«Белый снег» выпал в июле: как киноиндустрия возобновляет съемки

Российская киноиндустрия постепенно оживает после простоя. Группа картины «Белый снег» режиссера Николая Хомерики одной из первых собралась на площадке. В производстве — спортивная драма о наших лыжницах. И хотя санитарные ограничения на съемках более жесткие, чем в открывшихся театрах и музеях, маску в кадре артистам не надеть, даже сидя лицом к лицу. «Известия» оценили степень готовности российского кинобизнеса к съемкам.

Бесстрашие к вирусу

Фильм «Белый снег» основан на реальных событиях. В нем рассказывается история олимпийской чемпионки, лыжницы Елены Вяльбе. Основную часть картины снимали зимой в Кировске. Работу там удалось закончить, хотя повсюду уже вводился режим самоизоляции. Пока в провинции еще были открыты бары, актеры тусили до последнего, никто особо не берегся, рассказал Александр Устюгов, исполнитель роли тренера по прозвищу Максимыч. К счастью, никто не заболел.

Белый снег Режиссер Николай Хомерики (в центре) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Бесстрашное отношение Александра Устюгова к вирусу сохранилось до сих пор. Как только увидел на съемочной площадке свою коллегу Анну Уколову, признался артист, тут же ее обнял и поцеловал.

Маску актер неохотно надевает только по просьбе продюсера фильма Марата Кима. Тот извиняется — мол, не наша прихоть, Роспотребнадзор рекомендовал. По моей просьбе продюсер рассказал и о других мерах предосторожности на площадке. Перед началом смены у членов группы измеряют температуру, им розданы средства индивидуальной защиты (СИЗ) и бутылочки с антисептиком, которым все постоянно обрабатывают руки. Обедают только порознь.

— Мы разумные люди, болеть никто не хочет. Руки друг другу не жмем, только стучим кулачками при приветствии, — добавил Марат Ким.

Не видит смысла надевать на площадке маску и Анна Уколова. По ее словам, актеры как люди законопослушные носили СИЗы, но сейчас даже Сергей Собянин сказал, что маски можно снимать. Выхожу из павильона подышать и замечаю на улице режиссера Николая Хомерики и героиню фильма, знаменитую спортсменку Елену Вяльбе. На площадке она присутствует почти постоянно: не только консультирует группу, но и следит за тем, чтобы в кадре не оказалось чего-то лишнего. Елена то и дело подмечает неточности в сценарии, оставляя минимум простора для художественного вымысла: «Мы так не говорили, эту фразу нужно заменить».

Белый снег Актриса Анна Уколова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так же ответственно олимпийская чемпионка относится ко всему, что касается съемочного процесса. Видимо, опасается санкций со стороны Роспотребнадзора. Когда фотокорреспондент «Известий» изготовился сделать снимок, то ли в шутку, то ли всерьез замечает: если в интернете появится хоть одна фотография без маски, это будет его последний день.

Добронравов с бородой

Возвращаюсь на площадку, где выстроена декорация деревенского дома в Магадане. На улице при этом +28 градусов, от духоты хочется стянуть с себя последнюю майку, а актеры ходят в валенках, свитерах и телогрейках.

Только что отсняли сцену, в которой девятилетняя Лена Вяльбе самовольно ушла на тренировку. Чемпионку в детстве играет ее внучка Ангелина. Анна Уколова (у нее роль мамы) рассказывает, что это первый на ее памяти ребенок в кино, который работает не шесть часов в день, согласно актерскому райдеру, а все 24. Бабушка на это замечает: да, девочка очень устает. Но, во-первых, сниматься ей интересно, а во-вторых, сама Елена Вяльбе нагрузок никогда не боялась.

Белый снег Актер Федор Добронравов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мимо меня проходит мужчина с пышной длинной бородой. Лицо до боли знакомое, но понять, кто это, не могу. И тут слышу слова Уколовой: «Я Добронравова с бородой иногда просто не узнаю».

Изначально роль дедушки героини должен был играть Владимир Гостюхин, но из-за пандемии он не смог приехать из Белоруссии. И его заменили на Федора Добронравова. Тот для съемок отрастил такую бороду, что сразу накинул себе лет пятнадцать.

Тем временем администратор командует в рацию, предлагает прерваться на влажную уборку. По предписанию Роспотребнадзора такие перерывы устраивают каждые полтора часа. Артисты покидают площадку, а в избушке уборщики вовсю орудуют швабрами и запускают на полную мощность вентиляторы — другой возможности проветрить декорацию нет.

Затянуть пояса

В перерыве бесцеремонно подслушиваю разговор (нам, журналистам, можно).

— А где наш мальчик-фотограф? — встревоженно интересуется у сотрудницы пресс-службы Марат Ким.

— Вон он, снимает.

— Так он ведь уже больше двух часов работает.

— Да, хороший и ответственный попался.

— И он перерабатывает за те же деньги? — не успокаивается рачительный продюсер.

— Конечно, — отвечает пиарщица.

— Тогда пусть ходит, — с облегчением выдыхает Ким.

Белый снег Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Под предлогом услышанного затеваю неприятный для всех без исключения разговор о финансах. Интересуюсь, сильно ли ударила пандемия по кинопродюсерам? По изменившемуся лицу Марата понимаю, что разговор будет коротким.

— Мы, конечно, поджались, экономия нам сейчас необходима, — скороговоркой отвечает он и спешит ретироваться.