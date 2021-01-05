Контент истины: борьба за выживание, новые жанры и триумф сериалов

Киноиндустрия двинется в сторону интернета, и 2021 год может стать переломным для сериального экспорта. Россия имеет шансы войти в топ-5 поставщиков контента на мировом рынке. А вот традиционный кинопрокат рискует умереть вовсе или, по крайней мере, существенно сократится. Проще будет бюджетным учреждениям: по мнению экспертов, в новом году стоит ждать роста государственных трат на культуру минимум на 25–30% по сравнению с благополучным 2019-м. Оптимистично настроены и представители книжного рынка: они прогнозируют рост числа наименований примерно на 10% и дальнейшее расширение онлайн-форм дистрибуции. «Известия» разбирались, что ждет отечественную культуру в обозримом будущем.

Сериалы для мира

Никогда еще прогнозирование не было таким сложным и неблагодарным делом, как сейчас. Все опрошенные «Известиями» деятели культуры и эксперты признавались, что не могут ни о чем говорить с уверенностью, поскольку ситуация напрямую зависит от пандемии. Если распространение вируса удастся взять под контроль, например, к лету, положение вещей будет одним, если нет — другим. Много вопросов и об ограничительных мерах. Ослабят ли их или ужесточат? Будут ли они более локальными — в конкретных странах и регионах — или глобальными, как прошлой весной?

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Можно выделить отдельные тенденции, которые заданы уже текущим положением дел и с большой вероятностью окажутся актуальны для 2021 года при всех возможных сценариях. И, конечно, уже понятны ключевые опасности и проблемы. В случае с кинобизнесом это сокращение традиционного проката и рост онлайн-платформ.

— Сигналы пока что поступают тревожные, и они касаются не только Голливуда. Многие крупные студии, они же мейджоры, рассматривают сейчас переход в диджитал как основную стратегию, — рассказал «Известиям» продюсер, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. — Возможно, самые крупные американские фильмы будут выпускаться в кинотеатрах, но в основном все решительными шагами движутся в сторону интернета, стриминга.

Если снизится доля американского кино, кинотеатрам будет гораздо сложнее выжить, считает эксперт. Ведь именно оно приносит 70–80% сборов. Это может привести к тому, что в крупных городах, где есть несколько кинотеатров, останется примерно половина. А значит, кинобизнес ждут фундаментальные изменения.

Сельянов прогнозирует сокращение производственных бюджетов, поскольку их будет сложнее отбить, и переориентацию студий и дистрибуторов на онлайн-платформы. С ним солидарен Иван Кудрявцев, член экспертного совета Фонда кино, главный редактор программы «Индустрия кино». Но в этом процессе он видит заманчивые перспективы для отечественной сериальной продукции. Бюджеты же, по его мнению, могут даже вырасти.

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— 2021 год станет переломным для экспорта российских сериалов. Мы начинаем снимать продукцию мирового качества за счет мирового же сбыта, и не за горами «русское кинематографическое чудо» — под стать недавно свершившемуся корейскому, — оптимистичен Кудрявцев. — Спрос гарантирован: изоляция заставила зрителя исследовать библиотеки онлайн-платформ вглубь, и тут не обойтись без крутого продукта от «свежих» территорий. Так что это будет год начала других продаж и — как следствие — других производственных бюджетов русского кино.

Эксперт предрекает попадание России в топ-5 поставщиков контента на мировом рынке в среднесрочной перспективе. Осталось только дожить до этого счастливого момента. И тут 2021-й будет «моментом истины».

— Наступивший год — определяющий. Он покажет, выживет ли киноиндустрия. 2020-й мы выдержали, но он был тяжелым. Мне кажется, что в плане производства 2021-й будет примерно таким же, — сказал «Известиям» режиссер, народный артист, глава студии «Рок» Алексей Учитель. — Если говорить о нашей студии, то я, честно говоря, даже не знаю, как мы будем справляться. Запущено много фильмов, и если не помешает тотальная эпидемия и локдауны, мы их закончим. Но большой вопрос, смогут ли все участники рынка это сделать со своими проектами.

Толстые книги, худые кошельки

Смотрят в сторону онлайн-дистрибуции и книгоиздатели. Причем новых релизов, возможно, станет даже больше.

— Мы прогнозируем рост числа наименований примерно на 10%. Развитие сегмента электронных и аудиокниг сохранится, в 2020 году они показали выдающиеся результаты. В 2021-м мы планируем существенно увеличить количество выпускаемых аудиокниг, — отметил гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

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Впрочем, жить легче не станет — ни писателям, ни издателям, признают собеседники «Известий». И в этих непростых условиях многие из них возлагают надежды на объединение под крылом новой профессиональной организации, появившейся в конце 2020 года — Ассоциации союзов писателей и издателей России, созданную по инициативе пяти крупнейших, прежде конкурировавших организаций: союзов писателей России, российских писателей, писателей Москвы, писателей Санкт-Петербурга и Российского книжного.

