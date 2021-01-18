«Коламбия Пикчерз» не поставляет: почему кинозалы опустели

Индустрия российского кинопроката оказалась на распутье. Новогодние успехи с совокупной кассой под 4 млрд рублей и 12 млн зрителей подарили показчикам надежду. Но Голливуд опять начал кампанию по переносу премьер. Эксперты уверены, что российские фильмы не в состоянии компенсировать недостаток зрелищных экшенов, а ведь именно за ними люди сейчас идут в кинотеатры. «Известия» выяснили, что ждет отечественный прокат в ближайшие месяцы.

Закономерная эйфория

Январские цифры производят особенное впечатление, если сравнить их с показателями последних двух месяцев российского проката. Совокупная касса за весь декабрь была около 1,2 млрд рублей. В ноябре — примерно такая же, но 37% этих денег собрала неожиданно для всех комедия «Непосредственно Каха», сделанная на основе одноименного веб-сериала. Если убрать ее достижения, то окажется, что за целый месяц все картины в России не собрали и миллиарда. У большинства фильмов даже в десятке кассовых лидеров осенью и в начале зимы средняя посещаемость не достигала 10 зрителей на сеанс. Для российских лент она колебалась в районе четырех-семи человек. Средний показатель блокбастера студии «ТРИТЭ» «Серебряные коньки» за декабрь — 10 билетов, при всех рекламных затратах и других невероятных усилиях по продвижению.

В новогодние каникулы же случилось чудо: народ пошел в кино — на «Последнего богатыря», «Семейку Крудс», слабо стартовавшие «Коньки» и «Огонь», богатырский мультик про коня Юлия, превью-сеансы «Чудо-женщины» и на много что другое. В первую неделю каникул у «Богатыря» было более 50 человек на сеанс — при всех эпидемиологических ограничениях, но и остальные картины собирали по 20–30 зрителей. Все это означает, что аудитория действительно захотела смотреть кино в залах, сознательно выбрала именно этот вид досуга среди немногих доступных сегодня и интерес к репертуару был достаточно широкий.

— У нас был колоссальный страх, что народ не придет, — рассказала «Известиям» Юлия Солдатова, управляющий партнер развлекательного центра «Киноплекс» в Екатеринбурге, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров. — Но результаты показали, что люди не боятся, готовы тратить деньги, что они устали от онлайн-платформ и, даже если фильм есть в интернете, хотят его увидеть именно в кино.

Все это настроило кинотеатры и прокатчиков на позитивный лад. Более того, судя по графику релизов на ближайшие два месяца, практически каждую неделю будет выходить потенциальный хит. Пиксаровская «Душа», фэнтезийный блокбастер «Охотник на монстров» по мотивам известной игры, да еще и от создателей «Обители зла», патриотическая драма «Зоя», народная комедия «Родные», семейный хит «Том и Джерри» и, конечно, главная интрига последних лет в отечественном коммерческом кино — грандиозный по размаху «Конек-горбунок».

Три повод для пессимизма

Вроде бы есть чем зацепить зрителя и привести его в кинозал. Но по меньшей мере три существенные проблемы омрачают настроение даже самым оптимистичным профессионалам.

Во-первых, после «Души» и «Охотника на монстров» западные блокбастеры могут на неопределенный срок закончиться, потому что Голливуд почти каждый день объявляет об очередном переносе крупных релизов на вторую половину года. Кинотеатры, как и осенью, встанут перед фактом нехватки фильмов-флагманов.

— Вопрос присутствия качественного контента в репертуарной сетке остается ключевым, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Мы ожидаем хорошие сборы на фильмах «Чудо-женщина: 1984» и «Душа». Из отечественных фильмов явный потенциал есть у комедий «Родные» и «Прабабушка легкого поведения» и, конечно, у «Конька-горбунка». Но все равно после января ожидается традиционное снижение бокса.

Во-вторых, неизвестно, когда будут ослаблены карантинные ограничения по заполняемости. Представители сетей жалуются, что в новогодние каникулы желающих попасть в кино было гораздо больше, чем можно было впустить в залы, не нарушая требований Роспотребнадзора. Кинотеатры вообще давно требуют отменить ограничения, ссылаясь на отсутствие корреляции между заболеваемостью и пустующими креслами. Но пока ограничения в Москве продлены — значит, даже самые востребованные картины будут идти при четверти проданных билетов, делая этот и без того пострадавший бизнес менее рентабельным.

Третья проблема — традиционное падение посещаемости, связанное с тем, что в каникулы люди потратили много денег, насытились впечатлениями и в ближайшее время отказываются ходить в кино так же интенсивно. Это происходит каждый год, но сейчас может иметь более серьезные последствия из-за бедности репертуара. Та же Disney, например, прокатчик «Богатыря» и «Души», делает следующие ставки уже на весну,

— 5 марта в прокат выйдет анимационный блокбастер «Райя и последний дракон», — сообщил «Известиям» генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе. — Кроме того, в апреле Disney станет прокатчиком первого российского кинокомикса «Майор Гром. Чумной доктор», у которого уже сформирована большая фанатская база и зашкаливают рейтинги ожидания.

Прискачет ли «Конек»?

Вслед за западными коллегами теперь уже российские дистрибьюторы начинают двигать даты крупных релизов, ставя кинотеатры в трудное положение: теперь им все сложнее планировать работу.

— Мы поставили довольно серьезную рекламу на «Прабабушку легкого поведения», — пожаловалась Юлия Солдатова. — Все новогодние праздники работали со зрителем, готовя его к февральском релизу. А сейчас комедию переносят на сентябрь. Поэтому мы срочно перекраиваем принцип нашей стратегии. Готовимся к старту «Души» и «Охотника», а дальше замираем. Больше чем на месяц мы загадывать не можем. С каждым релизом работаем отдельно и далеко не заглядываем.

Все опрошенные профессионалы согласны с тем, что без крупных и даже средних голливудских релизов продержаться кинотеатрам практически невозможно. Репертуар будет бедным, и отечественные фильмы никак не смогут его заполнить: нужны разные жанры для всех типов аудитории. Без контента выживать сложно, потому что расходы остаются прежними, а публике, как бы ей ни было тоскливо смотреть якобы надоевший Netflix, необходимы достойные аргументы, чтобы идти в кино.

— Если у аудитории будет ощущение, что она ничего не потеряет, посмотрев выпускаемые фильмы дома, она точно в кинотеатр не пойдет, — убеждена главный редактор сайта «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. — И никакой пресловутый запрос на большой экран, который так воодушевил за время «новогодней битвы», не поможет. Поэтому так важно сейчас выпускать зрелищные экшены. Им не мешает даже то, что к моменту выпуска они уже выйдут онлайн, как это произошло с «Чудо-женщиной» и «Душой». Но таких больших фильмов в феврале нет, и не исключено, что «Конек-горбунок», скорее всего, тоже будет перенесен.

Кинотеатрам хочется верить, что чудо новогоднего взлета посещаемости не сменится тотальной стагнацией рынка. Но объективные факторы пока заставляют ждать именно этого, хотя в январе пока еще есть что посмотреть именно на большом экране.