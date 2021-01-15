Соц. снято: общественно важное кино получит приоритетную поддержку

Производство социально значимых фильмов будет поддержано государством в первую очередь. Как сообщили нашему изданию в Министерстве культуры, сейчас идет активная разработка программы конкурса таких картин, представить профессиональному сообществу ее планируют в ближайшие два месяца. Темы предложили сами кинематографисты: жизнь в провинции, трудности современной семьи или реакция человека на изменения в цивилизации. «Известия» опросили экспертов, готова ли отечественная индустрия к реализации новой инициативы ведомства. Мнения кинодеятелей разделились.

Главное — чувства

История вопроса восходит к декабрьской встрече министра культуры Ольги Любимовой с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой глава ведомства заявила о том, что «нам нужен отдельный конкурс социально значимых картин. По сути, это государственный заказ». Президент одобрительно отозвался об инициативе, и вроде бы ничего не должно препятствовать ее претворению в жизнь.

Но эксперты считают, что сложностей и подводных камней здесь немало.

Так, уже существуют конкурсы Минкультуры и Фонда кино, где при выборе проекта для государственной поддержки в обязательном порядке учитывается его актуальность. Непонятно, для чего в таком случае вводить отдельный тендер. Косвенной причиной может быть профицит бюджета министерства, который дает возможность поддержать больше фильмов, чем заявлено, но это можно сделать в рамках уже существующей системы.

С другой стороны, возможно, новый конкурс окажется дополнительным шансом для тех, кому не удалось получить поддержку на других соревнованиях. Смог после неудачи на них доказать, что ты социально значим, — получи финансирование. И кто знает, вероятно, оно будет даже большим, чем могли выделить при победе в классическом питчинге. Получается, что новый конкурс — это и новая бюрократия, и новый экспертный совет, и новые правила игры, которые до конца не ясны.

— Социально значимые темы — это очень широкое понятие, — отметил «Известиям» режиссер и продюсер Алексей Учитель. — Мне кажется, что наш фильм «Стрельцов» — социально значимый, хотя он вроде бы только о спортсмене с непростой судьбой. Сейчас у нас на студии Андрей Кравчук работает над фильмом «Пальмира» — о саперах в Сирии, снимает картину «Земун» дебютант Эдуард Жолнин — это притча о двух братьях в деревне. Я считаю эти картины социально значимыми.

Общественная важность темы заключается не в жанровой или тематической характеристике, а в том, как картина подействует на людей, считает режиссер. Детская сказка к определению «социальный фильм» тоже относится, по крайней мере воздействовать она может очень сильно.

Пиарщик и дворник

Сложно выделить сюжет, который нельзя назвать социально значимым. Например, любая профессия героя имеет значение для общества, потому что описывает определенный его срез. Программист и столяр, пиарщик и дворник, фермер и медсестра, таксист и онлайн-репетитор — какую профессию ни возьми, окажется, что в современном российском кино она практически не представлена, а значит, кино не выполняет свою важнейшую, по замечанию продюсера Александра Роднянского, функцию: «проговаривать время». То же можно сказать о местах действия или о времени, в которое сюжет разворачивается. Везде будет нечто потенциально важное для социума, хотя ясно, что для получения финансирования одного этого недостаточно.

— Есть классическая ошибка, которую делают многие на защите своих проектов, — рассказал «Известиям» член экспертного совета Фонда кино Иван Кудрявцев. — «У нас фильм на очень важную тему, — говорят они. — И про очень важных людей. Раньше про них не снимали, а мы теперь снимем». Но фильм не станет нужнее, если он будет, например, про рыбака в Охотском море или про машиниста электропоезда. Нужным он станет, если там рассказана интересная история, а профессия героя — драматическое обстоятельство.

Если картина заставляет думать и чувствовать, тогда она имеет социальный эффект, считает эксперт. Поддерживая общественно важное кино, нужно ориентироваться на концепты, значимые по эффекту, желательно трансграничному. Социально значимое мировое российское кино — такой видится сверхцель.

Вероятно, интрига с кино, выполняющим общественные функции, останется нераскрытой до момента публикации программы конкурса. Но для игроков индустрии, привыкших планировать ходы заранее, всё же важно понимать, на что они смогут рассчитывать в ближайшем будущем в плане поддержки. Пока предложенная тематика кажется им вполне обнадеживающей.

— Данная формулировка предполагает концентрацию на человеке, — заметил «Известиям» продюсер Сергей Сельянов. — Будет здорово, если такие истории — человечные и о человеке — будут появляться в большем количестве, чем сегодня.

Ряд опрошенных экспертов, пожелавших сохранить анонимность, относятся к новой инициативе скептически. На рынке сегодня мало конкурентоспособных и просто качественных сценариев, отмечают они. За каждый такой проект идет борьба, и нет никакой нужды распылять государственные средства на большее количество картин. Лучше сосредоточиться на том, чтобы потенциальные художественные и зрительские хиты получили максимум средств. А новый конкурс предоставит лишь новые возможности для манипуляции общественным мнением и помешает нормальной работе.

В любом случае дело за регламентом и подробностями нового конкурса. С их появлением защита проектов, претендующих на поддержку по принципу социальной значимости, может стать центральным по резонансу событием российского кинематографа.

Социально значимое кино и раньше могло претендовать на субсидии государства. Например, в 2020 году каждый проект такого фильма рассчитывал на сумму до 70 млн рублей. При этом поддержка не могла превышать 2/3 стоимости проекта. Для сравнения, на детский фильм или полнометражный мультик ограничение составляло 50 млн, а на авторское и экспериментальное кино — 40 млн. Вероятно, при создании специального конкурса социально значимого кино планка по финансированию еще поднимется, но пока об этом никто не объявлял.