угоститься очень вкусным постным борщом — как бы причаститься.

Это действо на самом деле балансирует между бытовым и символическим, личным и всеобщим. Хитроумная сценография Марии Трегубовой заставляет зрителей ощутить себя и внутри вагона поезда, эшелона. Почувствовать, что все мы связаны единой историей, зависим от одного ритма. Здесь происходит именно то, о чем неоднократно говорил режиссер следующего спектакля Дмитрий Крымов: «В театр приходит толпа, а уходит народ».

Ах, как хочется вернуться...

(«Все тут» Дмитрия Крымова)

Крымов в «Школе современной пьесы» тоже поставил документальный материал, хотя и предельно театрально. «Все тут» начинается как американский спектакль Алана Шнайдера по культовой пьесе Торнтона Уайлдера «Наш городок». Эту постановку привозили в Москву в 1973 году, и для юного Мити Крымова она стала мощным впечатлением. Он не только повел на следующий показ своих великих родителей — режиссера Анатолия Эфроса и критика Наталью Крымову, но и остался одной ногой там, в «Нашем городке». Об этом режиссер говорит со сцены устами актера Александра Овчинникова, играющего Митю. А в конце 1980-х он смотрел другой «Наш городок», в постановке Михаила Туманишвили, сидя в зале уже только с мамой: грузинский спектакль был посвящен памяти только что ушедшего Эфроса.

Фото: Н. Кореновская

Так, чередуя как будто разные постановки американской пьесы и встраиваясь в Уайлдера собственными воспоминаниями и комментариями, Крымов создает удивительный многонаселенный мир, где вымышленные герои существуют с реальными. Здесь действуют Эфрос и Крымова — к слову, ее играет Татьяна Циренина, которая играла маму Фаины в спектакле Райхельгауза. Появляется — правда, в виде портрета — Александр Калягин. Не сходит со сцены легендарный завлит Эфроса Нонна Скегина, перехватывающая функцию ведущего у рассказчика Уайлдера. Ее блистательно играет Мария Смольникова, главная крымовская актриса. Она же предстает и как Сонька Золотая Ручка во вставном эпизоде из так и не поставленного в «Школе драматического искусства» спектакля «Остров Сахалин». То есть Крымов оперирует совершенно разным материалом, но вот что удивительно — в итоге кажется, что ты смотришь «Наш городок», просто это очень личное прочтение пьесы. Потому что она — о неразрывной связи живых и умерших, которые и за гробом «все тут», продолжая жить в наших мыслях и поступках.

Огудалова, Агузарова

(«Безприданница» Дмитрия Крымова)

Часто Крымов, ставя тот или иной литературный материал, открывает его через биографию автора, как было с Пушкиным, Гоголем, Хемингуэем. Но в данном случае обошлось без обращений к фигуре Островского. В совместном проекте театра «Школа драматического искусства» и продюсера Леонида Робермана режиссер подчеркнуто ставит только пьесу. Но открывает ее неожиданно, чисто игровым ключом — через травестию, комедию и фарс.

Фото: Ю. Богатырев

Хариту Игнатьевну играет Сергей Мелконян, создавая образ матери, которой приходится железной хваткой добиваться счастья дочери-бесприданницы. Лариса Огудалова в исполнении Марии Смольниковой здесь не роковая красотка, а маленькое трепетное создание, преодолевающее неуверенность в себе пением караоке. Старинные романсы заменены песней «Одна звезда на небе голубом...» Жанны Агузаровой, под которую «косит» Огудалова. Открывая Островского таким парадоксальным методом, режиссер тем не менее выражает и его острый драматизм, и щемящую человеческую интонацию.

Достоевский на эстраде

(«Раскольников» Николая Коляды)

Фото: Ю. Богатырев

На фестиваль приехал и другой спектакль лидера екатеринбургского «Коляда-театра» — многонаселенная «Оптимистическая трагедия». Эта авторская версия «Преступления и наказания» интересна тем, что знаковый роман разыгрывают только трое молодых артистов. Константин Итунин выступает как Раскольников, а Игорь Баркарь и Владислав Мелихов примеряют на себя личины остальных персонажей Достоевского, включая женские. И письмо матери Раскольникова, и притча о Лазаре, которую читает Соня Мармеладова, — всё это звучит в спектакле. И при всей условной, в чем-то чтецкой, в чем-то эстрадной манере игры здесь чувствуется главное — отношение Достоевского к своим героям и их человечное существо, не ограниченное полом и возрастом. В этом смысле спектакль не только смыкается с новейшими трактовками классика — скажем, постановкой Константина Богомолова, — но и соответствует поэтике автора. Для него телесность персонажей была куда менее важна, чем идеи, которые они несут.

Верона, Мантуя, Москва

(«Ромео и Джульетта» Егора Перегудова)

Фото: Ю. Богатырев

Действие шекспировской трагедии в спектакле РАМТа перенесено в современную Москву — окраинную, гопническую, привокзальную. Сценография Владимира Арефьева очень зрелищная и держит форму этого спектакля. Стены, пол и потолок из металлической решетки, суровые лестницы, киоски с массовой продукцией, которые в финале станут прозрачными склепами для погибших. Режиссер выбрал намеренно приземленный и прозаичный перевод пьесы авторства Осии Сороки, стремившегося подчеркнуть инстинктивность языка Ренессанса, но всё равно зазор между картинкой и звучащим словом есть: видишь современную столицу, но говорят-то про Верону да Мантую. В трехчасовом спектакле немало иллюстративного, но он всё же держит внимание остроумно придуманными мизансценами поверх шекспировского текста и хорошими актерскими работами.