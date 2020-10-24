Смерть блокбастера: Голливуду придется менять свою бизнес-модель

Киноиндустрия по всему миру несет колоссальные убытки. Голливуд массово отменяет премьеры, перенося релизы некоторых наименований на следующий год, а других — в онлайн. В результате сети кинотеатров считают оставшиеся деньги и прикидывают, как им избежать банкротства. Однако производителей продукции не спасает и уход в Сеть — доходы там, как выяснилось, даже близко не могут соперничать с выручкой от большого экрана. Такая картина резко отличается от предыдущих кризисов, когда кинотеатры и студии больше волновались о доступности кредита, чем о заполнении залов. Подробности — в материале «Известий» .

Сетевой кризис

Крупнейшая сеть кинотеатров США AMC Theatres призналась в том, что денег на функционирование ей хватит только до конца года. Несмотря на то что локдауны на большей части территории завершились еще летом, последние месяцы были для AMC не слишком-то успешными. Хотя из почти 600 кинотеатров с конца июля компания открыла 498, а правила социального дистанцирования позволили заполнять залы до уровня 40%, то есть близко к нормальной посещаемости, реальная посещаемость рухнула вместе с выручкой.

В США падение числа посетителей составило 85% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. За пределами Америки (в основном в Европе) компания потеряла 74% клиентов. Фактически денежный поток у AMC иссяк. Чтобы не допустить банкротства, корпорация рассматривает другие формы финансирования. В частности, она может выпустить облигации или провести размещение акций, что, собственно, уже делается — компания в этом году привлекла $37 млн, выпустив 9 млн акций. Тем не менее без появления нормального источника выручки подобные действия могут позволить разве что перетерпеть короткое время.

Смерть блокбастера2 Показ фильма Кристофера Нолана «Довод» в кинотеатре AMC в Северной Вирджинии, сентябрь 2020 Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

В самом ближайшем будущем ситуация едва ли изменится. Голливудские студии, видя масштабы процесса, пока не торопятся выставлять в кинотеатрах свои самые дорогие и потенциально успешные блокбастеры. Вышедший в сентябре «Довод» отнюдь не блеснул — по крайней мере, в Северной Америке, а следующего большого события ждать до 25 декабря — тогда выйдет «Чудо-женщина 1984». Однако и премьеру этого фильма также могут отложить, опасаясь кассовых провалов.

AMC не единственная сеть, сталкивающаяся с финансовыми проблемами и выживающая в экономном режиме. Вторая по величине компания, Regal Cinemas (663 кинотеатров в США и Великобритании), поначалу вообще решила закрыть свои объекты до лучших времен. Причина — чудовищные финансовые убытки и потеря аудитории (летом сократившейся на 99%) вместе с отсутствием какой-либо перспективы на ближайшее будущее.

Кинотеатрам в США, да и в других странах, за исключением, быть может, Китая, который худший период эпидемии (пока?) пережил, придется несладко. Однако едва ли проще будет кинокомпаниям, которые вложили колоссальные деньги в производство фильмов в этом году, но пока вынуждены ждать у моря погоды. Выпускать новые супердорогие картины в прокат страшно, поскольку гарантированно придется фиксировать многомиллионные, а может быть, и миллиардные убытки. Какие есть альтернативы?

Входы и выходы

Не так давно вокруг бизнеса развлечений шло немало разговоров о том, что старая модель дистрибуции продукта — через кинотеатры — выдохлась. Во многом этому способствовал оглушительный успех Netflix, который намекнул руководителям и акционерам студий, что будущее за стриминговыми сервисами. Действительно, в конце XX и начале XXI века кинотеатр предлагал то, что нельзя было воспроизвести дома на телевизоре и видеомагнитофоне. Однако затем наступила эпоха больших экранов, изображения высокой четкости и, наконец, высокоскоростного интернета. Последний приблизил премьеру к человеку на расстояние одного клика — нажатие клавиши, при наличии дома большого экрана, позволяет посмотреть любой блокбастер в наилучшем качестве через секунду после официального релиза.

Смерть блокбастера3 Плакат фильма студии Disney «Мулан» на одном из бульваров в Голливуде, март 2020 года Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Некоторые кинокомпании решили, что коллапс выручки от кинотеатров — самое время попробовать новую модель. Таковой стала Disney, который стал раздавать «Мулан» исключительно через свой стриминговый сервис Disney+ с премиальной надбавкой. Поначалу показалось, что результат превосходит самые смелые ожидания — журналисты поторопились сообщить о выручке в $261 млн только от распространения в интернете в первые две недели после выхода, что уже бы покрыло весь бюджет картины и позволило получить прибыль.

Впоследствии, однако, выяснилось, что эти цифры являются неоправданно оптимистичными, а реальные доходы составляют едва ли $90 млн. Это, конечно, неплохо, учитывая, что всю выручку от стриминга на собственном сервисе Disney забирает себе, но с учетом провала фильма на самом перспективном рынке — в Китае — итоговый результат получается более чем скромным. В лучшем случае можно говорить о том, что «Мулан» отобьет вложенные в картину деньги, но о сверхприбылях говорить не приходится.

Интересно, что в прошлом экономические кризисы довольно слабо били по позициям американской киноиндустрии. Скажем, кинотеатры массово банкротились в 1990-е годы, но это произошло по внутренним причинам — они слишком сильно вложились в реконструкцию, для того чтобы успешно конкурировать с видео и кабельным телевидением. Собственно, в те времена и был создан ориентирующийся на яркое зрелище и спецэффекты современный кинотеатр, примеру которого быстро последовал весь мир. Как бы то ни было, но и кинокомпании, и дистрибуторы успешно (в основной своей массе) прошли и крах доткомов рубежа веков, и глобальный финансовый кризис конца 2000-х. Нынешнее испытание с закрытием и слабой посещаемостью кинотеатров может нанести им гораздо более серьезный удар.

Одной из причин, возможно, является слишком сильная зависимость от блокбастеров. Несколько наименований за год приносят до половины всей выручки. Кроме того, для кинокомпаний крайне важны именно немедленные результаты проката — первая неделя или даже уикенд, так как хорошее «выступление» на старте позволяет поднять стоимость акций.

Смерть блокбастера1 Закрытый кинотеатр в торговом центре в Вашингтоне, сентябрь 2020 года Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Раньше было не так — голливудские студии делали множество недорогих фильмов, которые не нуждались в особой рекламе. Наиболее удачные картины зритель готов был рекламировать сам, и даже если первые дни после релиза финансовый результат не блистал, со временем всё становилось на свое место. Кстати, и для дистрибуции через стриминг такая модель подходила бы намного больше.

Голливудские гиганты нынешний кризис, скорее всего, всё же переживут. Большая часть из них сейчас управляется мощными конгломератами, охватывающими всю индустрию развлечений и имеющими колоссальные финансовые ресурсы. Не будем забывать и практически нулевую стоимость заемных средств при нынешней политике ФРС, которая позволяет успешно функционировать крупным компаниям, работающим в ноль, а то и в минус. Но вот изменения в производимом продукте почти наверняка грядут.