— Раздор и разобщенность в писательской среде длятся уже 30 лет, — напомнил председатель Ассоциации, прозаик, главный редактор журнала «Юность», зампред Комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов. — Важно, что инициатива объединения шла добровольно и снизу: главные творческие союзы начали сшивать единое русское литературное пространство.

Среди главных задач Ассоциации Шаргунов называет возвращение профессионального статуса литератора, который до сих пор юридически не был закреплен, защита и спасение толстых журналов, поддержка литературной провинции, работа с молодыми авторами, организации просветительских поездок в школы, вузы, библиотеки. Член наблюдательного совета, замглавы Роспечати Владимир Григорьев добавляет к этому продвижение отечественной литературы на мировые рынки, для чего планируется возрождать институт переводчиков на зарубежные языки.

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Что же касается самого творческого материала, здесь можно ожидать существенной смены и жанров, и тематики.

— Литературный урожай 2021-го будет в немалой степени связан с опытом самоизоляции, неожиданной смертью родных и близких людей, тревогой, практически закрытыми границами, четырьмя стенами, в которых мы в основном и провели год ушедший, — уверен писатель, лауреат премии «Ясная Поляна» Роман Сенчин. — Конечно, эта история вдохновляет пишущих людей. Плоды этого вдохновения мы наверняка будем наблюдать и в новом году, и позже. А поскольку многие люди покинули города, переселились на дачи, в деревни, вспомнили о земле, мы увидим всплеск если не деревенской прозы, то книг не о городах. Мегаполисная проза с ее клубами, офисами, ресторанами и тому подобном и так выходит из моды. Наверняка ситуация с коронавирусом процесс этот ускорит.

Также писатель ждет усиления фантастики, с одной стороны, и реализма — с другой, и возвращения моды на большие романы. Человек явно устал от мельтешения новостей, уверен Сенчин. Поэтому настало время толстых книг.

Долго музыка играла

В сфере театрального и музыкального искусства легче будет государственным организациям. По мнению главы Театра мюзикла, спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству Михаила Швыдкого, госзадание скорректируют в сторону уменьшения, а дотации, напротив, увеличат.

— Бюджетное финансирование, как ни странно, возрастет в сравнении с 2019 годом и останется на уровне 2020-го. Государство по-прежнему ориентировано на покрытие выпадающих доходов. Думаю, что увеличение бюджетной составляющей будет минимум на 25-30%, — прогнозирует Швыдкой.

А вот сферу частных театров ожидают новые потери. Их, по словам экс-министра культуры, закрылось не меньше, чем учреждений общественного питания или фитнес-центров, и в 2021-м вряд ли этот печальный процесс остановится.

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Тем не менее те коллективы, что останутся на плаву, продолжат активно работать. Это касается и оркестров. Худрук и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева, гендиректор Российского музыкального союза Александр Клевицкий отметил, что жажда творчества за прошедший год только возросла — исполнители изголодались по выступлениям и готовы играть даже перед четвертью зала, хотя морально это непросто. Другое дело, что публика боится ходить на концерты и будет бояться еще долго.

— Люди очень напуганы. Даже четверть зала сегодня заполнить непросто. В академическом жанре основная масса зрителей ближе к солидному возрасту. Это люди 65+, которые всегда с удовольствием ходили к нам. Поэтому даже если по мановению волшебной палочки завтра пандемия закончится, какое-то время страх и настороженность у них еще останутся, — сетует Клевицкий. — Радует, что вакцинация уже идет, в том числе среди деятелей культуры. Но если, не дай Бог, вирус мутирует, возрождение концертной жизни может сильно затянуться.

На вакцинацию надеются и представители музейной отрасли. И не только из-за безопасности собственных сотрудников, но и потому, что от этого зависит возобновление туристического потока. В свою очередь, музеи собираются представить куда больше программ, чем в 2020-м.

— Мы недосчитались больше половины выставочных проектов, которые могли бы осуществить в 2020 году, потому что нет смысла их организовывать в условиях, когда музей закрыт или нормальный поток публики отсутствует. Но эти проекты никуда не ушли. Мы просто сдвинули графики и осуществим их в наступившем году, — пообещал директор Исторического музея Алексей Левыкин.

По его словам, не прерваны и международные связи, даже несмотря на закрытие границ. Мир культуры остается глобальным, и онлайн только укрепил эту тенденцию.