Почему был дома: режиссёров обязали отчитаться за простои на карантине

Текущие проекты известных кинематографистов могут быть отложены или вовсе не увидеть свет. Все они поддержаны государственным финансированием и должны быть завершены в определенное время. Иначе их создателей ждут штрафы. В связи с пандемией Министерство культуры предложило студиям пролонгировать сроки, однако для подтверждения простоя необходимо собрать пакет документов, многие из которых, по мнению, кинематографистов, добыть невозможно. Иными словами, проще закрыть фильм, чем продолжать производство. Минкульт в свою очередь отмечает, что без бумаг не обойтись, поскольку пандемия не признана форс-мажором, и обещает представителям киноиндустрии индивидуальный подход и методическую помощь в сборе документов. «Известия» выяснили, какими потерями грозит отечественному кино этот конфликт.

Письмо счастья

Минкульт отправил письмо (есть в распоряжении «Известий») продюсерам и режиссёрам, чьи фильмы поддержаны государственными субсидиями, в нем говорится: «Просим срочно прислать информацию о продлении сроков производства фильмов с объяснением причин и подтверждающими документами». Среди требуемых бумаг значатся договоры с контрагентами и письма от них же — с указанием номера договора, вида услуг и подтверждением отказа предоставить эти услуги. Также в пакет входят приказ о консервации проекта и копии постановлений о закрытии границ между государствами или регионами, если для работы нужно было туда ехать. «Длительность консервации зависит от ограничительных мер, а не на усмотрение студии» — уточняется в письме.

Одной из первых отреагировала на сообщение известный документалист Юлия Киселева: она сейчас работает над научно-популярным фильмом об искусственном интеллекте «Робот, я люблю тебя?». На своей странице в Facebook она предложила коллегам написать, как у них идут дела со сбором бумаг. Продюсер Петр Черенков сказал, что подготовить все было трудно, но есть маленькие хитрости: например, если проект должен был задействовать разные цеха, то достаточно справки от одного из них. Режиссер Анна Голикова сообщила, что ограничилась письмом со ссылками на «указ мэра о повышенной готовности, что повлекло за собой закрытие павильонов» и «постановление губернатора МО, что повлекло закрытие архивов». Но оказалось, что далеко не всем удалось легко решить проблему с документами.

Режиссеру Наталье Гугуевой, чтобы получить справки, письма и прочие отчетные бумаги, пришлось отложить работу. Она заканчивает документальный проект «Семья», и у нее вовсю идет подготовка к игровому дебюту «Туман», съемки которого пройдут на Кольском полуострове.

— Думаю, работникам Минкульта тоже сейчас несладко, так как им нужно отчитываться перед курирующими их организациями. Вот эта тотальная отчетность друг перед другом, которая часто не имеет отношения к нашей жизни, деятельности (к творчеству уж точно мало имеет), ворует время, силы, нервы у нас всех , — посетовала режиссер.

Кино без границ

У документалиста Евгения Голынкина на данный момент в производстве две картины: одна о театре, другая о цирке в бывших республиках СССР. Часть героев фильмов — люди старше 80 лет, и брать у них бумагу о том, что они из-за страха заразиться отказываются сниматься, совесть не позволяет, признался режиссёр.

Положение осложняется тем, что театры и цирки возобновляют сезон только в сентябре-октябре, поэтому на какой срок переносить картины, а такая информация должна быть в документах, непонятно. Кроме того, по словам режиссёра, Красногорский архив кинофотодокументов все еще на карантине, поэтому работать с кинохроникой по-прежнему нельзя, а Казахстан и Грузия, где тоже предстоят съёмки, снова закрыли границы и ввели карантинные меры. Все это значит, что придется повторно собирать документы для очередного переноса сроков сдачи фильмов.

