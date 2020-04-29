В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в Китае подходит к концу, страна постепенно возвращается к нормальной жизни, отменяя карантинные меры и другие ограничения. Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.

По словам жительницы пригорода Пекина Нэнси Логан, в столице открыли для посетителей парки, некоторые рестораны и гостиницы. Однако в местах массового скопления людей необходима маска, продолжается проверка температуры.

Женщина отметила, что гуляет огромное количество людей. В мае власти откроют школы для старшеклассников.

«Сфера развлечений у нас всё еще закрыта, конечно. Это похоже на полурежим. Я не скажу, что всё вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу… Я, например, еще до сентября буду сидеть без денег и работы», — приводит ее слова 28 апреля телеканал «360».

По словам жительницы Пекина Саманты Мартин, в городе всё еще строгие ограничения, однако он определенно возвращается к жизни. Женщина отметила, что к приезжим в Китае стали относиться настороженно.

Схожее мнение выразила и Кристен, работающая учителем в Пекине. Она рассказала, что появляются проблемы с местным населением: некоторые боятся иностранцев из-за угрозы завоза вируса в страну.

За последние сутки в КНР выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом.

Впервые вспышка была зарегистрирована в Ухане в конце декабря. К настоящему моменту новый тип коронавируса SARS-CоV-2 выявили почти во всех странах мира.

28 апреля в Совфеде рассказали, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за эпидемии.