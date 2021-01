Топ культуры: вакцинодром, неумирающий Бонд и ход «Лесом»

Возрождение школ искусств и судьба «Больших гастролей». Оптимизация ведомств и новые правила «Секса с большом городе». А еще вакцинодром в Каннском дворце фестивалей, неумирающий Бонд и премьера во МХАТе на Тверской. Вторая половина января стартовала с россыпи культурных событий. «Известия» выбрали самые интересные.

Искусство — детям

Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств. Документ предполагает изменения в закон «Об образовании». По ним детские школы искусств (ДШИ) признают неотъемлемой частью профессионального образования. На них не будут распространяться правила кружков по интересам, у них появится соответсвующее финансирование и учредители в лице региональных властей.

Топ культуры Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Если, окончив ДШИ, выпускник подаст документы в соответсвующий по профилю колледж, его примут (или не примут) по результатам творческого экзамена, а не ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам, предполагает законопроект. Кроме того, правом устанавливать образовательным организациям в сфере культуры и искусства контрольные цифры приема будет наделено Министерство культуры, а не Министерство науки и образования.

Кадры решают

Произошло три увольнения в крупных структурах. Из Минкультуры ушли заместители министра Николай Овсиенко и Максим Ксензов, совсем недавно пришедшие в ведомство. В пресс-службе министерства «Известиям» пояснили, что причина ухода чиновников — оптимизация состава правительства , объявленная премьер-министром Михаилом Мишустиным. Департаменты, которые курировали Овсиенко и Ксензов, распределят между оставшимися замами.

Из «Росконцерта» уволилась заместитель гендиректора Елена Балукова. Она начинала в качестве руководителя Федерального агентства по гастрольной деятельности, известного как «Большие гастроли», и за четыре года зарекомендовала себя умелым и креативным театральным менеджером. «Большие гастроли» помогли возродить советский тренд театральных путешествий от Калининграда до Камчатки и доказали свою эффективность в Год театра, охватив 85 регионов и 267 театров.

Топ культуры Онлайн-показ спектакля «Щелкунчик мастера Дроссельмейера» Тверского ТЮЗа Фото: большиегастроли.рф

В год пандемии агентство тоже не затерялось, показав онлайн 110 спектаклей региональных коллективов и достигнув 25 млн просмотров. Несколько месяцев назад «Большие гастроли» опять-таки в целях оптимизации влились в «Росконцерт» и стали частью гастрольной программы этого ведомства. В беседе с «Известиями» Елена Балукова призналась, что благодарна театрам и театральной общественности за эти годы. Гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев рассказал, что с бывшим заместителем его многие годы связывают прекрасные дружеские отношения, и уход из «Росконцерта» — только ее решение.

Там, за горизонтом

78-й Венецианский кинофестиваль обновит формат. В афише фестиваля появится новая конкурсная программа «За горизонтами» (Horizons Extra), посвященная новым тенденциям мирового кино. Но в отличие от уже существующей программы «Горизонты» (Horizons) с аналогичными задачами фильмы в ней не будут ограничены форматом и продолжительностью. Предполагается, что награждать их будет зрительское жюри. Сам фестиваль планируется провести в его обычные сроки — с 1 по 11 сентября.

Топ культуры Дворец фестивалей в Каннах, где организован центр вакцинации Фото: Global Look Press/imago-images/Norbert Scanella

А вот Каннский фестиваль еще не определился с датами . Обычно он стартует в мае, но на этот раз, скорее всего, пройдет с 5 по 25 июля. Эпидемиологическая обстановка во Франции к этому времени улучшится, надеются организаторы. Кроме того, они рассчитывают на сильную программу и рассматривают возможность продления форума за счет начала на день раньше и окончания на день позже. Но для этого нужно увеличить уже сверстанный бюджет. Т акже в запасе у фестивальных деятелей остается август — на тот случай, если пандемия не утихнет в начале лета. Пока же Канны во власти ковида, а Дворец фестивалей превращен в «вакцинодром», где местные жители могут сделать прививку от коронавируса.

