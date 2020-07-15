«Белый снег» выпал в июле: как киноиндустрия возобновляет съемки
Российская киноиндустрия постепенно оживает после простоя. Группа картины «Белый снег» режиссера Николая Хомерики одной из первых собралась на площадке. В производстве — спортивная драма о наших лыжницах. И хотя санитарные ограничения на съемках более жесткие, чем в открывшихся театрах и музеях, маску в кадре артистам не надеть, даже сидя лицом к лицу. «Известия» оценили степень готовности российского кинобизнеса к съемкам.
Бесстрашие к вирусу
Фильм «Белый снег» основан на реальных событиях. В нем рассказывается история олимпийской чемпионки, лыжницы Елены Вяльбе. Основную часть картины снимали зимой в Кировске. Работу там удалось закончить, хотя повсюду уже вводился режим самоизоляции. Пока в провинции еще были открыты бары, актеры тусили до последнего, никто особо не берегся, рассказал Александр Устюгов, исполнитель роли тренера по прозвищу Максимыч. К счастью, никто не заболел.
Режиссер Николай Хомерики (в центре)
Бесстрашное отношение Александра Устюгова к вирусу сохранилось до сих пор. Как только увидел на съемочной площадке свою коллегу Анну Уколову, признался артист, тут же ее обнял и поцеловал.
Маску актер неохотно надевает только по просьбе продюсера фильма Марата Кима. Тот извиняется — мол, не наша прихоть, Роспотребнадзор рекомендовал. По моей просьбе продюсер рассказал и о других мерах предосторожности на площадке. Перед началом смены у членов группы измеряют температуру, им розданы средства индивидуальной защиты (СИЗ) и бутылочки с антисептиком, которым все постоянно обрабатывают руки. Обедают только порознь.
— Мы разумные люди, болеть никто не хочет. Руки друг другу не жмем, только стучим кулачками при приветствии, — добавил Марат Ким.
Не видит смысла надевать на площадке маску и Анна Уколова. По ее словам, актеры как люди законопослушные носили СИЗы, но сейчас даже Сергей Собянин сказал, что маски можно снимать. Выхожу из павильона подышать и замечаю на улице режиссера Николая Хомерики и героиню фильма, знаменитую спортсменку Елену Вяльбе. На площадке она присутствует почти постоянно: не только консультирует группу, но и следит за тем, чтобы в кадре не оказалось чего-то лишнего. Елена то и дело подмечает неточности в сценарии, оставляя минимум простора для художественного вымысла: «Мы так не говорили, эту фразу нужно заменить».
Актриса Анна Уколова
Так же ответственно олимпийская чемпионка относится ко всему, что касается съемочного процесса. Видимо, опасается санкций со стороны Роспотребнадзора. Когда фотокорреспондент «Известий» изготовился сделать снимок, то ли в шутку, то ли всерьез замечает: если в интернете появится хоть одна фотография без маски, это будет его последний день.
Добронравов с бородой
Возвращаюсь на площадку, где выстроена декорация деревенского дома в Магадане. На улице при этом +28 градусов, от духоты хочется стянуть с себя последнюю майку, а актеры ходят в валенках, свитерах и телогрейках.
Только что отсняли сцену, в которой девятилетняя Лена Вяльбе самовольно ушла на тренировку. Чемпионку в детстве играет ее внучка Ангелина. Анна Уколова (у нее роль мамы) рассказывает, что это первый на ее памяти ребенок в кино, который работает не шесть часов в день, согласно актерскому райдеру, а все 24. Бабушка на это замечает: да, девочка очень устает. Но, во-первых, сниматься ей интересно, а во-вторых, сама Елена Вяльбе нагрузок никогда не боялась.
Актер Федор Добронравов
Мимо меня проходит мужчина с пышной длинной бородой. Лицо до боли знакомое, но понять, кто это, не могу. И тут слышу слова Уколовой: «Я Добронравова с бородой иногда просто не узнаю».
Изначально роль дедушки героини должен был играть Владимир Гостюхин, но из-за пандемии он не смог приехать из Белоруссии. И его заменили на Федора Добронравова. Тот для съемок отрастил такую бороду, что сразу накинул себе лет пятнадцать.
Тем временем администратор командует в рацию, предлагает прерваться на влажную уборку. По предписанию Роспотребнадзора такие перерывы устраивают каждые полтора часа. Артисты покидают площадку, а в избушке уборщики вовсю орудуют швабрами и запускают на полную мощность вентиляторы — другой возможности проветрить декорацию нет.
Затянуть пояса
В перерыве бесцеремонно подслушиваю разговор (нам, журналистам, можно).
— А где наш мальчик-фотограф? — встревоженно интересуется у сотрудницы пресс-службы Марат Ким.
— Вон он, снимает.
— Так он ведь уже больше двух часов работает.
— Да, хороший и ответственный попался.
— И он перерабатывает за те же деньги? — не успокаивается рачительный продюсер.
— Конечно, — отвечает пиарщица.
— Тогда пусть ходит, — с облегчением выдыхает Ким.
Под предлогом услышанного затеваю неприятный для всех без исключения разговор о финансах. Интересуюсь, сильно ли ударила пандемия по кинопродюсерам? По изменившемуся лицу Марата понимаю, что разговор будет коротким.
— Мы, конечно, поджались, экономия нам сейчас необходима, — скороговоркой отвечает он и спешит ретироваться.
Впрочем, финансовые потери для кинопроизводства — полбеды. Главное — не растерять команду. Слава богу, продолжают сниматься Ольга Лерман в роли Елены Вяльбе, Александр Устюгов, Анна Уколова, Надежда Маркина (играет бабушку лыжницы). Однако без потерь «Белый снег» не обошелся. Помимо вынужденной замены Владимира Гостюхина группа осталась без звуковика — пока решался вопрос о возобновлении съемок, его успели пригласить на другую картину. Художники по гриму тоже нашли новую работу, но картину всё же не бросили — стараются совмещать. Говорят, кризис кризисом, но кино — это не про деньги.