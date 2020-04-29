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В России зафиксировали 5841 новый случай коронавируса за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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За последние сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные в среду, 29 апреля, предоставил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В настоящий момент в России зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1830 человек.

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Ранее в этот же день сообщалось, что, согласно математической модели аналитиков Сбербанка, выстроенной с помощью искусственного интеллекта, пик эпидемии в России придется на первую декаду мая. Причем в Москве он наступит несколькими днями ранее, чем в других регионах.

Накануне президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. При этом он отметил, что в стране замедлилось распространение заболевания COVID-19, так как ежедневное число новых инфицированных стабилизировалось. Путин подчеркнул, что на пик заболеваемости выйти пока не удалось, а риски заражения выходят на верхнюю планку.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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