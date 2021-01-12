Богатырский пиар: за уикенд кинотеатры заработали миллиард

Новогодние каникулы собрали в кинозалах больше зрителей, чем два месяца проката до этого, свидетельствуют данные ЕАИС. 11 млн зрителей купили билеты, притом что их средняя цена в эти дни была существенно выше, чем неделей раньше: от 267 рублей она скакнула к отметке в 300. И не только «Последний богатырь: Корень зла» правил бал.

Силушка богатырская

То, что «Последний богатырь» обязан победить в «новогодней битве» релизов, было понятно всем игрокам рынка. Но вряд ли кто-то подозревал, насколько большим будет его успех. За первые десять дней проката «Корень зла» собрал более 1,6 млрд рублей — а вся касса первого фильма составляет 1,7 млрд, и это было при отсутствии ограничений по заполняемости залов и других мер Роспотребнадзора. А тут на главных территориях залы с лимитом в 25% билетов, и такой успех, хотя конкуренты были сильные. Не стоит забывать, что накануне старта «Богатыря» лидировал сиквел «Семейки Крудс», плюс вышел «Конь Юлий и большие скачки», все они претендовали на внимание и деньги семейной аудитории.

— Последнее время в кинотеатрах наблюдался дефицит качественного семейного контента, а «Последний богатырь: Корень зла» воплотил все мечты об идеальном новогоднем досуге, когда альтернативных развлечений для детей и родителей не было, — уверена президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Будет здорово, если новая часть франшизы не заставит себя ждать.

«Корень зла» действительно оказался самым живучим. Сюжет новой картины вполне условный, это опять путешествие по волшебной стране Белогорье — и много смешных сцен с хитроумным Ваней, нарциссичным Финистом, мизантропом Кощеем и другими перелицованными персонажами русского фольклора. Вероятно, именно это и было нужно зрителю. Посещаемость фильма — в среднем 45 человек на сеансе за каникулы и 39 конкретно в прошедший уикенд, что действительно много. Причем падение произошло в последние дни, когда люди готовятся к рабочей неделе и больше внимания уделяют хозяйственным заботам, чем досуговым мероприятиям.

Дали огня

Первая неделя у фильма «Огонь» была неважная. Он стартовал на втором месте, уступая «Крудсам» почти в два раза как по кассе, так и по посещаемости. Но прошли праздники, и видно, что «Огонь» всё это время продолжал привлекать аудиторию. В стартовый уикенд у него было 10 человек на сеансе, а в только что закончившийся — 33. Поэтому драма-катастрофа о лесных пожарах сейчас по-прежнему на втором месте, но это уже совсем другое второе место, почетное и выстраданное. Результат — 191 млн рублей, и общая касса чуть более 600 млн. Может быть, от блокбастера студии ТРИТЭ и ожидали более высоких результатов, но при учете слабого старта это уже серьезное достижение. Зинякова отмечает, что, не имея фанатской базы, он «разгорался постепенно» и продолжает показывать хорошие результаты.

Третье место принадлежит «Крудсам», они в этот уикенд значительно отстали от «Огня» и собрали только 152 млн рублей. Зато общий их результат пока куда выше — 732 млн. Эксперт считает, что все три лидера продолжат собирать кассу, потому что до выработки их потенциала еще далеко. Это значит, что и «Крудсы», и «Огонь» еще могут добраться до новых «круглых» отметок.

— Результаты «новогодней битвы» в современных реалиях можно назвать достойными, учитывая, что потенциальные сборы кинотеатров были ограничены условием в 25% заполняемости, — резюмировала Ольга Зинякова. — Если бы кинотеатры работали в полную силу, то очередной рекорд по сборам в новогодние каникулы был бы достигнут с лёгкостью. Более того, сборы декабря были на 70% ниже прошлого года, на этом фоне январь смотрится выигрышнее. Десятка лидеров новогодних каникул практически целиком состояла из отечественных картин самых разных жанров. Большинство проектов продолжает собирать отличную кассу в отсутствии сильных картин, а значит, они еще увеличат свой результат итоговых сборов на 10–15%.

Четвертые и пятые места в последнее время часто оказывались чисто формальными, потому что разрыв между фильмами исчислялся миллионами рублей. В этот раз и здесь всё иначе. В прошедший уикенд четвертым финишировал «Конь Юлий и большие скачки», у него 95 млн рублей. Стоит сказать, что у «Серебряных коньков» в декабре в их первый уикенд был 91 млн, и они стояли на первом месте. То есть даже позиция за пределами «медалистов» в данном случае выигрышная. Да и сами «Коньки» из топа никуда не делись, они в этот раз замыкают пятерку победителей с 55 млн рублей. Их общие сборы пока составляют всего 444 млн, и есть ощущение, что среди всех релизов последнего времени именно этот существенно недобрал, потому что заслуживал большего.

Особенное внимание профессионалов вызывает релиз, который скромно стоит на шестом месте за прошедший уикенд. Это «Чудо-женщина: 1984», долгожданный комикс-блокбастер по вселенной DC. Пока он собрал чуть меньше 40 млн, но это только превью-показы. И примечательно, что посещаемость у него в эти дни самая высокая среди всех релизов. В четверг блокбастер выйдет в кинотеатрах, и хотя он уже давно доступен онлайн, уровень ожидания у него всё равно очень высокий. Скорее всего именно он займет первое место по кассе, а вот остальные участники топа продолжат дорабатывать свое.