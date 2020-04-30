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Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян во время карантина

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Фото: Централ Партнершип
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Самыми популярными фильмами апреля среди россиян стали отечественные «Отель «Белград», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина», согласно опросам сервисов «Работа.ру» и Окко. С результатами исследований 30 апреля ознакомились «Известия».

В пятерку наиболее востребованных фильмов также вошли «Паразиты» и «Джентльмены». Топ самых популярных сериалов апреля возглавляют «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и «Мир Дикого Запада», также в список вошли «Чернобыль», «Игра престолов» и «Рассказ служанки».

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Самым востребованным детским контентом стали анимационные фильмы «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Король Лев» и «История игрушек — 4». Самым популярным жанром кино в условиях самоизоляции стала комедия. Этот жанр выбрали 41% респондентов.

Предпочтение историческим фильмам отдали 32% опрошенных, приключенческим фильмам — 26%, за детективы проголосовали 24%, а за мелодрамы — 23%. В варианте «Другое» (16%) респонденты чаще всего отмечали ужасы и документальное кино.

В опросе о популярности фильмов и жанров приняли участие 2960 респондентов со всей России. При этом в опросе, посвященном смене предпочтений в контенте на самоизоляции участвовали 4000 человек.

Большинство респондентов (26%) признались, что особенно ничего не смотрят на карантине. Однако 19% опрошенных стали больше смотреть фильмов и сериалов, а 18% — YouTube-блогеров.

Несмотря на то, что самоизоляция повлияла на объемы потребляемого контента, респонденты отметили, что пока не стали тратить больше средств на оплату онлайн- кинотеатров. 59% опрошенных отметили, что стараются пользоваться сервисами, которые бесплатны на время самоизоляции.

У 22% респондентов траты на сервисы для просмотра кино и сериалов остались на том же уровне, что и до карантина. 16% участников опроса пользуются нелегальными площадками. И лишь 3% опрошенных отметили, что оформили подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров.

Ранее, 28 апреля, Американская академия кинематографических искусств и наук сообщила, что из-за пандемии коронавируса изменила правила отбора фильмов на премию «Оскар» в 2021 году. Академики приняли решение «до дальнейшего уведомления» допустить до номинаций на основные и специальные категории фильмы, чья премьера во время пандемии состоялась на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Ранее, 28 апреля, президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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