Респонденты «Известий» в целом спокойно относятся к требованиям Минкульта, но недоумевают, почему постановлений правительства о самоизоляции и нерабочих днях недостаточно, чтобы отложить сдачу фильмов ровно на этот официальный период. Кроме того, если речь идет о других государствах, возникают дополнительные сложности: не во всех странах предусмотрена выдача подобных справок.

— Мы готовим письмо с Минкультуры по поводу подтверждающих документов, — сообщил президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин. — Уверен, что сможем найти какое-то общее решение, потому что именно для документалистов сбор всех документов — дело трудновыполнимое.

По независящим причинам

В Министерстве культуры «Известиям» пояснили, что сроки производства национальных фильмов могут быть продлены без применения штрафных санкций только в исключительных случаях, в том числе по вине обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. А угроза коронавируса не признана в нашей стране форс–мажором. Поэтому справки для подтверждения простоя и последующей пролонгации сроков производства надо собирать в полном объеме. Ведомство в свою очередь обещает индивидуальный подход и методическую помощь в каждом отдельно взятом случае.

По мнению собеседников «Известий», требования Минкульта более или менее выполнимы в отношении игровых и анимационных проектов: вновь открылись цеха и можно продолжить работу с последней точки. Но как быть с документальным кино, если там не сняты герои или события, которые предполагалось зафиксировать в строго определенный момент? «В случае переноса события, которое является объектом съемки документального фильма, необходимо представить документы, подтверждающие новые сроки его проведения», — говорится в сообщении Министерства культуры. Но в огромном большинстве случаев сделать это невозможно, отмечают кинематографисты.

Например, туманна сейчас судьба документального фильма «Это не кино», запущенного на студии «Рок». В картине должен быть показан один день подразделения спецназа, но когда удастся снять такой день — неизвестно.

— Министерство культуры действует в рамках законодательства, новых циркуляров об автоматическом переносе сроков сверху не поступило, — подчеркнул художественный руководитель и генеральный директор студии «Рок» Алексей Учитель. — Но мне кажется, ведомство должно походатайствовать перед премьер-министром, чтобы было достаточно объяснительного письма. Мы, например, документы по всем проектам до сих пор не собрали.

По словам режиссера, многие контрагенты не желают предоставлять студиям официальные письма, так как они просто не работали во время карантина. Что касается новых сроков сдачи (указание их обязательно для пролонгации), то в отношении многих картин их определить невозможно. В частности, фильм «Китобой» — совместная продукция студии «Рок» с Бельгией и Польшей. Режиссер и оператор не могут туда выехать, чтобы работать над звуком и изображением. Ограничение авиаперелетов не снято, и единственное, что может сделать студия, — это приложить к пакету соответствующую справку.

У Алексея Германа в производстве картина «Воздух» о том, как в Великую Отечественную воевали женщины-летчицы. Проект во многом завязан на натурных съемках, сроки его сдачи отодвинутся надолго, возможно, на год.

— Существенная часть проектов сейчас пойдет на рефинансирование, это нормально , — считает режиссёр. — И нужно теперь точно посчитать, сколько было съемочных дней до карантина, и сколько осталось. На каком этапе остановился проект. Необходимо понять, каковы потери, взвесить общую ситуацию.

По словам Алексея Германа, логика Минкульта, не желающего автоматически продлевать всем сроки сдачи фильмов, понятна: надо отчитываться перед другими ведомствами. Другое дело, что многие производители до сих пор сохраняют режим самоизоляции, поэтому история со сбором справок и документов вряд ли скоро закончится. Если только само Министерство не освободят от излишне подробной отчетности. Пока же учреждение, задачей которого является помощь кинопроизводству (отрасль официально включена в перечень наиболее пострадавших от последствий коронавируса), вынуждено подбрасывать студиям дополнительную бесплатную работу.

Для зрителя это означает, что фильмы, которые он ждет, в лучшем случае будут сняты позже и — в ущерб качеству — дешевле. А могут и не увидеть свет вовсе, оставив своих создателей с многомиллионными штрафами.