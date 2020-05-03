Премьеру фильма «Джон Уик 4» перенесли на год

Американская киностудия Lionsgate объявила о переносе даты выхода четвертой части боевика «Джон Уик» на 27 мая 2022 года из-за пандемии коронавируса, пишет The Holliwood Reporter.

Ранее премьера фильма была запланирована на 21 мая 2021 года.

Серия посвящена истории наемного киллера Джона Уика. Его роль играет голливудский актер Киану Ривз.

Кроме того, компания сообщила, что очередная часть франшизы «Пила» с участием Криса Рока и Сэмюэла Л. Джексона, которая должна была выйти в этом месяце, также отложена на год.

21 апреля сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. изменила график выхода премьер из-за пандемии. Перенос коснулся кинокомиксов «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Шазам 2» и «Флэш».

В свою очередь, компания Sony Pictures приняла решение о переносе релиза продолжения фильма «Веном» на 2021 год.