Пошли «Лесом»

На фоне камерных форматов, которые ныне предпочитают театры, МХАТ имени Горького выглядит былинным богатырем. В том смысле, что, умудряясь соблюдать эпидемиологические требования, ежемесячно представляет премьеры большой формы.

Топ культуры Показ спектакля «Лес» на сцене МХАТ имени Горького Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В декабре мхатовцы поставили эпохального «Лавра» по роману Евгения Водолазкина, на этой неделе отметились «Лесом» Александра Островского. Режиссер, он же сценограф, Виктор Крамер не поскупился на крупные объекты. Всю немалую сцену занимает огромная конструкция из прессованных опилок, раздавшаяся как вширь, так и ввысь, до самых колосников. Лес давно срубили, распилили, разворовали и продали, но остались обиды, разочарования, привязанности, претензии, несбывшиеся надежды и смутные перспективы — словом, всё то, что мастерски описал Александр Николаевич в 1871 году. Актерам приходится попотеть, бегая, ползая и карабкаясь по могучей декорации, но результат того стоит: спектакль получился на редкость живым и своевременным. Очень хорош тандем Счастливцева и Несчастливцева в лице Григория Сиятвинды и Андрея Мерзликина. Отдельная благодарность Татьяне Поппэ, которую за считаные дни ввели на сложнейшую роль помещицы Гурмыжской. Ее репетировала Надежда Маркова, но слегла с ковидом.

Гламурно и политкорректно

Отказ Ким Кэтролл сниматься в продолжении «Секса в большом городе» (Sex and the City) поставил продюсеров HBO Max в трудное положение . Хотя повествование в гламурной саге ведется от лица героини Сары Джессики Паркер, Саманта Смит в исполнении Ким Кэтролл превзошла ее в зрительской популярности и наверняка добавила бы перчинки в новый сезон, где героиням предстоит доказать преимущества возраста 50+. Но нет худа без добра. Отсутствие Саманты поможет сериалу соответствовать требованиям политкорректности. Такой плавильный котел, как Нью-Йорк, негоже показывать глазами только белых женщин, решили авторы — и отдали место Саманты сразу двум персонажам. К Шарлотте, Кэрри и Миранде присоединятся афроамериканка и азиатка. Результаты кастинга пока не объявлены, но теперь блюстители новых голливудских правил не смогут упрекнуть авторов сериала в расовой сегрегации. Рискнем предположить, что с каждым новым сезоном, если создатели на них решатся, политкорректность сериала будет возрастать, и не исключено, что кто-то из героинь в конце концов окажется трансгендером или «третьим полом».

Топ культуры Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл и Синтия Никсон на премьере фильма «Секс в большом городе 2» Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/UPPA

Сериал под названием And Just Like That… из 10 эпизодов выйдет на HBO Max. Сейчас проект, стартовавший в 1998 году, включает 94 серии, а также два полнометражных фильма и приквел «Дневник Кэрри».

Нет времени умереть

Один из самых долгожданный релизов, 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) вновь перенесен — третий раз за последние 10 месяцев. Он выйдет 8 октября 2021-го, а не 1 апреля, как ожидалось. Хотя вместе с ним объявили о переносе дат других знаковых картин (в частности, отложен выход фильмов «Никто», «Семейка Адамс», «Прошлой ночью в Сохо»), именно известие о «Бонде» повергло в уныние поклонников голливудских франшиз. Возможно, дело в том, что он первым пал жертвой пандемии, и фанаты надеялись, что его возвращение станет сигналом для других картин. Конечно, «Бондa» можно было отдать в гибридный прокат, выпустив одновременно в кинотеатры и на стриминги. Но производители посчитали такой вариант убыточным. В США по-прежнему 65% кинотеатров закрыты. Среди них крупнейшие площадки в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, без которых окупить дорогостоящий блокбастеров будет невозможно, а стоит он ни много ни мало $250 млн.

Топ культуры Кадр из фильма «Не время умирать» Фото: UPI

Поклонникам франшизы остается слушать песню из нового «Бонда», которую год назад спела Билли Айлиш, и представлять события по краткому сюжету в аннотации. Вот он: Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.