Прямой эфир
Сюжет:

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

0
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемия коронавируса в Китае подходит к концу, страна постепенно возвращается к нормальной жизни, отменяя карантинные меры и другие ограничения. Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.

Быстро спасти бистро: что ждет Францию после карантина
Парижане отказываются от масок и требуют открыть кафе

По словам жительницы пригорода Пекина Нэнси Логан, в столице открыли для посетителей парки, некоторые рестораны и гостиницы. Однако в местах массового скопления людей необходима маска, продолжается проверка температуры.

Женщина отметила, что гуляет огромное количество людей. В мае власти откроют школы для старшеклассников.

«Сфера развлечений у нас всё еще закрыта, конечно. Это похоже на полурежим. Я не скажу, что всё вернулось на свои места. Только жизненно важные места возобновили работу… Я, например, еще до сентября буду сидеть без денег и работы», — приводит ее слова 28 апреля телеканал «360».

По словам жительницы Пекина Саманты Мартин, в городе всё еще строгие ограничения, однако он определенно возвращается к жизни. Женщина отметила, что к приезжим в Китае стали относиться настороженно.

Схожее мнение выразила и Кристен, работающая учителем в Пекине. Она рассказала, что появляются проблемы с местным населением: некоторые боятся иностранцев из-за угрозы завоза вируса в страну.

За последние сутки в КНР выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом.

Впервые вспышка была зарегистрирована в Ухане в конце декабря. К настоящему моменту новый тип коронавируса SARS-CоV-2 выявили почти во всех странах мира.

28 апреля в Совфеде рассказали, когда в России могут снять ограничения, введенные из-за эпидемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы победившие коронавирус страны
Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020